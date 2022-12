SCR bringt das Eis am „Blaulichttag“ gegen Riverkings zum Brennen

Von: Sven Sartison

Die Landsberg Riverkings scheinen dem SC Riessersee in der Eishockey-Oberliga einfach zu liegen. Auch im dritten Duell der Saison feiern die Weiß-Blauen ein Schützenfest und fahren den Sieg ein.

Garmisch-Partenkirchen – Da hatten die Fans den vom SC Riessersee am Freitagabend veranstalteten „Blaulichttag“ mit freiem Eintritt für alle Mitarbeiter von Hilfskräften ein wenig falsch interpretiert.

Mit einer eigentlich gut gemeinten und auch schön anzusehenden Wunderkerzen-Aktion vor dem 8:0-Heimsieg gegen die in allen Belangen unterlegenen Landsberg Riverkings lösten sie einen Feueralarm aus. Die Folge: Blaulicht vor dem Olympia-Eissportzentrum, doch die Einsatzkräfte konnten schnell und unbemerkt von den Zuschauern im Stadion wieder abziehen.

Drinnen, auf dem Eis, legte der SCR nicht gerade los wie die Feuerwehr – zumindest was das Erzielen von Toren anging. Möglichkeiten hatten sie allerdings genug, insbesondere die Paradereihe mit Kevin Slezak, Robin Soudek und Lubor Dibelka schoss Michael Güßbacher im Tor der Gäste ordentlich warm.

Dieser stand dann auch im Mittelpunkt, als Sam Verelst in der 13. Minute den Torreigen eröffnete. Nach einer unglücklichen Stockabwehr von Güßbacher, der einen eher harmlosen Schussversuch von Jan Niklas Pietsch nach vorne abwehrte, stand der 31-Jährige goldrichtig und netzte zur Führung ein.

Und noch während die 836 Fans, mit Ausnahme der rund 25 Schlachtenbummler aus Landsberg, auf der Tribüne das Tor bejubelten, erhöhte Moritz Israel nur 16 Sekunden später auf 2:0 für die Weiß-Blauen.

„Es war wieder eine starke Leistung von uns. Jede Reihe hat etwas kreiert und ein Tor geschossen. Aber auch Kompliment an Landsberg für eine mutige Leistung angesichts der vielen Ausfälle. Das erste Drittel war noch ausgeglichen, dann haben wir Gas gegeben. Das war dann einfach zu viel für Landsberg.“

Im zweiten Drittel wurde immer deutlicher, dass zwischen beiden Mannschaften mindestens eine Klasse Unterschied besteht. Im Powerplay schraubte Soudek (22.) für die beste Überzahlmannschaft der Liga (24 Treffer) gegen das schlechteste Unterzahlteam (31 Gegentore) der Oberliga Süd das Ergebnis weiter in die Höhe.

Spätestens jetzt war die Gegenwehr der Riverkings gebrochen, die Garmisch-Partenkirchner spielten die Gäste vom Lech förmlich an die Wand und wollten es in der einen oder anderen Szene gar zu schön machen.

SCR siegt am Familientag

Nicht mehr vorbeischießen konnte dann Israel in der 26. Minute. Nach einer schönen Kombination über Pietsch und Marlon Wolf musste der 26-Jährige nur noch den Schläger zum vierten Treffer hinhalten.

Alexander Höller (33.), praktisch mit einer Kopie des ersten Treffers, und Tobias Kircher (37.) nach einem wundervollen Doppelpass von Verelst und Höller machten noch vor der zweiten Pause das halbe Dutzend voll. „Macht sie alle und schießt sie aus der Halle“, skandierten die bestens gelaunten SCR-Fans.

„Riessersee war in allen Belangen drückend überlegen. Der Sieg geht daher auch in der Höhe in Ordnung. Drei bis vier Tore waren grobe Fehler von uns. Dennoch kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“