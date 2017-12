Black Bears Freising ohne Chance gegen Königsbrunns Star-Truppe

Eishockey - Landesliga

Bis zur Schluss-Hupe fighteten die Freisinger Eishockeyspieler aufopferungsvoll und mit letztem Einsatz. Doch gegen die mit vier Profi-Puckjägern besetzte Truppe des EHC Königsbrunn konnten sie am Freitag in einem extrem fairen Spiel nur ein Drittel lang mithalten. Dann dominierten die Pinguine, die in dieser Form wohl keiner auf dem Weg in die Bayernliga stoppen kann. Landesligist Freising unterlag klar mit 3:11.

Freising – Königsbrunn hat mit Spielertrainer Fabio Carciola, Hayden Trupp, Jeffrey Szwez und Matthias Forster vier Akteure im Team, die bis vor wenigen Monaten zum Teil noch in der DEL 2 aktiv waren. Zudem ließ Carciola trotz seines Kaders von 19 Mann zwei Drittel lang nur zwei Reihen spielen, die die Partie dann auch entschieden.

Bei den Bears fehlte nur der bislang beste Goalgetter Martin Dürr (26 Treffer), im Tor stand Manuel Hanisch. Bereits der erste Schuss nach 23 Sekunden hoppelte über seine Kelle, da sah er wirklich unglücklich aus. Danach hielt er aber, was möglich war. Freising zeigte Moral, startete wütende Gegenangriffe, und tatsächlich konnte Patrick Holler in der dritten Minute ausgleichen. Bis zum ersten Pausentee war es ein ausgeglichenes Match mit Chancen auf beiden Seiten. Die Bären hatten gute Einzelaktionen durch Holler, Pavel Hanke und Lukas Höller, die allerdings am starken Königsbrunner Goalie Markus Kring scheiterten. Die Pinguine zeigten jedoch ihre ganze individuelle Klasse – es wirkte, als ob Königsbrunn immer einen Mann mehr auf dem Eis hätte. Als dann Hanke die erste Freisinger Strafzeit kassierte, fiel das 1:2.

Das zweite Drittel begann wie das erste: Nach 30 Sekunden zappelte der Puck wieder im Freisinger Netz – diesmal gab es für Hanisch nichts zu halten. Dieser hatte dann viel Pech: Bei einem weiteren Angriff sprang Hanisch wie ein Fußballtorwart nach dem abgefälschten Puck, da er schon auf dem Weg in die andere Ecke war, und wehrte diesen bravourös ab. Bei der Aktion verletzte er sich aber am Bein – und musste für Johannes Sedlmeier Platz machen. Für die Bears gab’s in diesem Durchgang wenig Zählbares – außer das zwischenzeitliche 2:7 von Johannes Weyer (39.).

Im letzten Abschnitt ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Königsbrunn setzte nun auch seine Nachwuchsspieler samt des 17-jährigen Torwarttalents Leon Streicher ein. Die Tore schossen aber weiterhin die ersten Reihen. Bei Freising markierte Hanke kurz vor dem Ende den dritten Treffer für die Black Bears.

br





Black Bears Freising – EHC Königsbrunn 3:11 (1:2, 1:6, 1:3)

Tore: 0:1 (1.) Fettinger, 1:1 (3.) Holler (Kühnl), 1:2 (15.) P. Zimmermann (Streicher), 1:3 (21.) P. Zimmermann (Streicher), 1:4 (27.) Trupp (Fettinger), 1:5 (33.) Fettinger (P. Zimmermann), 1:6 (34.) P. Zimmermann (Fettinger), 1:7 (35.) Szwez (Schütz), 2:7 (39.) Weyer (Oertel), 2:8 (40.) Carciola (Siegler), 2:9 (42.) Schütz (P. Zimmermann), 2:10 (48.) Carciola (Siegler), 2:11 (49.) Fettinger (Carciola), 3:11 (60.) Hanke (Kühnl, Kröger).

Strafminuten: 8/2.

Zuschauer: 123.