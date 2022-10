Rasantes Derby, verdienter Sieger: Aich triumphiert in Freising

Partie auf Augenhöhe: Die Freisinger um Severin Stippl (r.) hatten ihre Chancen, aber Aich war abgebrühter. © Lehmann

Bezirksligist EV Aich erzielte in Freising zwei der drei Tore in Unterzahl – und ist nach dem 3:0-Sieg nun die Nummer 2 im Eishockey-Landkreis.

Freising – Die Frage, wer im Eishockey hinter dem EV Moosburg die Nummer zwei im Landkreis ist, wurde am Freitag geklärt: Es ist der EV Aich. Die Moosburger Vorstädter gewannen das Bezirksliga-Duell mit den Black Bears Freising in der Weihenstephan-Arena mit 3:0. So deutlich, wie sich das Ergebnis anhört, war es allerdings nicht. „Natürlich ist es schade, wenn man zu Hause verliert“, resümierte SEF-Trainer Nils Hanfstingl. „Ich bin trotzdem nicht unzufrieden und glaube, wir haben auf Augenhöhe gespielt. Wir haben halt unsere Torchancen nicht reingemacht, da war Aich ein Stück abgebrühter.“

So, wie gleich nach dem Anpfiff. Da schickte der Schiedsrichter EVA-Stürmer Patrick Korn bereits nach 16 Sekunden auf die Strafbank. Eigentlich die Chance für Freising, doch weit gefehlt: Aichs Neuzugang Sebastian Lachner stibitzte dem SEF den Puck und traf in Unterzahl (1.).

Black Bears Freising lassen sich abermals düpieren

Danach entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der beide Goalies warmgeschossen wurden: Korn und Tobias Fengler prüften Bears-Keeper Manuel Hanisch. Auf der anderen Seite versuchten Nikolas Schünemann, Dmitri Kurnosow und Severin Stippl, den glänzend aufgelegten Johannes Pfafferott im EVA-Tor zu bezwingen. Der verhinderte mit einem starken Reflex auch die beste Chance zum Ausgleich durch Felix Kammermeier (13.). Kurz vor Drittelende gab es die große Möglichkeit für die Gäste, ihren Vorsprung auszubauen, aber Lachner hatte sich regelwidrig eingesetzt und musste in die Kühlbox. Doch wieder ließen sich die Freisinger düpieren und kassierten durch Jannis Gabler den zweiten Treffer in Überzahl (20.).

Nach der Pause blieb Aich am Drücker. SEF-Torwart Hanisch stand nun häufiger im Brennpunkt, hatte zahlreiche gute Paraden. Beim 0:3 durch ein Abstauber-Tor von Lorenz Dichtl war er jedoch machtlos (32.). Danach wogte die Partie bis zum Ende hin und her, es gab Chancen auf beiden Seiten. Aichs Coach Georg Herrmann war zufrieden und betonte, auf diese Leistung könne man aufbauen. Gelegenheit dazu hat der ungeschlagene EVA bereits am Dienstag (17.15 Uhr) im Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck 1b.

Spielstatistik:

Black Bears Freising – EV Aich 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Tore: 0:1 (00:50) Lachner, 0:2 (19:03) Gabler (Dichtl, Fengler), 0:3 (31:35) Dichtl (Schwenk, Neumeier).

Strafminuten: 17/10.

Zuschauer: 168.

Josef Fuchs

