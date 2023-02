Wie ein guter Wein

Der ewig jung Gebliebene: Obwohl er bereits 40 Jahre auf dem Buckel hat, ist Lubor Dibelka (r.) für seine Gegner noch immer nur schwer zu stoppen. © Andreas Mayr

Lubor Dibelka scheint einfach nicht zu altern. Auch mit 40 Jahren mischt der Routinier des SC Riessersee weiter die Oberliga Süd auf. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Garmisch-Partenkirchen – Am Donnerstagabend vor den Spielen lässt es sich Lubor Dibelka oftmals gut gehen. „Da esse ich ein Steak und trinke ein Glas Rotwein“, verrät er. Irgendwie passend, sagt man dem Rebensaft doch nach, mit den Jahren immer besser zu werden. Und auch der gebürtige Tscheche scheint mit zunehmendem Alter zumindest nichts von seiner Klasse zu verlieren.

Seinen 40. Geburtstag hat er am Mittwoch gefeiert. Kaum zu glauben, schaut man sich die Leistungen an, die er Woche für Woche aufs Eis zaubert. Mit 24 Toren und 50 Vorlagen ist er nicht nur Top-Scorer der Weiß-Blauen, sondern auch die Nummer vier der gesamten Oberliga Süd. Vor ihm liegen nur die beiden Tölzer Tyler Ward und Ludwig Nirschl sowie Passaus Jakub Cizek. Die könnten mit 23, 22 und 21 Jahren beinahe seine Söhne sein. „Er spielt so gut wie zwei 20-Jährige“, sagt SCR-Trainer Pat Cortina und lacht: „Ich bin froh, dass wir ihn im Team haben.“

Doch was ist Dibelkas Geheimnis der scheinbar ewigen Jugend? Ein bisschen hat es auch mit dem Wein und den Steaks zu tun. „Die Off-Ice-Vorbereitung, schlafen und essen“, nennt er die drei wichtigsten Faktoren. Dazu profitiere er von seiner jahrelangen Erfahrungen in der DEL und der DEL2. Dort habe er sich viel abschauen können und gelernt, worauf es als Profi ankommt, um jede Woche seine beste Leistung zu bringen.

Einen Dibelka in Top-Form kann der Sportclub auch dieser Tage gut gebrauchen. Mit dem Duell beim EV Füssen biegen die Werdenfelser am Freitagabend (19.30 Uhr) auf die Zielgerade der Hauptrunde ein. Vier Partien hat das Team noch vor der Brust. Vier Chancen, den dritten Platz anzugreifen. Sieben Zähler beträgt der Rückstand aktuell auf den Deggendorfer SC – allerdings bei einem weniger absolvierten Spiel als die Niederbayern.

Traum von der DEL2 mit dem SCR

„Die Saison ist wie ein Marathon. Wir befinden uns auf den letzten Kilometern, sehen den Konkurrenten vor uns und versuchen, ihn noch einzuholen“, sagt Cortina. Kein einfaches, aber auch kein unmögliches Unterfangen. Muss der DSC doch noch zum Fünften nach Höchstadt und den auf Rang sechs liegenden Memmingen Indians. Auf Gedanken- und Rechenspiele will sich der 58-Jährige allerdings erst gar nicht einlassen. Er konzentriert sich – wie immer – nur auf seine eigene Mannschaft und mahnt, sowohl Füssen als auch den Sonntagsgegner aus Passau nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Beide Vereine kämpfen noch.“ Der EVF um das Heimrecht in den Pre-Playoffs, die Black Hawks um den Einzug in selbige.

„Solange ich Spaß habe, fit bin und dem Team helfe, denke ich nicht ans Aufhören.“

„Wir unterschätzen niemanden“, erklärt auch Dibelka: „Wir möchten jedes Spiel gewinnen und versuchen alles, um noch Dritter zu werden.“ Ein Jahr hat der Routinier noch Vertrag in Garmisch-Partenkirchen. Ein anschließendes Karriereende ist nicht in Sicht. „Solange ich Spaß habe, fit bin und dem Team helfe, denke ich nicht ans Aufhören.“ Fest steht nur: So lange wie die tschechische Legende Jaromir Jagr, der mit 51 Jahren noch immer in der höchsten Liga seines Landes aktiv ist, will er nicht machen. „Er hat ein ganz anderes Level. Es ist unglaublich, dass er immer noch spielt.“

Noch einmal höherklassig angreifen, das könnte sich aber auch Dibelka vorstellen. Angebote aus der DEL2 bekomme er noch immer, erzählt er. Am liebsten würde er jedoch für den SC Riessersee in der Zweiten Liga auflaufen. „Ich habe den Traum, mit dem SCR aufzusteigen.“