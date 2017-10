Saisonziel: Einfach jedes Spiel gewinnen

Die Black Bears Freising starten in die neue Landesliga-Eiszeit

Zwischenzeitlich herrschte Verwirrung bei den Black Bears: Nach einer guten Saison in der Landesliga und dem bitteren Scheitern im BEV-Pokalfinale sah man sich aus finanziellen Gründen plötzlich nicht mehr in der Lage, hochklassig zu spielen. Es drohte sogar der Rückzug in die Bezirksliga. Alles Schnee von gestern: Mit Erfolgstrainer Heinz Zerres wollen die Bären heuer in der Landesliga-Gruppe 1 wieder voll angreifen.

Freising – „Die Eishockey-Saison wird im Sommer gemacht“, betont der neue Freisinger Trainer Heinz Zerres (70). Und das gibt Anlass zur Hoffnung – denn die Vorbereitung war vielversprechend: „Wir haben im körperlichen Bereich sehr gut gearbeitet. Das ist die Basis“, urteilt der Ex-Bundesliga-Trainer (EHC München, Berliner SC). Auch in Sachen Taktik hat sich etwas bewegt. Will heißen: Die Mannschaft hat die Philosophie verstanden. Das Credo von Zerres: „Jeder soll kreativ sein, aber es muss ins System passen.“

Der Mann weiß, wovon er spricht. Er hat das Geschäft sozusagen von der Pike auf gelernt, spielte dereinst beim EV Landshut in einer Sturmreihe mit AloisSchloder. Mit dem EV Augsburg blieb er als Trainer einmal sogar 30 Spiele ungeschlagen und erzielte dabei 60:0 Punkte.

Für die Landesliga-Saison mit den Black Bears ist Zerres nicht bange. Die Mannschaft habe mitgezogen und schnell verstanden, worum es ihm gehe. Die Marschrichtung des neuen Freisinger Trainers lautet: „Jedes Spiel gewinnen, das ist das Wichtigste.“

Dann dürfte es aber doch auch kein Problem sein, am Ende in die Playoffs zu kommen? Natürlich nicht – aber das sagt Zerres „nicht gern“. Denn dann könnte der Druck, der auf der Mannschaft liegt, zu groß werden – angesichts der Liga-Konkurrenz, die er für „brutal hart“ hält.

Besorgt ist Zerres dennoch nicht. Er glaubt an den Kader und auchan die drei Neuzugänge Martin Dürr (aus Fürstenfeldbruck), Sebastian Kröger (Pfaffenhofen) und Michael Zollo (Erding). „Die drei Neuen, die jungen und die zahlreichen erfahrenen Spieler – ich denke, da haben wir ein richtig gutes Team“, unterstreichtZerres.

Und daran ändern auch verlorene Vorbereitungsspiele nichts: Gegen den Bayernligisten EV Moosburg hat man zwar mit 2:6 verloren, sich aber über weite Strecken auf Augenhöhe fühlen können. Selbst in einer 0:9-Niederlage gegen die Wanderers aus Germering, ebenfalls ein Bayernligist, sieht Coach Zerres etwas Positives: Erst in Stresssituationen, erst gegen große Gegner „zeigt sich, wer sich reinhängt“ .

Wie es in der neuen Saison gehen kann, das haben die Freising Black Bears etwa im Vorbereitungsspiel gegen die SG Miesbach 1b/Schliersee vorgemacht: Gegen das Team aus der Landesliga-Gruppe 2 gab es ein 5:3 zu bejubeln. Ganz zu schweigen vom 12:2- Heimsieg gegen Bezirksligist MEK München, den die SEF-Puckjäger am vergangenen Dienstag in der Weihenstephan Arena einfuhren. Zum ersten Mal in dieser Saison auf eigenem Eis – das fühlte sich für Mannschaft und Trainer gut an. Bis dahin war man auf Fremdeis in Landshut und Erding unterwegs.

Das intensive Training, das monatelange Schwitzen der Freisinger Eishackler beim Trockentraining in der Savoyer Au und im Kraftraum: All dies hat nun ein Ende. Die Mannschaft ist heiß und gut aufgestellt. Wie weit die Black Bears wirklich schon sind, das wird sich am Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr, beim Start in die Landesliga-Punkterunde, in der Auftaktpartie beim ESV Burgau, weisen. Denn dann gilt es, die guten Vorsätze und den Siegeswillen in die Tat umzusetzen.

Alexander Fischer

Der Kader der Black Bears Freising:

Torhüter: Marco Krojer, Johannes Sedlmeier, Manuel Hanisch, Alexander Köwer.

Verteidiger: Sebastian Kröger, Andreas Tanzer, Marc Seidl, Anton Münzhuber, Bernhard Weinzierl, Pavel Hanke, Armin Dünzl.

Angreifer: Felix Kammermeier, Marcus Mooseder, Martin Dürr, Martin Oertel, Kevin Rentsch, Jonas Maierthaler, Sebastian Thiede, Paul Rausch, Michael Zollo, Patrick Holler, Johannes Weyer, Lukas Höller, Manuel Kühnl.

Trainer: Heinz Zerres.