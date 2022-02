Plötzlich voll im Soll: Black Bears Freising gewinnen auch in Vilshofen

Erfolgreicher Distanzschütze: Anton Münzhuber brachte Freising im dritten Drittel mit 2:0 in Front. © Lehmann

Die Black Bears haben ihr erstes Sechs-Punkte-Wochenende in dieser Saison perfekt gemacht und damit ihre Aussichten in der Abstiegsrunde schlagartig verbessert.

Freising – Die Freisinger Eishackler lassen es in der Landesliga-Abstiegsrunde richtig krachen: Am Sonntag fuhren die Black Bears bei den Vilshofener Wölfen beim 2:1 den zweiten Sieg in Folge ein. Damit haben die Domstädter am Wochenende nach dem VER Selb 1b auch das zweite Wölfe-Team geschlagen und verbesserten sich in der Tabelle auf den dritten Platz. Mit diesem Sechs-Punkte-Wochenende – das erste überhaupt in dieser Saison – verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Nils Hanfstingl eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden vier Partien im Kampf gegen den Abstieg.

SEF-Verteidiger frustrieren die Wölfe-Stürmer

Besonders hervorzuheben waren beim knappen Erfolg in Vilshofen aus Sicht des Übungsleiters die sechs SEF-Verteidiger, die einen extrem guten Job gemacht und damit für Frustration bei den Wölfe-Stürmern gesorgt hätten. Dazu kam, dass die Umstände und der Spielverlauf den Gästen in die Karten spielten. Personell fehlte bei den Wölfen wegen einer Sperre mit Jan-Ferdinand Stern ein wichtiger Mann. Kontingentspieler Jan Bula lief auf, war wegen einer Verletzung jedoch noch angeschlagen, und so musste Trainer Matthias Zillinger selbst die Schlittschuhe schnüren.

Und die Bears gingen gleich mit einer der ersten Möglichkeiten der Partie in Führung: Quirin Oexler war aus dem eigenen Drittel gestartet, tankte sich durch die Mittelzone und zog kurz hinter der blauen Linie ab. Sein Weitschuss schien nicht unhaltbar, schlug aber trotzdem im Vilshofener Kasten ein (4.). In der Folge zogen die Gäste die vom Trainer verordnete Marschroute „Defense first“ hochkonzentriert durch. Das ESC-Team schaffte es nicht, Dominanz zu entwickeln, wirkte manchmal überengagiert, kassierte schon im ersten Drittel vier Strafzeiten und haderte fortan mit den Schiedsrichtern. Die Domstädter ließen sich von den Emotionen nicht anstecken und gingen mit der knappen Führung in die Kabine.

Goalie Manuel Hanisch hält den Sieg fest

Der zweite Durchgang verlief eher unspektakulär und blieb ohne Tore. Im Schlussdrittel nutzte Freising gleich eine Überzahl zum zweiten Treffer: Im Powerplay kam der Puck in den Rückraum zu Anton Münzhuber, der per Weitschuss zum 2:0 einnetzte (44.). Nun drückte Vilshofen und kam zu Möglichkeiten, die jedoch meist sichere Beute von Freisings Keeper Manuel Hanisch wurden. Kurz vor dem Ende patzten die Bears dann doch noch: Nach einem Scheibenverlust in der Vorwärtsbewegung stellte Patrick Geiger auf 1:2 (58.). Die große Ausgleichschance durch Nico Wolfgramm machte SEF-Goalie Hanisch zunichte und hielt damit die drei Punkte fest.

Josef Fuchs

Spielstatistik

ESC Vilshofen – SE Freising 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Tore: 0:1 (03:48) Oexler (Kurnosow), 0:2 (43:12) Münzhuber (Meier, Regan), 1:2 (57:46) Geiger (Sagerer, Brunner).

Strafminuten: 14/10.

Zuschauer: 69.

