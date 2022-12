Weniger Hirnfürze, mehr Perfektion

Von: Patrick Hilmes

Kommt bereits auf 14 Scorerpunkte als Verteidiger: Jan Niklas Pietsch hat sich zur festen Größe beim SCR entwickelt. © ANDREAS MAYR

Jan Niklas Pietsch ist der offensiv erfolgreichste Verteidiger des SC Riessersee. Zufrieden ist er deshalb noch lange nicht. Damit zu tun haben auch seine „Hirnfürze“.

Garmisch-Partenkirchen – Man soll sich ja vor Neuem, vor Alternativen nicht verschließen. Sie können den Horizont erweitern, andere Wege offenbaren, zur Weiterentwicklung beitragen. Doch gehört natürlich jeder Vorschlag sorgfältig geprüft, darf auch abgelehnt werden. Das musste Jan Niklas Pietsch kürzlich nach der kleinen Pleiten-Serie mit dem SC Riessersee. Am heimischen Kühlschrank hängt eine Kreidetafel, darauf zu sehen waren weiße Linien, sie führten von der einen Seite zur anderen, von oben nach unten, wild durcheinander. Neben dem Kühlschrank mit der Kreide in der Hand stand Pietschs Sohnemann und forderte von seinem Papa: „So musst du im nächsten Spiel laufen.“ Doch Pietsch konnte die Anweisungen seines dreijährigen Bub leider nicht befolgen. „War einfach unmöglich“, sagt er lachend.

Starke Statistiken

Wenn aber Pat Cortina Laufwege auf die Tafel im Training und vor den Spielen zeichnet, setzt Pietsch sie zur Zufriedenheit des Coaches um. „Er macht seinen Job gut, macht, was wir von ihm erwartet haben.“ Der 31-Jährige räumt hinten auf – zuletzt an der Seite von Kumpel Thomas Schmid – und schaltet sich dann immer wieder in die Offensive mit ein. So erzielte er bei seinen vorherigen Stationen der vergangenen Jahre immer zwischen 27 und 40 Scorerpunkte. Beim SCR ist er auf dem besten Weg, diese Zahlen zu bestätigen. In seinen bisherigen 17 Einsätzen steuerte er 14 Scorerpunkte (zwei Tore, zwölf Vorlagen) bei und ist damit der offensiv erfolgreichste Verteidiger der Riesserseer, knapp vor Kapitän Simon Mayr (13 Zähler). Noch beeindruckender ist Pietschs Plus/Minus-Statistik, steht er doch bei 24. Das können nur Lubor Dibelka und Robin Soudek (jeweils 26) toppen.

Pietsch ist auf dem Eis ein Perfektionist

Gänzlich zufrieden ist er damit aber nicht, Pietsch will mehr. „Wenn man nicht Erster ist, ist es schwierig, von Zufriedenheit zu sprechen.“ Damit meint er nicht die interne Rangliste, sondern die Tabelle der Oberliga Süd. Denn Pietsch stellt den Erfolg des Teams immer vor den persönlichen. Aus ihm spricht der Perfektionist, der er zwar nicht im privaten, „aber definitiv auf dem Eis“ ist. Er versucht immer das Optimale herauszuholen. Getreu eines seiner Vorbilder, Basketball-Star Stephen Curry. „Es ist einfach brutal, was er auf dem Feld macht. Dazu wirkt er bescheiden, das macht ihn sympathisch.“ Curry ist in der NBA kaum zu verteidigen, Pietsch hingegen schwer in der Verteidigung zu überwinden. „Gegen ihn ist es sehr schwierig zu spielen“, sagt Cortina über den „Big Boy“, den 1,87 Meter großen und 93 Kilogramm schweren Abräumer. Was ihm noch fehlt: Pietsch selbst hat da so einen Punkt. „So mancher Hirnfurz, der nicht funktioniert.“ Ab und an verzettelt er sich noch mit seinen Ideen. Coach Cortina benennt die „Konstanz“ als Schwachstelle. Das betrifft die gesamte Mannschaft. Vor allem fordert Cortina von seinem Team, dass die Verteidigung mehr wertgeschätzt, mehr respektiert wird. „Wir könnten noch besser verteidigen, aber manchmal denken die Spieler nur an Tore, Tore, Tore.“ Die Phrase, dass die Offensive Spiele, aber die Defensive Meisterschaften gewinnt, kommt nicht von ungefähr. „Das ist ein großer Teil im Eishockey“, betont Cortina. Pietsch sieht den SCR in dieser Hinsicht auf einem guten Weg, „die Richtung stimmt“.

Bad Homburger fühlt sich wohl in Garmisch-Partenkirchen

Zugleich fühlt er sich pudelwohl in Garmisch-Partenkirchen. „Mir gefällt’s, meiner Familie gefällt’s, alles ist super. Ich kann nichts Schlechtes sagen.“ Dem gebürtigen Bad Homburger taugt es im Süden. Anfängliche Schwierigkeiten sind passé. So betitelte er die Weiß-Blauen zunächst als die Blau-Weißen. Nachhilfe gab ihm in diesem Punkt sicherlich auch Dibelka, der die Region bestens kennt und mit dem er im Sommer auf den Wank wanderte. Nun ist es sein Lieblingsplatz im Landkreis. „Das war der erste Berg, den ich bestiegen habe. In meiner Heimat gibt es zwar auch welche, aber die gelten hier ja nur als Hügel“, erzählt er schmunzelnd.

Cortina will den wahren SCR in Lindau sehen

Eine andere Spitze peilt er mit dem SCR an, er will ganz nach oben in der Oberliga, am liebsten diese oder nächste Saison – er hat einen Zweijahresvertrag – in die DEL2 aufsteigen. Den nächsten Schritt in diese Richtung können die Weiß-Blauen heute Abend machen. Erneut und zum letzten Mal in dieser Hauptrunde heißt der Gegner EV Lindau. Die Partie wird um 19.30 Uhr am Bodensee angepfiffen. Cortina fordert einen anderen Auftritt als der am 27. November in Lindau (3:4 aus Sicht des SCR). „Es ist unsere letzte Chance, zu zeigen, wer wir wirklich sind.“ Allerdings ohne den verletzten Ryker Killins und den kranken Alexander Höller. Vielleicht aber wieder mit Christoph Eckl, der nach seiner Verletzung wieder mit der Mannschaft trainiert. Ob er zum Einsatz kommt, ist aber noch nicht sicher. Ob die Partie überhaupt stattfindet, fragte auch Cortina nach, immerhin musste der EVL die vergangenen beiden Spiele absagen, da er keine Goalies mehr hatte. Die Antwort aus Lindau: Es wird gespielt.