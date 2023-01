Black Bears Freising vor Auswärtsfahrt ins Unbekannte: „Wissen nicht so richtig, was auf uns zukommt“

Glänzte zuletzt: Severin Stippl traf beim 6:3-Sieg der Black Bears gegen Fürstenfeldbruck zweimal. © lehmann

Die Black Bears Freising fahren nach Augsburg, ohne ihren Gegner so richtig einschätzen zu können. Denn in der bisherigen Saison hatten sie noch nicht mit den Schwaben zu tun.

Freising – Am Samstag ab 20 Uhr müssen die Black Bears Freising bei der EG Woodstocks Augsburg ran. Ein besonderes Spiel, denn zum einen spielen die Freisinger Eishackler nicht jede Woche in einer Arena wie dem Curt-Frenzel-Stadion, zum anderen haben sie es mit den Woodstocks bisher noch nicht zu tun bekommen.

Black Bears Freising: Hanfstingl und Tomasik erwarten „unberechenbaren“ Gegner

„Wir wissen gegen Augsburg gar nicht so richtig, was auf uns zukommt“, sagt SEF-Trainer Nils Hanfstingl. Sportleiter Gregor Tomasik fügt hinzu: „Die sind unberechenbar. Irgendwie wechseln die häufig ihre Tagesform, gewinnen mal überraschend gegen Königsbrunn und Gebensbach und verlieren dann einige Partien am Stück. Ich glaube das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Das könnte spannend werden.“ Zumal die Woodstocks sich gerade wieder in einer Hochphase befinden: Denn am vergangenen Wochenende ließen sie nach vier Niederlage in Folge mit einem 5:4-Sieg gegen den Münchner Eishockey Klub aufhorchen. „Am Ende hatten wir die besseren Nerven, etwas Glück und einen guten Torhüter“, so Augsburgs Trainer Sven Rampf nach der Partie, in der die Woodstocks schon mit 4:1 in Führung gelegen hatten.

Auch die Black Bears lagen vor Wochenfrist in Fürstenfeldbruck zweimal vorne und kassierten jeweils den Ausgleich. Erst ein Dreierpack ab der 50. Minute sorgte für den 6:3-Erfolg. Als zweifache Torschützen glänzten dabei Severin Stippl und Dmitri Kurnosow, die auch in Augsburg für Tore sorgen sollen. Wie schon vor einer Woche befindet sich Felix Kammermeier noch im Urlaub, sodass die Sturmreihen umgestellt werden müssen. Im Tor wird am Samstag voraussichtlich wieder Manuel Hanisch beginnen, nachdem Johannes Sedlmeier gegen die Brucker nach zwei Dritteln verletzt raus musste. „Ich glaube, Augsburg wird eine ganz gute Mannschaft sein, die uns einen harten Kampf liefert“, prophezeit Trainer Hanfstingl. „Aber ich bin dieses Jahr hochzufrieden mit meiner Mannschaft. Sie ist gefestigt und die Stimmung ist gut. Da ist das Ziel ganz klar: drei Punkte zu holen.“ VON JOSEF FUCHS

