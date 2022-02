Black Bears Freising gehen mit breiter Brust ins Heimspiel-Wochenende

Plötzlich Prunkstück: Die SEF-Defensive ließ in den jüngsten zwei Partien insgesamt nur drei Gegentore und wenige Chancen zu. Goalie Manuel Hanisch freut’s. © Lehmann

Das jüngste Sechs-Punkte-Wochenende hat den Eishacklern der Black Bears Freising richtig gut getan. Jetzt wollen sie gegen Trostberg und Vilshofen nachlegen.

Freising – Heimspiel-Wochenende für die Freisinger Puckjäger: Am Freitag um 20.15 Uhr gastiert der Tabellenführer der Landesliga-Abstiegsrunde aus Trostberg in der Weihenstephan Arena. Zwei Tage später kommt um 18 Uhr der ESC Vilshofen zu den Bears. Die gehen mit gestärktem Selbstvertrauen in die Partien.

Es läuft aktuell bei den Freisingern: Nach zwei Auswärtserfolgen am vergangenen Wochenende haben sich die SEF-Cracks in der Tabelle vom fünften auf den dritten Platz vorgearbeitet. Besonders beeindruckend bei den beiden Siegen in Selb (3:2) sowie in Vilshofen (2:1) war die unerwartet solide Abwehrleistung der Black Bears: Nur drei Gegentore in zwei Partien sind bei den Freisingern in dieser Saison bisher genauso wenig vorgekommen wie ein Sechs-Punkte-Wochenende.

Auch ohne Schönheitspreis erfolgreich

SEF-Trainer Nils Hanfstingl war mit seiner Mannschaft sehr zufrieden und sah sich in seinen Vorgaben für die Abstiegsrunde bestätigt: „Erstmal hinten sichergehen und den Puck lieber mal tief schießen als ein unnötiges Risiko eingehen. Damit gewinnt man vielleicht keinen Schönheitspreis, aber am Ende ist es erfolgreicher.“ Da konnte es der 33-jährige Übungsleiter sogar verschmerzen, dass sein Team in Vilshofen kurz vor Schluss noch den Shutout versemmelte: „Einzig bei dem Gegentor haben wir unsere alten Gewohnheiten gezeigt und in der Vorwärtsbewegung die Scheibe verloren. Das bestätigt einen als Trainer sofort, weil die Spieler sehen, dass es so eben nicht funktioniert.“

Insgesamt könne man auf die sehr gute Leistung vom Wochenende aufbauen. „Jetzt ist das große Ziel, auch gegen Trostberg die Punkte in Freising zu behalten. Die sind das einzige Team in der Abstiegsrunde, dass wir in dieser Saison noch nicht geschlagen haben, das wäre jetzt mal fällig. Dann würden wir einen Riesenschritt gehen“, erklärt Hanfstingl. Vor zwei Wochen kassierten die Bears in Trostberg beim 3:6 die dritte Saisonniederlage gegen die Chiefs. In der Vorrunde lief es beim 1:4 daheim und 3:6 auswärts auch nicht besser.

Viel Arbeit für die frisch aufgeblühte SEF-Defensive

Der größte Unterschied zwischen den beiden Teams ist die Treffsicherheit: Während Freising auch in der Abstiegsrunde mit nur acht Toren in dieser Bilanz ganz hinten liegt, führt Trostberg das Ranking mit 21 Treffern aus drei Partien an. Es kommt am Freitag also viel Arbeit auf die frisch aufgeblühte SEF-Defensive zu. Wichtig sei es vor allem, Strafzeiten zu vermeiden, denn im Überzahlspiel sei Trostberg sehr stark, sagt Hanfstingl.

Am Sonntag kommt dann Vilshofen in die Weihenstephan-Arena. Auch da würden die Black Bears natürlich den Erfolg aus der Vorwoche nur zu gerne wiederholen. Leicht wird das nicht, denn mit Jan-Ferdinand Stern kehrt nach Sperre ein ganz wichtiger ESC-Akteur zurück. Doch die Freisinger haben mit zwei Siegen aus bisher drei Duellen gegen die Wölfe bewiesen, dass sie es können.

Josef Fuchs

