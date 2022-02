Black Bears Freising landen Befreiungsschlag

Nolan Regan (l.) erzielte das wichtige 3:1 für den SEF. © Lehmann

Einen wichtigen 3:2-Sieg haben die Black Bears Freising in der Abstiegsrunde beim VER Selb 1b gefeiert. Damit gaben sie die Rote Laterne an den Gegner ab.

Freising – Die Black Bears haben den letzten Tabellenplatz in der Landesliga-Abstiegsrunde verlassen. Möglich machte dies der 3:2-Auswärtssieg der Freisinger Eishackler am Freitagabend beim VER Selb 1b. Die Domstädter zeigten ein engagiertes Kampfspiel. Zwar gelang noch nicht alles perfekt, aber der Erfolg über die Wölfe ging völlig in Ordnung.

Die Gäste aus Freising waren von Beginn an das spielbestimmende Team und hatten gute Möglichkeiten. Doch einmal mehr haperte es an der Chancenverwertung – und so waren es die Gastgeber, die in Führung gingen: Fabian Bauer nutzte das erste Überzahlspiel der Wölfe und brachte eine schöne Vorlage von Daniel Smazal zum 1:0 im Gehäuse von SEF-Goalie Manuel Hanisch unter (8.).

Extra-Trainingseinheiten im Überzahlspiel machen sich bezahlt

Für Freisings Trainer Nils Hanfstingl war das ein kleiner Dämpfer, aber kein Grund, sich Sorgen zu machen. Sein Team war weiter auf dem Vormarsch und zeigte, dass sich die Extra-Trainingseinheiten im Überzahlspiel bezahlt machen: Christian Birk markierte mit einem Akteur mehr auf dem Eis den Ausgleich (17.). „Unser erstes Tor war genauso, wie man sich das in Überzahl vorstellt – einfach klasse herausgespielt“, verteilte der SEF-Coach Komplimente an die Vorlagengeber Peter Meier und Moritz Lieb. Und es klappte auch bei Fünf-gegen-fünf: Der wiedergenesene Vincenz Stegner schaltete schnell um und passte den Puck zu Meier, der mühelos zur SEF-Führung vollstreckte (18.).

Black Bears auch in Unterzahl bissig

Im zweiten Drittel beruhigte sich die Partie etwas, Freising hatte mehr Spielkontrolle. Selb kam zu einigen guten Konterchancen – vor allem, als immer öfter SEF-Akteure auf die Strafbank wanderten. Aber auch in Unterzahl blieben die Black Bears am Freitag bissig. Nach einem Scheibengewinn an der eigenen blauen Linie legte Meier auf Nolan Regan ab, der noch einen Verteidiger aussteigen ließ und auf 3:1 erhöhte (30.). Das war auch nötig – denn bei der nächsten Überzahl erzielten die Wölfe durch Bastian Hubert ihren zweiten Treffer (33.).

Obwohl Selb im Schlussabschnitt nochmal alles versuchte, hielt die Freisinger Abwehr um den starken Keeper Hanisch stand. Die Gäste behielten mit 3:2 die Oberhand und nahmen den wichtigen Dreier mit nach Hause.

Josef Fuchs

Spielstatistik

VER Selb 1b – SE Freising 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Tore: 1:0 (07:30) F. Bauer (Smazal, Wenisch), 1:1 (16:17) Birk (Meier, Lieb), 1:2 (17:37) Meier (Stegner), 1:3 (29:13) Regan (Meier), 2:3 (32:36) Hubert.

Strafminuten: 4/16.

Zuschauer: 28.

