Schwache Black Bears eiskalt erwischt

Eishockey

Zweite Niederlage im dritten Spiel: Für die Eishackler der Black Bears Freising läuft es in der Landesliga-Abstiegsrunde nicht rund. Gegen den EV Dingolfing unterlagen die Bären am Freitag verdient mit 1:3.

Freising – Wie groß der Wille im Team ist, den möglichen Abstieg in die Bezirksliga mit aller Kraft zu verhindern, sieht man daran, dass auch die stark lädierten Manuel Kühnl und André Oesterreich spielten, obwohl sie die ganze Woche über kaum auf dem Eis trainieren konnten. Lediglich Martin Dürr sowie Kapitän Bernhard Weinzierl fehlten verletzungsbedingt. Doch die beiden Ausfälle dürfen nicht dafür herhalten, dass bei den Bears wenig zusammenpasste. Trainer Markus Knallinger schickte drei Reihen aufs Eis, doch keine konnte wirklich überzeugen. Zu viele Einzelaktionen und zu wenig Teamplay waren zu sehen.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Vorrunde mussten die Dingolfinger in Freising eine deutliche 1:5-Pleite einstecken. Deshalb agierten die „IsarRats“ um Spielertrainer Dustin Whitecotton zunächst vorsichtig aus einer massiven Abwehr heraus. Von Anfang an war klar, dass die Strategie schnelle Tempogegenstöße vorsah – und prompt wurden die Bears in der dritten Minute eiskalt erwischt.

Im Lauf des ersten Drittels erspielten sich die Gäste immer mehr Vorteile und waren dem zweiten Treffer näher als die Hausherren dem Ausgleich. Die Bears überstanden dabei jedoch auch vier Minuten in Unterzahl – die Hälfte davon sogar bei 3:5.

Im zweiten Abschnitt plätscherte das Spiel so vor sich hin. Bei Freising waren die Bemühungen deutlich zu sehen, doch echte Torchancen gab es wenige. In der 35. Minuten dann endlich das 1:1: Kühnl hatte sich die Scheibe im eigenen Drittel erkämpft und legte sie Christian Birk in den Lauf, der passte zum einschussbereiten Oesterreich – das war ein Spielzug wie aus dem Lehrbuch. Doch es war der einzige an diesem Abend. Stattdessen bekamen die Dingolfinger wieder Oberwasser und gingen in der 38. Minute erneut in Führung.

Im letzten Durchgang hatten die Gastgeber drei Mal für zwei Minuten einen Mann mehr auf dem Eis, ohne dass sich daraus echte Torchancen ergaben. 75 Sekunden vor der Schlusssirene nahm Knallinger Torwart Manuel Hanisch aus dem Kasten, um vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzwingen. Aber auch daraus konnte ein an diesem Abend insgesamt schwaches Bears-Team kein Kapital schlagen. Vielmehr traf Dingolfing 25 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor zum Endstand.

SE Freising – EV Dingolfing 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Tore: 0:1 (3.) Ferstl (Haschberger), 1:1 (35.) Oesterreich (Birk, Kühnl), 1:2 (38.) Bilek (Schickaneder, Haschberger), 1:3 (60.) Detterer (Haschberger).

Strafminuten: Freising 18, Dingolfing 16 + 10 (Ferstl).

Zuschauer: 135.