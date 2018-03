Stimmungsvoller Schlussakkord

Eishockey

Dank zahlreicher Eishockey-Fans aus Burgau, aber auch aus Freising wurde das letzte Heimspiel der Black Bears in der Landesliga-Saison 2017/18 zu einer stimmungsvollen Veranstaltung. In einem spannenden Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte, setzte sich Freising letztlich in der Verlängerung mit 3:2 durch.

Freising – Die „Eisbären“ aus Burgau waren nur in Minimalstbesetzung angereist: Neben zwei Torhütern hatten sie lediglich neun Feldspieler dabei. Die hielten aber bis zum Schluss mit den Freisingern mit, bei denen Coach Michael Klein fast drei komplette Reihen auf das Eis schicken konnte. Im Kasten stand mal wieder Johannes Sedlmeier, der hervorragend hielt. Burgau war das spielerisch bessere Team, aber die Freisinger zeigten das, was sie in dieser Saison zu selten gezeigt hatten: großen Kampf und starken Teamgeist.

Im ersten Drittel wogte das Spiel hin und her. Dann stellte Anton Münzhuber in der 19. Minute nach einer feinen Einzelleistung auf 1:0. Mit diesem Ergebnis wären die Black Bears gerne in die erste Pause gegangen, doch schon 20 Sekunden später fiel der verdiente Ausgleich nach einer herrlichen Burgauer Kombination. Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Kein Team konnte sich Vorteile erarbeiten, und so sahen die Fans ein klasse Spiel mit vielen Chancen. Doch erst in der 38. Minute brachte eine Stafette über Andreas Tanzer und Jonas Maierthaler etwas Zählbares ein, Johannes Weyer vollstreckte letztlich zur 2:1- Führung. Doch auch diesmal konnten die Hausherren den Vorsprung nicht in die Pause retten: Sechs Sekunden vor der Hupe kassierte man das 2:2.

Im dritten Drittel gab’s kein weiteres Tor. Also musste die Verlängerung die Entscheidung bringen – und hier schlug Armin Dünzl auf Vorlage von Martin Oertel nach zwei Minuten zu. Der Sieg ging dank der geschlossenen Mannschaftsleistung auch in Ordnung.

br





SE Freising – ESV Burgau 3:2 n.V. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Tore: 1:0 (19.) Münzhuber, 1:1 (19.) Skovira (Tsakalidis), 2:1 (38.) Weyer (Maierthaler, Tanzer), 2:2 (40.) Arnold (Tausend), 3:2 (62.) Dünzl (Oertel).

Strafminuten: 14/20.

Zuschauer: 150.