Vier Punkte sollen’s schon sein

Mit Spaß bei der Sache: Die U 8 und U 10 der Black Bears freut sich über neue Mitspieler. Am Sonntag zeigen die Kids in der ersten Drittelpause, was sie alles drauf haben.

Eishockey

Die Freisinger Puckjäger müssen am Wochenende bei den heimstarken Ambergern und gegen Selb ran. Auch die kleinen Black Bears haben einen großen Auftritt.

Freising – Das wird ein hartes Wochenende für das Freisinger Eishockey-Team: Zunächst geht es am Freitag (20 Uhr) zu den „Amberger Löwen“, die in dieser Spielzeit bis dato jeden Gegner zu Hause gefressen haben. Und am Sonntag (18 Uhr) gegen die 1b des VER Selb ist Wiedergutmachung für die bislang schlechteste Saisonleistung angesagt. Fakt ist: Wollen die Black Bears mindestens Rang fünf in der Landesliga erreichen, dann müssen sie Punkte holen – deren vier sollten es an diesem Wochenende schon sein.

Der ERSC Amberg gilt als einer der absoluten Top-Favoriten auf den Aufstieg in die Bayernliga, zumindest auf die Landesliga-Meisterschaft. Und dieser Favoritenrolle wird die Truppe von Coach Alex Reichenberger, das genauso wie Freising nur deutsche Spieler im Kader hat und sich nicht in ganz Europa bedient, bisher absolut gerecht. Die „Löwen“ sind auf heimischem Eis eine Macht: fünf Spiele, fünf Erfolge. Insgesamt verlor das Team erst eine von neun Partien – nämlich in Bad Kissingen, das ja auch in Freising gewann. Speziell die Abwehr der Black Bears sollte in der Oberpfalz sicher stehen – immerhin haben die „Löwen“ bereits 43 Treffer und damit 14 mehr als Freising erzielt. Vor allem Felix Köbele (11 Tore, 11 Assists), Dan Heilman (8/ 8) und Florian Bartels (5/10) gilt es zu stoppen.

Wäre man in Amberg mit einem oder zwei Zählern zufrieden, so muss am Sonntag in der heimischen Weihenstephan Arena auf alle Fälle ein Dreier für Freising her. Nur so kann das Team von Trainer Heinz Zerres den Kontakt zum angestrebten fünften Platz halten, der bereits fünf Punkte entfernt ist. Die Zweite Mannschaft aus Selb hat schon elf Spiele absolviert und genauso wie Freising (acht Partien) vier Mal gewonnen – davon allerdings zwei Mal gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten EHC Straubing, der noch kein Match gewinnen konnte. Vor zwei Wochen in Selb spielten die Black Bears unterirdisch schlecht, kein Akteur erreichte Normalform. Mit einer guten Einstellung über die gesamte Spieldauer – nicht wie bisher häufig mit einem verschlafenen ersten Abschnitt – sollte ein Sieg drin sein.

br

Kleine Black Bears, großer Auftritt

Mädchen und Buben zwischen sechs und zehn Jahren, die Spaß an einer rasanten Sportart haben, sollten sich den Sonntag, 19. November, vormerken: In der Freisinger Eishalle zeigt der U 8- und U 10-Nachwuchs der Black Bears in der ersten Drittelpause (gegen 18.30 Uhr) des Landesliga-Spiels gegen Selb, wie cool Eishockey ist. Die Trainer Marc Seidl und Luis Bauer werden mit ihren Mini-Eishacklern in einem Demo-Spiel zeigen, worauf es ankommt: Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Schlittschuhfahren, Technik, Teamgeist – und ganz viel Spaß. Die beiden Coaches hoffen, dass sie über dieses Spiel viele neue Mitspieler gewinnen. Wer Interesse hat, kann sich bei Betreuer Christoph Tietscher unter Tel. (01 75) 2 92 61 49 jederzeit zum Probetraining anmelden. Für Anfänger gibt es die Möglichkeit, sich die Ausrüstung gegen eine Gebühr von 50 Euro für eine komplette Saison auszuleihen. Regulär trainiert wird montags und mittwochs um 17.15 Uhr.

br