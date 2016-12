Ein Kracher vor großer Kulisse

Eishockey

Freising - Es ist die Partie, auf die sich die Fans der Black Bears in der laufenden Zwischenrunde wohl am meisten freuen: Am Freitag Abend (Spielbeginn 20.15 Uhr) ist der EV Füssen zu Gast. Mit diesem Verein verbinden die älteren Eishockey-Enthusiasten schöne Erinnerungen.

16 Deutsche Meisterschaften stehen in der Erfolgsbilanz des Traditionsvereins, bevor in den 80er-Jahren der Niedergang eingeläutet wurde (siehe auch Kasten). Im Sommer 2015 schien den Club zum zweiten Male eine Insolvenz zu treffen. Nachdem eine Gruppe von Personen Interesse an der Nachfolge für die amtierende Vorstandschaft gezeigt hatte, ergab eine Überprüfung der finanziellen Lage eine hohe Verschuldung von gut 500.000 Euro, die auch eine Belastung für die Lizenz für die kommende Oberligasaison darstellte. Anfang August 2015 wurde ein neuer Verein, der Eissportverein Füssen, gegründet. Die Nachwuchsmannschaften des Vorgängervereins durften in ihren bisherigen Spielklassen verbleiben. Die Herrenmannschaft wurde von Seiten des BEV nachträglich für die Teilnahme an der Bezirksliga zugelassen. Beim Spiel gegen die Young Pirates Buchloe kamen 3021 Zuschauer in die heimische BLZ-Arena, was einen neuen Zuschauerrekord für eine sechstklassige Eishockeyliga in Deutschland bedeutete. Im Meisterschaftsfinale schlug der EV Füssen schließlich noch die Black Bears Freising. Beide Teams stiegen in die Landesliga auf und treffen sich nun wieder. Ein Wiedersehen, auf das man sich bei beiden Beteiligten freut.

Für die Black Bears ist es nach der knappen Auftaktniederlage beim EV Bad Wörishofen das erste Heimspiel in der Zwischenrunde. Am Freitag Abend treffen sich die beiden Vorrundengruppensieger der Landesliga. Im letztjährigen Bezirksligafinale unterlagen die Freisinger zweimal. Zuhause gar mit 5:11. Ein Szenario, dass es aus Sicht der Black Bears zu verhindern gilt.

Das sich beide so schnell in der Landesliga wiedersehen, damit haben wohl nur die Wenigsten gerechnet, sind die Voraussetzungen doch komplett anders. Der EV Füssen gilt mit seinem herausragenden Kader von Altstars und jungen Talenten als Aufstiegsfavorit. Die Bears hatten vor der Saison dagegen das Ziel Klassenerhalt ausgegeben. In der Zwischenrunde werden die Karten aber nun neu gemischt werden. Bester Beweis: Nicht nur die Domstädter verloren das erste Spiel der Zwischenrunde, auch die Allgäuer unterlagen 5:6 gegen den EHC Königsbrunn. Dabei offenbarte Füssen vor allem Schwächen in der Defensive.

„Die werden mit viel Wut im Bauch zu uns kommen. Unsere Mannschaft ist allerdings auch bis in die Haarspitzen motiviert und wird versuchen eine Überraschung zu landen“, glaubt Pressesprecher Michael Stör. Die Black Bears hoffen natürlich auf die Unterstützung vieler Fans, die Gäste reisen mit drei Bussen an. Man rechnet mit einer großen Kulisse. Die Kassen werden deshalb um 19.30 Uhr öffnen.