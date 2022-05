Zurück mit einem guten Gefühl: Lubor Dibelka heuert ein viertes Mal beim SC Riessersee an

Von: Christian Fellner

Ein Trio für den SC Riessersee: (v.l.) Trainer Pat Cortina, Lubor Dibelka und Pana Christakakis. © SCR

Die Familie hat entschieden - auf diesen einfachen Nenner bringt es Lubor Dibelka. Deshalb ist er zurück beim SC Riessersee und nicht mit den Tölzer Löwen in die Oberliga gegangen.

Garmisch-Partenkirchen – Sie sind sich nicht ganz sicher beim SC Riessersee, ob sie diese eine Rückkehr von Lubor Dibelka wirklich zählen sollen. „Da ist er ja nur gegangen, weil der Klub pleite war“, wirft Pat Cortina als Argument ein. Tja, und Pana Christakakis hatte sich schön auf den Spruch „Aller guten Dinge sind drei“ eingeschossen. Doch: Stimmt leider nicht. Altmeister Dibelka kommt zum vierten Mal zurück nach Garmisch-Partenkirchen. Alle drei saßen sie am Tisch in der Geschäftsstelle und zählten durch: Einmal von Peiting zum SCR, einmal von München, einmal von Wolfsburg und jetzt von Bad Tölz. „Na gut, dann sind aller guten Dinge halt vier“, räumte der Geschäftsführer ein und lachte.

Ja, in der Tat: Der Deal ist fix. Der 39-Jährige spielt tatsächlich noch einmal für den SCR. Er unterschrieb einen Kontrakt für zwei Jahre. Seine letzten? „Ich weiß es nicht“, sagt Dibelka. „Wenn ich Spaß habe und es gut läuft, dann sehe ich keinen Grund zum Aufhören. Vielleicht sitzen wir dann in zwei Jahren wieder hier und reden über einen Vertrag.“

Dibelka fühlt sich kein bisschen müde. Er lebt für Eishockey. „Ich schaue auf alles, essen, trainieren, schlafen.“ Alles möchte er profihaft erledigen. „Nur so kann er auch in dem Alter noch auf so einem Level spielen“, merkt Coach Cortina an. Dibelka sei in seinen Augen ein „quality player“, aber auch ein „quality man“, ein echter Typ also. „Ein Schlüsselspieler, aber noch wichtiger einer mit Charakter, diese Leute brauchst du für den Erfolg.“

Den strebt der Tscheche mit deutschem Pass, der in vier Saisons für den SCR bereits 223 Spiele absolviert hat, auch weiterhin an. „Es braucht keiner Angst zu haben, dass ich es mir hier zwei Jahre gemütlich mache.“ Zu ehrgeizig ist der Routinier, der nach wie vor große Erwartungen in sich selbst setzt. „Ich will auf einem konstant guten Level spielen.“ Dabei ist es ihm egal, ob er Tore schießt oder einfach nur für das Team kämpft. „Beides ist wichtig.“

Christakakis reibt sich die Hände, dass der Coup gelungen ist, diesen namhaften Fisch an Land zu ziehen. „Der schwierigste Transfer, den ich in meinen vier Jahren zu bewerkstelligen hatte“, spricht er ganz offen. Der Kontakt zum früheren Publikumsliebling war nie wirklich abgebrochen. Und als sich abzeichnete, dass die Tölzer Löwen tatsächlich in die Oberliga abrutschen würden, warf der Geschäftsführer die Angel aus. „Von da an war er für mich sofort interessant.“ Logisch gab es nicht wenige Nebenbuhler. Auch hochklassige aus der DEL2. Das bestätigt Dibelka, der sagt, dass er eine Entscheidung für einen Wechsel nie wegen des Geldes getroffen habe. Dazu eben Peiting und Rosenheim aus der Oberliga. Warum am Ende der SCR den Zuschlag erhielt? „Für meine Familie war Garmisch-Partenkirchen immer am schönsten“, betont er. „Die Entscheidung fühlt sich sehr gut an.“ Und eine Sache verrät er auch: Wenn der SCR damals nach der Vize-Meisterschaft nicht pleite gegangen wäre, dann „würde ich vielleicht sowieso noch hier spielen“. Denn ein großer Freund von ständigen Veränderungen ist er eigentlich nicht.

Damals aber hat er reagieren müssen. „Ich erinnere mich, dass der Geschäftsführer mich angerufen und mir gesagt hat, dass ich mir einen neuen Verein suchen muss.“ Er wollte es gar nicht glauben. „Denn ich hatte einen Drei-Jahres-Vertrag beim SCR.“ Doch schnell bestätigte sich das Aus in der DEL2. Dibelka zog nach Tölz, schließlich wollte er in der Zweiten Liga bleiben. Dort gefiel es dem Stürmer. „Ich kann kein schlechtes Wort über Tölz sagen“, stellt er klar. Daher hofft er auch, dass seine Entscheidung für die Rückkehr zum Rivalen nach Garmisch-Partenkirchen akzeptiert wird. „Ich habe es dort schon gesagt, dass ich rein private Gründe habe, die ich auch nicht preisgeben werde.“ Nur eines ist Dibelka wichtig: „Es gab da jetzt sehr viele Gerüchte, alle sind falsch.“ Es habe zum Beispiel nicht an Ralph Bader oder Hubert Hörmann, den Verantwortlichen beim Absteiger, gelegen.

Auch nicht an den Finanzen. Diese Feststellung ist wiederum Christakakis wichtig. „Es gab keinen Poker um Geld, ich will nicht, dass Lubor als Söldner hingestellt wird.“ Auch sei beim SCR nicht der Größenwahn ausgebrochen. „Wir haben einen privaten Gönner aus dem nördlichen Staffelseeraum, der uns in der Sache hilft“, betont der GmbH-Mann.

Nach Alexander Höller ist Dibelka nun der zweite erfahrene Mann, der als Stütze der neuen SCR-Mannschaft fungieren soll. Säulen, die der Altmeister dringend benötigt. „Wir wollen etwas erreichen“, bestätigt Christakakis. Und da nach Uli Maurer nun eben auch die letzte Identifikationsfigur in Florian Vollmer weggefallen ist, braucht es Ersatz.