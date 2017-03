Black Bears stürmen ins Halbfinale

Eishockey BEV-Pokal

Die Black Bears stehen nach einem Doppelschlag gegen den TSV Trostberg im Halbfinale des BEV-Pokals. Einem 4:2-Sieg in Trostberg ließ die Mannschaft von SEF-Trainer John Samanski am Sonntag einen 9:2-Heimerfolg in der Weihenstephan-Arena folgen. Nun kommt es zum Lokalderby gegen den EV Aich.

Freising–Die Bären ließen vor heimischem Publikum im Rückspiel gegen die „Chiefs“ aus Trostberg nichts mehr anbrennen. Dabei begann die Partie alles andere als vielversprechend: Denn bereit in der 5. Minute gerieten die Black Bears nämlich in Rückstand. Die Truppe von Samanski ließ sich dadurch aber nicht beirren. Ganz im Gegenteil: Der Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf.

Der an diesem Tag alles überragende Manuel Kühnl, der am Ende auf drei Tore und zwei Vorlagen kommen sollte, erzielte in der 10. Spielminute zunächst den Ausgleich für die Black Bears. Nur kurze Zeit später ließ Stefan Theisinger in Überzahl mit einem wuchtigen Schuss den nächsten Treffer folgen. Sein Verteidigungspartner Pavel Hanke wollte ihm da in nichts nachstehen: Er packte ebenfalls einen Gewaltschuss aus und traf damit prompt zur 3:1-Führung.

Bemerkenswert auch: Die Black Bears brauchten für diese drei Treffer gerade einmal etwas mehr als zwei Minuten. Und das sollte so weitergehen. Im Mittelabschnitt gelangen den Bären drei weitere Treffer. Patrick Holler, Alexander Völkel und erneut Manuel Kühnl bauten die Führung somit weiter aus. Alles schön herausgespielte Tore, von einer konzentriert zu Werke gehenden Mannschaft. So stand es nach 40 Minuten bereits 6:2 für die Freisinger.

Auch im letzten Drittel hatten die Black Bears nicht genug vom Toreschießen. Sie ließen so noch drei weitere Treffer folgen. Zunächst war es wieder Manuel Kühnl, der seine glänzende Leistung mit seinem dritten Treffer krönte, bevor Felix Kammermeier und Johannes Weyer den 9:2-Endstand herstellten.

Durch die Klasseleistung stehen die Black Bears nun bereits im Halbfinale des BEV-Pokals. Dort wird es jetzt zum Lokalderby gegen den EV Aich kommen. Die Freisinger Fans dürfen sich also auf einen weiteren spannenden Pokalfight mit Hin- und Rückspiel freuen. Der erste Teil des Halbfinals findet am Freitag, 3. März, um 19.30 Uhr in Moosburg statt. Das Rückspiel wird am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr in der Weihenstephan Arena in Freising über die Bühne gehen. Im zweiten Halbfinale stehen sich der HC Maustadt/Memmingen und der VfE Ulm/Neu-Ulm gegenüber.

SE Freising - TSV Trostberg 9:2 (3:1, 3:1, 3:0)

Tore:0:1 (4:18) Zvonik (Roßmanith R., Feldner L.), 1:1 (9:00) Kühnl (Waldvogel, Hanisch), 2:1 (10:31) Theisinger (Kühnl / 5-4), 3:1 (11:24) Hanke (Waldvogel), 4:1 (23:13) Holler (Kühnl), 5:1 (25:16) Völkel (Rentsch), 5:2 (30:28) Mayer (Heitauer), 6:2 (37:57) Kühnl (Waldvogel / 5-4), 7:2 (49:56) Kühnl (Holler), 8:2 (56:23) Kammermeier (Weyer), 9:2 (58:59) Weyer (Waldvogel, Weinzierl). Strafminuten: 6 / 10 + 10 (Roßmanith R.). Zuschauer: 150.

Alexander Fischer