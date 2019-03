Zu lässig - SCR verliert gegen Landsberg

2:0-Führung verspielt

von Simon Nutzinger schließen

Lange Zeit sieht der SC Riessersee beim Heimspiel gestern Abend gegen den HC Landsberg wie der sichere Sieger aus. Doch Nachlässigkeiten in der SCR-Defensive bringen die Gäste zurück ins Spiel. Am Ende verspielt die Mannschaft von Trainer George Kink eine 2:0-Führung und verliert mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Garmisch-Partenkirchen – Soeben hatte Daniel Menge den dritten Penalty des HC Lansberg trocken rechts oben in den Winkel gesetzt, da brachen bei seinen Mannschaftskollegen alle Dämme. Im Höchsttempo stürmten sie auf Christoph Schedlbauer zu. Sie sprangen auf ihn, sie begruben ihn unter sich, sie herzten ihn. Mit gutem Grund: War der 29-jährige Torhüter der Riverkings gestern Abend doch der entscheidende Mann beim überraschenden Auswärtssieg seines Teams. Mit 3:2 nach Penaltyschießen setzen sich die Landsberger gegen den SC Riessersee durch.

Dabei hatte es lange Zeit nach einer klaren Angelegenheit für die Garmisch-Partenkirchner ausgesehen. Nach zwei Dritteln führten die Gastgeber mit 2:0. Spielerisch überzeugt hatte das Team von Trainer George Kink bis zu diesem Zeitpunkt zwar auch nur bedingt, aber immerhin die Tore waren schön anzusehen. Beim 1:0 bewies Florian Vollmer zum wiederholten Male während der Verzahnungsrunde, dass er mit seiner technischen Klasse und Übersicht für eine Bayernliga-Abwehr eine Nummer zu groß ist. Auch von drei Gegenspielern ließ er sich die Scheibe bei einem Gegenstoß nicht nehmen, ehe er sie klug in den Rückraum zu Moritz Miguez spielte. Der leitete weiter zu Silvan Heiß – ein strammer Schuss ins rechte obere Eck, schon lag Riessersee in Führung. Das 2:0 erzielte Tobias Eder. Der gewohnt agile Förderlizenzspieler des EHC München schlenzte den Puck während einer Überzahlphase in den Torwinkel.

Landsberg zwei Drittel lang offensiv kaum vorhanden

Landsberg hatte bis dahin offensiv kaum stattgefunden. Die Gäste beschränkten sich 40 Minuten lang nahezu komplett darauf, sich in ihrem eigenen Drittel einzuigeln. „Wir hatten keine andere Wahl“, sagt ihr Trainer Randy Neal. „Wir wussten, dass es schwer wird und wir viel unter Druck geraten werden.“

Dass es sein Team dennoch schaffte, sich in diese Partie zurückzukämpfen, lag an zwei Faktoren: Zum einen war da Torhüter Schedlbauer. Dessen Selbstbewusstsein wuchs spätestens ab einer unfassbaren Flugparade gegen Vollmer ins Unermessliche. Immer wieder scheiterten die SCR-Cracks im Abschlussdrittel trotz bester Möglichkeiten an seinen Saves. „Er war unser entscheidender Mann“, lobt Neal. Zum anderen war da aber auch ein äußert unkonzentriert agierender SCR. Insbesondere in der Defensive leisteten sich die Werdenfelser ungewöhnlich viele Fehlpässe oder verwickelten sich unnötig in Zweikämpfe, anstatt den Puck weiterzuspielen. „Das war viel zu lässig“, moniert Kink. Ein Trend, den er bereits bei der Niederlage am Freitag in Bad Kissingen bemerkt hatte. Sein deutliches Urteil: „Unser Spiel mit der Scheibe im eigenen Drittel hat mir dieses Wochenende überhaupt nicht gefallen. Das war richtig schlecht.“

Aus 2:0 wird 2:2

So kam es, dass die Landsberger Anfang des dritten Drittels den Anschlusstreffer schafften. Michael Fischer hatte die Scheibe ins kurze Eck gedonnert. Eine klasse Aktion. „Sie hat uns Leben gegeben“, betont Neal. Als die Garmisch-Partenkirchner kurz vor Schluss erneut nur halbherzig verteidigten, nutzte Markus Kerber die Gelegenheit und versenkte den Puck zum umjubelten Ausgleich, der seine Krönung wenig später im Penaltyschießen finden sollte.

An ein Motivationsproblem angesichts des sicheren Klassenerhalts glaubt Kink nicht. „Das kann ich mir nicht vorstellen.“ In den verbleibenden zwei Partien erwartet er eine deutliche Steigerung seines Teams. „Dann wird man sehen, ob wir den Gegner wirklich nicht ernst nehmen oder wir einfach verlernt haben, mit der Scheibe zu spielen.“