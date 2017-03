„Bayernkrug“ soll in die SEF-Vitrine

Eishockey

Die Freising Black Bears haben es als Landesliga-Aufsteiger tatsächlich bis ins Finale des BEV-Pokals geschafft – und das mit überzeugenden Vorstellungen. Jetzt kommt es zum Showdown gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm. Die Fans dürfen sich auf zwei Begegnungen mit offenem Visier freuen.

Freising– Die Auslosung ergab zuerst ein Heimspiel: Die Black Bears empfangen die Donau Devils am Freitagabend um 20.15 Uhr in der heimischen Weihenstephan-Arena. Da wollen sie sich mit einem Sieg gleich eine gute Ausgangsposition schaffen für das alles entscheidende Rückspiel, das dann am Sonntag um 18 Uhr in Ulm stattfindet. Der Verein setzt für die Auswärtsfahrt einen Fanbus ein.

Der spezielle Modus im Kampf um den „Bayernkrug“, wie der BEV-Pokal auch genannt wird, könnte noch eine Rolle spielen. Sollte es nach beiden Spielen nämlich unentschieden stehen, folgt eine Verlängerung von fünf Minuten, in der jeweils nur drei Feldspieler auf dem Eis stehen. Fällt ein Tor, ist die Entscheidung gefallen. Gibt es in den fünf Minuten keinen Treffer, geht es ins Penaltyschießen.

Laut Black-Bears-Pressesprecher Michael Stör könnte es aber auch bereits im Hinspiel eng zugehen: „Wir erwarten einen Gegner auf Augenhöhe. In beiden Spielen werden Kleinigkeiten und die Tagesform entscheiden, wer am Ende den Pokal in die Höhe recken darf“, glaubt Stör. Er fügt aber auch an: „Die Vorfreude auf das Finale ist riesig, so etwas erlebt man nicht alle Tage.“ Und weiter: „Das wird nach dem letztjährigen Aufstieg in die Landesliga das nächste große Highlight der Vereinsgeschichte.“ Zu einem direkten Vergleich der beiden Finalgegner kam es bis dato übrigens nicht. Denn die beiden Landesliga-Teams sind in der Punkterunde in verschiedenen Gruppen angetreten.

Die Black Bears haben sich im BEV-Pokal bisher in allen Begegnungen souverän durchgesetzt. Die Donau Devils beeindruckten ebenfalls. Immerhin bezwangen sie im Halbfinale den Bezirksligisten SG Maustadt/Memmingen glatt mit 4:1 und 9:2.

Im Finale wird es zu einem Wiedersehen mit dem ehemaligen Freisinger Torwart Konstantin Bertet kommen. Von 2011 bis 2015 stand Bertet im Kasten der Domstädter und war vier Jahre lang die unumstrittene Nummer 1. „Aber die Jungs würden ihm gerne den ein oder anderen Treffer einschenken“, sagt Stör.

Wie die Trophäe heuer aussieht, wissen die Mannschaften noch nicht. Doch BEV-Obmann Marc Hindelang habe laut Stör bereits verkündet: „Wir haben einen wunderschönen Pokal für den Sieger.“ Und den würden die Black Bears natürlich zu gerne mit nach Hause nehmen.

Alexander Fischer

Gut zu wissen

Die Black Bears werden zum entscheidenden Finalspiel in Ulm einen Fanbus einsetzen. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro. Abfahrt ist am Sonntag um 15 Uhr am Eisstadion, die Rückankunft wird auf zirka 22.45 Uhr geschätzt. Wer Interesse hat, kann sich am Freitag im Stadion oder per E-Mail an pressesprecher@blackbears-freising.de anmelden.