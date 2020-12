Spiele ohne Fans sind wie Essen aus der Konserve

Ein Bild, an das sich der Stadionsprecher nicht gewöhnen will: Im Olympia-Eissportzentrum sind momentan keine Zuschauer zugelassen.

SCR-Stadionsprecher Josef „Seppi“ Brückner liebt seinen Job, auch in Corona-Zeiten

Braucht es einen Stadionsprecher, wenn keine Zuschauer erlaubt sind? Ja, beim SC Riessersee auf jeden Fall. Doch der Job von Josef „Seppi“ Brückner ist heuer ein ganz anderer.

Garmisch-Partenkirchen – Ach ja, nach Hause kommen und dann was Leckeres essen. Sei es ein saftiges Stück Fleisch, knackiges Gemüse oder ein bunter Salat. Hauptsache frisch sollte es sein, beste Zutaten, gut gewürzt. Ein Schmaus. Doof nur, wenn es lediglich Dosenfutter gibt. Schmeckt eher fad, meist nach nichts. Konsistenz: oft labbrig. Doch zur Not treibt es der Hunger schon rein. So ergeht es derzeit auch Josef Brückner, der lieber Seppi genannt wird. Nicht, dass er daheim nichts mehr Anständiges zu Essen auf den Teller bekommt. Brückner ist Stadionsprecher beim Eishockey-Oberligisten SC Riessersee. Und sein Job ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr derselbe. Normalerweise gibt es für ihn, wenn er, immer gut zu erkennen an seiner neongrünen Jacke, ins Olympia-Eissportzentrum (OEZ) kommt, ein Festessen: viele Fans, tolle Stimmung, Gänsehaut-Atmosphäre. Doch heuer ist ja alles anders. Daher stellt Brückner den Vergleich auf: „Das ist wie Essen aus der Konserve. Wenn’s nichts anderes gibt, geht’s schon.“

Absprachen fallen weg

Vergangener Freitag um 19.30 Uhr im OEZ: Der SCR empfängt die Eisbären Regensburg. Spitzenspiel. Eigentlich ein Dinner der Extraklasse für Brückner. In der Regel hat er eine halbe Stunde vor der Partie gar keine Zeit. Dann spricht er sich mit seinen Kollegen Daniel Bolz und Michael Ostler (beide Discjockey) sowie den Leuten von Sprade TV und den Cheerleadern ab. Was machen sie heute? Ist das Stadion voll, ist die Stimmung ein Selbstläufer. Sind die Ränge eher spärlich besetzt, müssen sie sich etwas überlegen. Wo moderiert Brückner das Spiel an? Oben aus seiner Sprecherkabine oder unten vom Eis aus? Normalerweise schlägt er daher spätestens eine Stunde vor Spielbeginn im OEZ auf. Doch Corona hat alles verändert. In dieser Saison genügt es, wenn Brückner eine halbe Stunde vor Anpfiff kommt.

Keiner brüllt die Nachnamen

Um 19.45 Uhr räumen die Spieler nach ihrem Aufwärmprogramm das Eis. Eigentlich wird dann die Hallenbeleuchtung runter- und die Animationsbeleuchtung hochgefahren, die Spielertunnel werden aufgebaut, und die Cheerleader treten in Aktion. Dann schlägt die Stunde des Stadionsprechers: die Spielervorstellungen. Brückner sagt die Vornamen, die Fans brüllen den Nachnamen. Doch heuer bleibt es stumm, keiner schreit nach „Uli“ lautstark „Maurer“, keiner nach „Florian“ inbrünstig „Vollmer“. Heuer rattert Brückner trocken die Namen auf der Spielerliste runter.

Er betont, dass es ein Privileg sei, die Spiele des SCR live vor Ort verfolgen zu dürfen. Aber dem gebürtigen Garmisch-Partenkirchner fehlen die Fans und die Emotionen. „Ich bin kein Stimmungsmacher mehr, nur noch Nachrichtensprecher.“ Trauer schwingt bei diesen Worten mit. Ihm fehlt das ganze Drumherum. Normalerweise hat er seine „Running Gags“, den Falschparker, den Schlüsselverlierer, das Kind, das seine Mami sucht. „Da mutiert man zur eierlegenden Wollmilchsau“. Doch heuer nicht, sein Job hat sich durch den Lockdown total gewandelt. „Jetzt könnte ich ja selbst durchlaufen und jeden Einzelnen fragen, ob er seinen Schlüssel verloren hat.“ Eigentlich gibt es für ihn nichts Schöneres als eine turbulente Szene, das Stadion kocht, und dann kommt er noch über sein Mikrofon dazu. „Doch heute kocht ja nichts.“

Per Zufall Stadionsprecher

Dennoch macht es ihm Spaß, dennoch würde er nichts lieber machen, als das, was er nun schon in seiner 29. Saison macht. Das der heute 48-Jährige überhaupt Stadionsprecher wurde, ist dem Zufall geschuldet. Vor über 30 Jahren durften die Zeitnehmer umsonst ins Stadion. Brückner, jung und brauchte das Geld, bewarb sich, wurde angenommen, erlernte die Grundlagen, und eines Tages wurde er angesprochen. Der damalige Stadionsprecher stand im Stau, Brückner sollte einspringen. Gesagt, getan. Und er überzeugte. Fortan half er immer mal wieder aus, als die Stelle frei wurde, rutschte er nach. „Ich war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.“

Der traurigste Moment

Fortan erlebte er viele schöne wie auch kuriose Situationen im OEZ. Das Playoff-Halbfinale 2017/2018 des SCR gegen Kaufbeuren oder den World Cup of Hockey 1996 sind die schönen. Einst schaltete er aus Versehen während einer SCR-Partie das gesamte Licht im Stadion aus. Das sind die kuriosen Erlebnisse, über die er heute lachen kann. Aber es gibt auch die Kehrseite. Die schlimmste Situation für ihn war, als er im Stadion zur Schweigeminute von Inge „the Voice“ Wörndle aufrief. „Das ging mir sehr nahe, denn sie war jemand, zudem man aufgeschaut hat.“ Kein Vergleich zu heuer. Zwar will sich Brückner nicht an das leere Stadion gewöhnen, aber es ist ihm immer noch lieber, als gar kein Eishockey zu sehen.

Und ein paar wenige Dinge sind beim Alten geblieben. Das obligatorische Bierchen vor dem Spiel muss sein. Ebenso seine neutralen Durchsagen bei Strafen und Gegentoren für den SCR. Er darf es nicht anders. Würde er immer ins Mikrofon sprechen, was er von den Entscheidungen des Schiedsrichters hält, würde dem Verein eine Geldstrafe blühen.

Emotionen lassen sich nicht abstellen

Daher spielt sich das Ganze wie folgt ab: Die Unparteiischen fällen ihr Urteil, geben es an den Zeitnehmertisch unten am Eis weiter, dann klingelt oben in der Sprecherkabine das Telefon von Brückner. Anschließend gibt er wertungslos die Informationen durch. Torschütze so und so, Strafe für die Mannschaft und den Spieler xy. Erst wenn das Mikro wieder aus ist, kommentiert Brückner mit der Vereinsbrille auf – oftmals unterhaltsam, oftmals nicht im Einklang mit der Schiedsrichterentscheidung. Er ist halt durch und durch SCR-Fan. „Das Emotionale schaltet man nicht ab“, gesteht er schmunzelnd. Bestes Beispiel, als der SCR am vergangenen Freitag kurz vor Schluss gegen Regensburg eine Strafe erhielt. „Das ist doch lächerlich Schiri“, brüllte Brückner. Natürlich war das Mikro aus. „Aber da ja kaum jemand im Stadion ist, ist die Leitung nach unten ziemlich kurz.“ Er muss also etwas sparsamer mit seinen Emotionen umgehen. Es geht auch positiv. Als Eetu-Ville Arkiomaa das 2:2 markierte, schoss es aus Brückner raus: „So macht man des, einfach und geschmacklos.“

Vorfreude auf den Tag, wenn der „Scheiß“ vorbei ist

Am Ende stand es 4:3 für Riessersee. Es war ein hochklassiges Spiel. Brückner hat’s geschmeckt, es war gutes Dosenfutter, aber eben doch nur Dosenfutter. Essen aus der Konserve gibt es auch heute wieder für ihn, wenn die Weiß-Blauen Peiting empfangen (20 Uhr). Daher freut er sich auf den Tag, wenn die Corona-Pandemie Geschichte ist. „Wenn dann das Stadion voll ist und alle feiern, dass der Scheiß vorbei ist.“ Das ist sein Wunschmenü.