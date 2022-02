Freisinger Coach nach dem 3:6 in Trostberg: „Wir laden die förmlich zum Toreschießen ein“

Sein Führungstreffer brachte nicht den erhofften Schub: Freisings Kontingentstürmer Nolan Regan. © Michalek

Freisings Eishackler sind mit zwei Niederlagen in die Landesliga-Abstiegsrunde gestartet: Am Sonntag setzte es mit 3:6 in Trostberg die nächste Schlappe.

Freising - Im Gegensatz zum 0:5-Auftakt am Freitag münzten die Domstädter wenigstens einige ihrer Chancen in Tore um. Von einer guten Chancenverwertung konnte aber auch im Rainer-Roßmanith-Stadion nicht gesprochen werden. „Und defensiv fallen wir in alte Verhaltensweisen, die wir schon abgestellt hatten, zurück. Es ist nicht so, dass die Gegner cool und clever ihre Chancen nutzen, sondern wir laden die förmlich zum Toreschießen ein“, bemängelte Trainer Nils Hanfstingl, der nach überstandener Corona-Infektion wieder an der Bande stand.

Das erste Drittel begann flott und Freising erzielte sein erstes Tor in der Zwischenrunde durch Nolan Regan (9.). Kaum zwei Minuten später der erste Bock im Freisinger Abwehrverbund: Wayne Grapentine tauchte allein vor Torwart Manuel Hanisch auf und traf zum 1:1-Ausgleich (11.). Als beim SEF zum ersten Mal ein Akteur in der Kühlbox saß, brachte TSV-Stürmer Petr Dvorak sein Team mit 2:1 in Front (17.). Nur eine Minute später, nach einem Freisinger Scheibenverlust in der Vorwärtsbewegung, traf Dominik Moser aus zentraler Position zum 3:1 (18.). Und Dvorak packte kurz vor der Pause bei einer 5:3-Überzahl gleich noch das 4:1 (20.) obendrauf.

Sturm und Regen erschwerten eine mögliche Aufholjagd

Der zweite Durchgang begann, wie der erste geendet hatte. Trostberg nutzte die nächste Überzahl durch Nico Roßmanith, um auf 5:1 (26.) zu erhöhen. Die Black Bears steckten zwar nicht auf, doch Sturm und Regen erschwerten die Aufholjagd. Trotzdem verkürzte Theo Ziegelhöffer (36.) noch vor der Pausensirene auf 5:2. Auch im Schlussdrittel hatten die Gäste noch einige Möglichkeiten, mehr als das 5:3 durch Peter Meier (48.) gelang aber nicht mehr. Auch Trostberg nutzte noch eine seiner Chancen und traf durch Roßmanith (56.).

TSV Trostberg – SE Freising 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 (08:46) Regan (P. Meier), 1:1 (10:28) Grapentine (Feldner), 2:1 (16:09) Dvorak (Grapentine, Fröhlich), 3:1 (17:51) Moser, 4:1 (19:35) Dvorak (Fröhlich, Grapentine), 5:1 (25:30) Roßmanith (Zak, Dvorak), 5:2 (36:00) Ziegelhöffer (Regan, Schorr), 5:3 (47:53) P. Meier (Münzhuber, Regan), 6:3 (55:50) Roßmanith (Grapentine, Dvorak).

Strafminuten: 6+10/14.

Zuschauer: 310.

jfu