Derbyzeit in der Bezirksliga! EV Aich bittet SE Freising zum Tanz

Sie glauben an ihre Chance: Die SEF-Eishackler um Vincenz Stegner (r.) bekommen es am Samstag in der Clariant-Arena mit dem besten Goalie der Liga zu tun.

Eishockey

Die Black Bears Freising wollen im Bezirksliga-Derby die weiße Weste des EV Aich besudeln. Wichtig: Manuel Hanisch hütet wieder das Tor.

Landkreis – Das wird spannend: Die beiden Bezirksligisten aus dem Landkreis Freising treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander. Um 17.15 Uhr erwartet Tabellenführer EV Aich den Dritten SE Freising zum Spitzenspiel in der Clariant-Arena.

In der Tabelle trennt die beiden Eishockey-Teams derzeit nur ein Zähler, wobei die Domstädter bereits vier Spiele mehr absolviert haben. Die Gastgeber aus der Moosburger Vorstadt sind nach wie vor die einzige Mannschaft ohne Punktverlust. Das wollen sie auch möglichst lange bleiben – und vor allem, wenn es gegen den Lokalrivalen aus dem Landkreis geht.

Im Hinspiel Ende Oktober in der Weihenstephan-Arena hatte der EVA dank einer extrem effektiven Leistung mit 3:0 die Nase vorne. Besonders auffällig war damals, dass die ersten beiden Treffer durch Sebastian Lachner und Jannis Gabler in Unterzahl erzielt wurden. Neben dem Sieg gegen den Landesliga-Absteiger aus Freising hatten die Aicher Eishackler in den ersten Saisonpartien ausschließlich Gegner aus der zweiten Tabellenhälfte. „Egal welcher Gegner, du darfst in dieser Liga keinen unterschätzen“, predigt EVA-Trainer Georg Herrmann seiner Mannschaft, die das bisher stets beherzigt hat.

EV Aich profitiert von Patzern der Konkurrenz

Für die Mitkonkurrenten um die Playoff-Plätze scheint die Erkenntnis allerdings neu zu sein: Am vergangenen Wochenende kassierte der ESV Gebensbach beim ESC Dorfen 1b eine 4:7-Schlappe. Der EV Königsbrunn verlor das Derby in Augsburg mit 2:6 – und auch die Black Bears bezogen beim Schlusslicht Pfaffenhofen 1b eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen.

Dabei mussten die Freisinger ohne Trainer Nils Hanfstingl, Sportleiter Gregor Tomasik und vor allem ohne ihren Stammtorhüter Manuel Hanisch auskommen. Mit Johannes Sedlmeier war ein guter Vertreter am Start. Jedoch: „Wenn der Manu hinten drinsteht, spielen wir anders“, stellte Kapitän Dmitri Kurnosow fest. „Bei unserer jungen Mannschaft ist das Kopfsache. Wenn da der Stammtorwart und der Trainer nicht da sind, machen sich die Spieler Gedanken und sind nicht richtig bei der Sache.“ Das Ergebnis in Pfaffenhofen war ein 0:3-Rückstand, sodass die Bären am Ende froh sein mussten, wenigstens noch den einen Punkt gerettet zu haben.

SEF-Kapitän Kurnosow: „Wir wissen, auf welche Leute wir aufpassen müssen.“

Am Samstag wollen die SEF-Puckjäger ein anderes Gesicht zeigen. Manuel Hanisch wird wieder im Kasten stehen und seine Vorderleute dabei unterstützen, den besten Torwart der Liga zu bezwingen. Denn EVA-Keeper Johannes Pfafferott sorgt mit seinen Paraden dafür, dass der EV Aich im Schnitt weniger als 1,5 Gegentore pro Spiel kassiert. Davon können die Black Bears mit mehr als drei Gegentreffern pro Partie nur träumen.

Trotzdem glaubt SEF-Kapitän Kurnosow an eine Chance: „Wir wissen, auf welche Leute wir aufpassen müssen. Wenn wir die aus dem Spiel nehmen können, dann sind wir auf Augenhöhe.“ Der EV Aich möchte laut Trainer Georg Herrmann nur eins: „Wir freuen uns auf das Spiel. Und jeder wird seinen Teil dazu beitragen, dass wir die weiße Weste behalten.“

Josef Fuchs

