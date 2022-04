Zwei Abschiede und ein Fragezeichen

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Servus, SC Riessersee: Anton Radu beendet seine Karriere. © Andreas Mayr

Weiter geht‘s mit den Verabschiedungen beim Eishockey-Oberligisten SC Riessersee: Anton Radu und Benjamin Kronawitter hängen ihre Schlittschuhe an den Nagel. Thomas Radu hingegen muss verletzungsbedingt lange pausieren.

Garmisch-Partenkirchen – Ein letztes Mal rufen die Fans lautstark die Namen, ein letztes Mal reißen die Spieler die Arme hoch und die Anhänger jubeln, ein letztes Mal bedanken sich Anton Radu und Benjamin Kronawitter bei den Anhängern für ihre Unterstützung. Viele Zuschauer nach dem Playoff-Aus des SC Riessersee im Füssener Bundesstützpunkt ahnten es bereits, die beiden Akteure wussten es: Es war das letzte Mal, der letzte Applaus, der Abschied. Radu und Kronawitter werden nicht mehr für den Traditionsklub aus Garmisch-Partenkirchen auflaufen, sie beenden ihre Eishockey-Karrieren.

Anton Radu: Abschied mit 26 Jahren

Die Weiß-Blauen verlieren damit zwei Einheimische, zwei Eigengewächse, zwei Stürmer, die stets dahingingen, wo es weh tut. „Es schmerzt, wenn Spieler ihre Karrieren beenden“, betont Geschäftsführer Pana Christakakis. Nach Kapitän Florian Vollmer hängen damit drei Akteure aus dem Kader 2021/2022 ihre Schlittschuhe an den Nagel. Radu und Kronawitter starteten beide ihre Laufbahnen bei Riessersee, ehe es sie für ein paar Jahre in die weite Welt des Eishockeys zog. Wobei das bei Radu nicht sonderlich weit war. Er wechselte nach Peiting, unternahm dort die erste Schritte im Profibereich und kehrte 2019 zu seinem Heimatclub zurück. Für den lief er in 131 Partien in der Oberliga Süd auf und steuerte 55 Scorerpunkte bei. Doch nun ist Schluss – bereits mit 26 Jahren. Etwas früh für die Sportlerrente, doch Radu verschiebt seinen Fokus, konzentriert sich auf seinen Job bei Langmatz. „Mir fällt der Abschied sehr schwer. Es war eine wunderschöne Zeit beim SCR“, betont er. Seinen Abschluss hatte Radu sich aber sicher anders vorgestellt: Er verletzte sich im dritten Playoff-Duell mit Hannover und musste das Saison-Aus auf Krücken miterleben.

Kronawitter wünscht SCR ein gutes Händchen

Servus, SC Riessersee: Benjamin Kronawitter hängt seine Schlittschuhe an den Nagel. © Andreas Mayr

Kronawitter hingegen durfte sich in Füssen auf Kufen verabschieden. Er sagt mit 31 Jahren Adieu. Warum? Auch er will sich einem neuen Lebensabschnitt widmen. „Ich habe nun mein Studium fertig und inzwischen auch andere Interessen, die ich jetzt gerne verfolgen möchte.“ Auch er verließ den SCR kurz vor dem Wechsel in den Seniorenbereich, erweiterte seinen Eishockey-Horizont unter anderem in Füssen, bei den Eispiraten Crimmitschau und bei den Bayreuth Tigers. 2020 folgte er dem Ruf des Heimatklubs und stand für 75 Partien in weiß-blau auf dem Eis – 35 Scorerpunkte. „Besonders die letzten beiden Jahre in der Ersten Mannschaft werde ich nie vergessen.“ Dem SCR wünscht er ein gutes Händchen bei den zukünftigen Entscheidungen. Die werden, wie Christakakis bereits versichert hat, in Zukunft risikobehafteter sein. Der Traditionsklub will immerhin ab der Saison 2024/25 wieder Teil der DEL2 sein. Um das bewerkstelligen zu können, bedarf es eines neuen Kaders. Der Transfermarkt sei zwar ein teures wie kompliziertes Pflaster, „doch es bewegt sich immer etwas“, formuliert es der Geschäftsführer vielsagend.

Tür des SCR steht für Thomas Radu offen

Thomas Radu fällt mindestens neun Monate aufgrund einer schweren Knieverletzung aus. © Andreas Mayr

Insbesondere in der Verteidigung werden neue Gesichter benötigt. Nachdem sich der SCR bereits mit Alexandre Perron-Fontaine, Filip Hadamczik und Kilian Raubal von drei Defensivakteuren verabschiedet hatte, müssen sie für lange Zeit auch auf die Dienste von Thomas Radu verzichten. Im Training während der Playoffs verletzte sich der 23-Jährige schwer. So ziemlich alle Bänder im Knie sind gerissen. Die Leidenszeit: Frühestens nach neun Monaten kann Radu wieder mit dem Aufbautraining beginnen. „Wir können Thomas nur alles Gute wünschen und hoffen natürlich auf eine Rückkehr aufs Eis“, betont Christakakis. Der versichert zudem, dass die Tür für Radu jederzeit offen steht.