Black Bears Freising beklagen akuten Personalmangel in der Defensive

Er muss aussetzen: Verteidiger Florian Heilmaier (vorne) fällt nach einer Gehirnerschütterung aus. © Lehmann

Die Black Bears Freising drohen den Anschluss an die Bezirksliga-Spitzengruppe zu verlieren. Die nächsten beiden Partien werden wegweisend.

Freising – Es wäre die Chance zur Revanche vor heimischer Kulisse. Doch es scheint fraglich, ob die Puckjäger des SE Freising am Freitag ab 20.15 Uhr überhaupt mit Bezirksliga-Spitzenreiter EV Königsbrunn mithalten können. Ähnliches gilt für den Sonntag, wenn der Münchner Eishockey Klub um 18 Uhr in der Weihenstephan-Arena zu Gast sein wird.

Die Black-Bears-Eishackler haben erst vor wenigen Tagen gegen diese beiden Teams verloren und müssten nun ihre Heimpartien dringend gewinnen, um in der Tabelle nicht den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren. Doch akuter Personalmangel in der Defensive könnte dieses Unterfangen genauso erschweren wie die Tatsache, dass der Landesliga-Absteiger am vergangenen Wochenende weit von seiner Bestform entfernt war und deshalb zwei Niederlagen kassierte.

Trainer Nils Hanfstingl kritisiert: „Immer die gleichen Fehler.“

Dabei waren die Freisinger Puckjäger nach ihrem 2:6 in Königsbrunn vor zwei Wochen mit dem Ziel, sechs Zähler zu holen, ins jüngste Auswärtswochenende gegangen. Doch das, was Trainer Nils Hanfstingl dann gegen München (3:6) und Dachau (4:5 nach Penaltyschießen) mitansehen musste, ließ ihn an den Fähigkeiten seiner Schützlinge zweifeln: Scheibenverluste en masse, mangelhaftes Zweikampfverhalten und zu wenig Engagement bauten die Gegner auf. „Klar haben wir einige sehr gute Spieler, die mit ihrer Qualität dafür sorgen, dass wir mal in Führung gehen. Aber im Endeffekt machen wir danach immer die gleichen Fehler und bringen die Gegner zurück ins Spiel“, kritisiert Hanfstingl. „Das kann ich als Trainer auch mal auf meine Kappe nehmen. Aber irgendwann müsste es auch mal Klick machen, dass das kein Eishockey ist, wenn man die Scheibe nicht tief bringt und im Mitteldrittel immer langsamer und langsamer wird. Das ist dann halt Hobbyliga und nicht Bezirksliga.“

Schnürt der Coach die Schlittschuhe?

In dieser prekären Situation fallen beim SEF auch noch einige gestandene Abwehrrecken aus. Daniel Schmidt fehlt noch bis Weihnachten – und nach seiner Verletzung aus dem Dachau-Spiel wird auch Florian Heilmaier nicht dabei sein. Er wurde am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen, wird nach einer Gehirnerschütterung aber einige Partien aussetzen müssen. Bei Abwehrchef Vincenz Stegner ist nicht klar, inwieweit er nach seiner Verletzung schon wieder einsatzfähig ist. Möglicherweise wird Hanfstingl selbst aufs Eis gehen, um für mehr Stabilität zu sorgen.

Gegen Freitagsgegner Königsbrunn hatten die Black Bears im Hinspiel zumindest 30 Minuten lang gut mitgehalten, ehe der Tabellenführer beim 2:6 mit vier Treffern im Schlussdrittel den Sack zumachte. Doch die „Pinguine“ sind ein harter Brocken. Da könnte am Sonntag gegen den MEK mehr drin sein. Vorausgesetzt, die SEF-Männer finden bis dahin ihre Kampfkraft und ihren Siegeswillen wieder.

Josef Fuchs

