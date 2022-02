High Noon in der Abstiegsrunde: Black Bears Freising bitten das Schlusslicht zum Tanz

Teilen

Mit Biss an der Bande: Die Black Bears Freising – hier mit Vincenz Stegner (M.) und Nikolas Schünemann – könnten sich mit einem Dreier gegen Selb vorzeitig ihrer Sorgen entledigen. © Lehmann

Die Black Bears Freising wollen ihrem Coach Nils Hanfstingl einen Sieg gegen Selb zum Geburtstag schenken und damit einen direkten Konkurrenten abhängen.

Freising – Die Black Bears Freising könnten am Sonntag einen ganz wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt machen. Mit dem VER Selb 1b ist um 18 Uhr das Schlusslicht der Landesliga-Abstiegsrunde in der Weihenstephan-Arena zu Gast. Bei einem Sieg könnten sich die Freisinger Puckjäger sieben Punkte Vorsprung auf die Oberfranken erarbeiten und einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt abhängen. Zudem würde das Team seinem Trainer Nils Hanfstingl ein perfektes Geburtstagsgeschenk machen.

Zu viele individuelle Fehler gegen Trostberg

Hanfstingl wollte eigentlich bereits am vergangenen Wochenende weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln. Das Heimspiel gegen den ESC Vilshofen wurde jedoch von den Gästen abgesagt, weil sie keinen spielfähigen Torwart hatten, und der TSV Trostberg erwies sich beim 3:7 als zu harte Nuss. Dementsprechend enttäuscht war Coach Hanfstingl nach der Partie: „Einige Gegentreffer waren zu 100 Prozent individuelle Fehler, die leicht zu vermeiden gewesen wären, wenn wir ganz einfaches, hartes Eishockey spielen. In der Woche davor haben wir das in Selb und Vilshofen sehr gut gemacht. Gegen Trostberg haben wir komplizierte und unnötige Pässe gespielt, die beim Gegner landen, und auch nicht mit dem Zug, den man braucht.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der nötige Biss sollte am Sonntag nicht fehlen. Denn nur dann kann der SEF gegen Selb gewinnen – so, wie vor zwei Wochen, als sich die Bären bei den Franken mit 3:2 durchsetzten und damit den ersten Sieg in der Abstiegsrunde feierten. Nur zwei Tage später gelang ein 2:1 in Vilshofen, sodass Freising aktuell mit sechs Punkten auf Tabellenplatz drei steht. Schlusslicht Selb hat erst zwei Zähler auf dem Konto. Die resultieren aus einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen Vilshofen.

Manuel Hanisch steht wieder im Tor

„Selb kommt immer über das Kollektiv und hängt sich voll rein“, weiß Bears-Coach Hanfstingl. „Die versuchen, die Scheibe ins gegnerische Drittel zu bekommen und sie dann über Geschwindigkeit wieder zurückzuholen.“ Damit sorge aber nur die erste Sturmreihe der Wölfe für Gefahr – die zweite und dritte würden in puncto Torgefahr abfallen.

Bei Freising wird am Sonntag nach kurzer Verletzungspause wieder Manuel Hanisch im Tor stehen. Quirin Oexler fällt aus, dafür kehrt Luis Seibert in den Kader zurück. Bei Christian Semmler wird sich kurzfristig entscheiden, ob er dabei sein kann.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.