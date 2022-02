Abstiegsrunde ohne Abstiegskampf? Freisinger Eishockey-Coach hat Platz eins im Visier

Große Ziele: Mit dem Abstieg will Black-Bears-Coach Nils Hanfstingl (Mitte) in den kommenden Wochen nichts zu tun haben. Er liebäugelt mit Rang eins in der Relegationsrunde. © Lehmann

Zum Start in die Abstiegsrunde muss Freising gleich zweimal ran: Am Freitag um 20.15 Uhr zuhause gegen Bayreuth und am Sonntag in Trostberg (17.30 Uhr).

Freising - SEF-Trainer Nils Hanfstingl musste zwar wegen Corona seit letzter Woche im Training passen, erwartet aber einiges von seinem Team: „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich die Abstiegsrunde als Erster abschließen möchte. Weil ich eigentlich gar nicht so wirklich gegen den Abstieg spielen will. Das ist für mich die Zwischenrunde – und das ist genau unsere Kragenweite. Und wenn wir da sind, wo wir meinen, dass wir sind, dann müssen wir als Sieger aus den meisten Spielen rausgehen.“

Auch der Sportleiter ist überzeugt: Die Black Bears können jeden schlagen!

Auch Sportleiter Gregor Tomasik ist überzeugt, dass Freising in der Runde mit Selb, Bayreuth, Vilshofen und Trostberg jeden Gegner schlagen kann: „Wir gehen selbstbewusst an die Aufgaben ran, haben vergangene Woche gut trainiert und können auf nahezu den kompletten Kader zurückgreifen.“

Außerdem haben die Black Bears das Team aus Bayreuth erst vor zwei Wochen in der Weihenstephan-Arena mit 4:2 besiegt. Und das, obwohl die Gastgeber nach Meinung von Trainer Hanfstingl den Tigers damals viel zu viele Chancen gegeben hatten. Topstürmer wie Bayreuths Andreas Geigenmüller oder Marco Zimmer würden daraus zu oft Kapital schlagen. Das bestätigte auch eine Auswertung des Freisinger Landesligisten hinsichtlich der Gegentore in der Hinrunde durch die Konkurrenten im Abstiegskampf.

Bayreuther Reserve steht bereits unter Druck

Demnach kassieren die Black Bears ihre Gegentore in den meisten Fällen durch Kontingentspieler oder die erste Sturmreihe des Gegners. Deshalb gelte es, diese Topreihen voll konzentriert zu bearbeiten und so wenig einfache Chancen wie möglich zuzulassen. Denn ein Sieg am Freitag gegen Bayreuth würde nicht nur den SEF-Cracks einen optimalen Start in die Zwischenrunde ermöglichen, sondern den Tigers auch schon die zweite Zwischenrunden-Niederlage bescheren. Vergangenen Sonntag unterlag die Bayreuth-Reserve in Vilshofen mit 3:6.

Gegen Trostberg gab‘s heuer noch kein Erfolgserlebnis

Anders der Sonntagsgegner TSV Trostberg. Der Vorrundensechste gewann sein Auftaktmatch in Selb mit 8:5 und gilt als heimlicher Favorit im Abstiegsrunden-Quintett der Gruppe 1. Die Chiefs sind auch der einzige Gegner, den die Freisinger Eishackler in der Vorrunde noch nicht bezwingen konnten. 1:4 und 3:6 lauteten die beiden Ergebnisse. Dabei leistete sich der SEF jeweils haarsträubende Fehler und lud die Trostberger regelrecht zum Toreschießen ein. Und das können die Chiefs in dieser Saison auch ohne Einladung richtig gut. Mit 97 erzielten Treffern war Trostberg in dieser Kategorie das drittbeste Team der Landesliga-Gruppe 1. Dagegen wirken die 42 Freisinger Tore wenig einschüchternd. Deshalb ist es wichtig, dass Peter Meier nach überstandener Krankheit ins Team zurückkehrt, um seine Stürmer wieder mit Vorlagen zu versorgen.

Josef Fuchs