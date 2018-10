Black Bears Freising proben den Ernstfall

Eishockey

Endlich dürfen die Eishackler wieder in die heimische Weihenstephan Arena. Nach vielen Wochen der Wanderschaft durch die Eishallen der Region steht für die Black Bears Freising am Freitag das Test-Rückspiel gegen den Bezirksligisten ERC Ingolstadt 1 b (Beginn ist um 20.15 Uhr) und am Sonntag (18 Uhr) das Duell mit dem Landesligisten EV Bad Wörishofen an. Beide Hinspiele haben die Freisinger gewonnen.

Freising – „Nach der langen Sommerpause und den wenigen Eiszeiten, die wir bislang hatten, sehe ich die vier Testspiele als erweitertes Training an. Im Prinzip sind die Ergebnisse jetzt noch egal – ich will die besprochenen Laufwege und Spielzüge sehen“, sagt Coach Markus Knallinger. Dennoch war er zufrieden, dass es im ersten Test im Allgäu gegen Bad Wörishofen einen 5:3-Erfolg gab. Beide Teams traten dabei zahlenmäßig mit Minimalbesetzungen an: Verletzungen sowie ein Grippe-Virus, den sich die Black Bears im Trainingslager in Südtirol eingefangen hatten, sorgten dafür, dass gerade mal zwölf Feldspieler und ein Torwart fit waren. „Schön fand ich, dass wir fünf unterschiedliche Torschützen hatten, das Team also gut funktioniert“, sagt Knallinger.

Beim zweiten Test in Ingolstadt hatte er dann schon ein paar Männer mehr zur Verfügung und mit Marco Krojer und Johannes Sedlmeier wieder zwei Goalies. Auch dieses Spiel gewannen die Freisinger, beim 6:2-Erfolg netzten Dominik Schulz und der Neuzugang vom EC Pfaffenhofen, André Oesterreich, je zwei Mal ein. Der Top-Vorbereiter der vergangenen Saison, Manuel Kühnl, legte die Scheibe wieder zwei Mal mustergültig auf und traf zudem selbst.

Knallinger sagt, ihm gehe es erstmal darum zu sehen, wer mit wem und auf welcher Position am besten harmoniere, und dass das System, das er der Mannschaft vorgebe, umgesetzt wird. Sein Ziel ist es, dass alle dieses System so verinnerlichen, „dass es egal ist, wer in welcher Reihe und mit wem zusammen spielt“. Ein wichtiger Faktor ist für ihn die Jugendarbeit: „Ich werde so oft wie möglich das Training der U 20 leiten und dann sehr schnell sehen, wer in die Erste passt. Mein Plan ist, regelmäßig Nachwuchsakteure hochzuziehen.“

Eine Woche hat das Team noch Zeit bis zum Saisonstart mit dem Derby in Moosburg (12. Oktober, 19.30 Uhr). Jetzt steht am Freitag zunächst das Rückspiel gegen den ERC Ingolstadt 1 b und am Sonntag das Match gegen den EV Bad Wörishofen an.

br