„Wir waren einfach nicht gut genug“

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Seltene Szene: Wenn der SCR – hier in Person von Michael Knaub (blaues Trikot) – mal gegen Deggendorf zu einer Chance kommt, ist Goalie Timo Pielmeier Endstation. © Oliver Rabuser

Viertes Duell, vierte Pleite: Der SC Riessersee in dieser Saison der Eishockey-Oberliga Süd einfach nicht gegen den Deggendorfer SC gewinnen. SCR-Coach Pat Cortina findet anschließend deutliche Worte.

Garmisch-Partenkirchen – 4:7, 3:7, 1:2 im Penaltyschießen und nun 2:4. Sollten der SC Riessersee und der Deggendorfer nicht nochmals in den Playoffs aufeinandertreffen, dann steht für diese Saison in der Eishockey-Oberliga Süd fest: Die Niederbayern können den Status als Werdenfelser Angstgegner für sich beanspruchen. In vier Partien mussten die Riesserseer vier Pleiten schlucken – inklusive 20 Gegentore.

Solider Start der Weiß-Blauen

Die Gründe dafür waren vielseitig. In den vorherigen Partien fehlte mal das nötige Quäntchen Glück, mal begingen sie einfach zu viele Fehler, mal war das Forechecking der Weiß-Blauen zu zaghaft, ohne Timing. Die Deggendorfer nutzen das mit schnellen Pässen in die Tiefe aus. Auf diese Taktik war Pat Cortina nun vorbereitet, verordnete seinen Mannen die passende Mischung aus Aggressivität im Pressing und defensiver Absicherung. Das fruchtete nach zerfahrenem Beginn auch ganz gut. In Minute acht Minuten folgte die erste kleine Druckphase des SCR. Im Anschluss musste zwar auch Goalie Daniel Allavena zweimal seine Klasse beweisen, doch es herrschte leichtes weiß-blaues Übergewicht auf dem Eis. In Zählbares wurde das aber weder von Benjamin Kronawitter oder Andreas Mayr umgewandelt, noch vom Schiedsrichtergespann um Andreas Flad zugelassen, das einen Drei-gegen-eins-Angriff aufgrund vermeintlicher Abseitsstellung abpfiff.

Sebastian Cimmermanns schnelle Antwort

Und dann stand es plötzlich 0:1 aus Sicht der Gastgeber, weil Liam Blackburn nicht eng genug gedeckt wurde mit dem Rücken zum Tor traf. Doch in Person von Sebastian Cimmermann – der Auffälligste weil Agilste in Drittel eins – antwortete schnell mit dem 1:1, indem er einem Deggendorfer die Scheibe stibitzte und dann Timo Pielmeier überwand. Über die gesamte Spielzeit gesehen ließ der ehemalige Nationalgoalie aber seine Klasse im Kasten sowie auch als Konterspieler aufblitzen. Einen Traumpass von ihm in die Spitze verwerten die Gäste zunächst nicht, dafür aber ihre Chance in Überzahl. Simon Mayr hatte es sich gerade erst auf der Strafbank gemütlich gemacht, da durfte er sie bereits wieder verlassen, da seine Teamkollegen Ondrej Pozivil völlig aus den Augen verloren hatten.

„Vielleicht hätte ich nicht mit vier Reihen, sondern nur mit drei spielen sollen, die bereit waren zu kämpfen.“

Nun gut, mochte man denken. War ja alles noch im Rahmen. Doch das änderte sich direkt zu Beginn von Drittel zwei: Missverständnis in der Abwehr, Nicolas Sauer schnappte sich die Scheibe, flog über Allavena und beförderte die Scheibe ungesehen von Flad und Co. mit der Hand ins Tor. Doch dieser Treffer hatte wohl einigen Riesserseern einen Knacks versetzt. Fortan traten die Weiß-Blauen fahrig auf, leisteten sich viele kleine Fehler, viele ungenaue Pässe, gewannen kaum noch ein Duell in der Offensive. Ein angefressener SCR-Coach Pat Cortina sprach einem Teil im Anschluss den Kampfeswillen ab. „Vielleicht hätte ich nicht mit vier Reihen, sondern nur mit drei spielen sollen, die bereit waren zu kämpfen.“ Er hatte den Eindruck, dass seine Mannschaft „mit angezogener Handbremse“ agieren würde.

Mangelhafte Kreativität

Kann man so stehen lassen. Würde man die Kreativität im Angriffsspiel der Werdenfelser benoten, müsste man ihr eine Fünf geben. Denn genügend Zeit hatten sie zur Verfügung, stellte Deggendorf im Schlussdrittel die Offensive doch quasi ein. Und dennoch fiel das 1:4. Weil Christoph Eckl etwas sah, was nicht da war: ein Mitspieler. Hingegen passte er direkt zu Sauer, der sich mit seinem zweiten Treffer bedankte. Zwar verkürzte Marlon Wolf per Konter noch auf 2:4, doch das änderte nichts an Cortinas Resümee: „Wir waren ganz einfach nicht gut genug.“