9:4 gegen Pfaffenhofen 1b: Dank Dmitri Kurnosow starten die Black Bears optimal in die Saison

Freisinger Eishackler zum Auftakt erfolgreich

„Unser ältester Spieler war der Beste“, lobte SEF-Sportleiter Gregor Tomasik Dmitri Kurnosow. Der Käptn holte beim 9:4 gegen Pfaffenhofen 1 b fünf Scorerpunkte.

Freising - Im ersten Drittel sorgte Kurnosow fast im Alleingang für den perfekten Start, als er zur 1:0-Führung einschoss (8.) und danach mit Philipp Aigner das 2:0 von Vincent Stegner vorbereitete (14.). Das 3:0 erzielte der Kapitän wieder persönlich (17.).

Im zweiten Durchgang wurde es turbulent. Zuerst verkürzten die Gäste auf 3:1 (21.) durch Moritz Eder, dann bauten Felix Kammermeier (22.) und Severin Stippl (22.) die Führung der Black Bears auf 5:1 aus, ehe ein Dreierpack von Pfaffenhofen so etwas wie Spannung aufkeimen ließ. John Kohnle (23.), Stefan Majewski (29.) und Sven Marb (32.) versuchten sich dabei als Party-Crasher in der Weihenstephan-Arena. Doch SEF-Routinier Nikolas Schünemann hatte etwas dagegen, lieferte einen Doppelpack (37./39.) und brachte die Gastgeber so wieder mit 7:4 in Front. Im Schlussabschnitt hatte Freising alles im Griff und markierte zwei weitere Tore durch Vincenz Stegner (41.) und Linus Bernau (55.).

Auch in Zukunft wollen die Black Bears mit vier Blöcken spielen

Tomasik war mit dem ersten Auftritt des SEF mehr als zufrieden. Zwar müssten sich einige Akteure noch an das Tempo gewöhnen, aber es sei das Ziel, weiter mit vier Reihen zu agieren.

Black Bears Freising – EC Pfaffenhofen 1 b 9:4 (3:0, 4:4, 2:0)

Tore: 1:0 (07:36) Kurnosow (Bernau, D. Schmidt), 2:0 (13:09) Stegner (Aigner, Kurnosow), 3:0 (16:55) Kurnosow (Stegner, Bernau), 3:1 (20:36) M. Eder (Heß), 4:1 (21:07) Kammermeier (N. Schünemann), 5:1 (21:42) Stippl (Lutschnikov, Hamza), 5:2 (22:06) Kohnle (Gräber), 5:3 (28:04) S. Majewski (Kohnle, Heß), 5:4 (31:54) Marb (Lamshöft), 6:4 (36:48) N. Schünemann (Kammermeier), 7:4 (38:40) N. Schünemann (Heilmaier), 8:4 (40:59) Stegner (Kurnosow), 9:4 (54:17) Bernau (Kurnosow, Aigner).

Strafminuten: 8/10.

Zuschauer: 184.

Josef Fuchs