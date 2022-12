Revanche-Mission erfolgreich abgeschlossen: Black Bears Freising schlagen Dachau

Dritter Sieg in Serie: Die Black Bears haben sich dank des Dreiers gegen die Dachau Woodpeckers in der Spitzengruppe der Bezirksliga Mitte breit gemacht. Nikolas Schünemann (r.) glänzte als Torschütze und Vorlagengeber. © Lehmann

Die Black Bears Freising haben am Freitag gegen Dachau frühzeitig alles klargemacht. Dabei feierte Armin Dünzl sein Comeback im SEF-Dress.

Freising – Eishockey-Bezirksligist SE Freising hat am Freitag gegen die Dachau Woodpeckers verdient mit 5:2 gewonnen und sich damit wieder in der Spitzengruppe festgesetzt. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, nachdem wir unter der Woche schon gut trainiert hatten“, freute sich Trainer Nils Hanfstingl. „Natürlich könnte man sagen, wir hätten noch mehr Tore erzielen können. Aber ich finde, das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.“

Die ersten zehn Minuten der Partie waren absolut ausgeglichen, beide Teams hatten das erste Tor auf dem Schläger. Erst danach kamen die Black Bears mit der Spielweise der Dachauer besser zurecht und ergriffen die Initiative. Der endgültige Brustlöser war die Führung durch Felix Kammermeier (15.). Nikolas Schünemann (18.) und Vincenz Stegner (20.) bauten den Vorsprung bis zur Pausensirene noch auf 3:0 aus.

Freising gibt nach dem Gegentor die passende Antwort

Auch im zweiten Drittel setzten die Hausherren die Woodpeckers unter Druck, Nikolas Schünemann erhöhte auf 4:0 (25.). Doch die Gäste gaben nicht auf und verkürzten dank Tim Berndt auf 1:4 (33.). Lange freuen konnte sich Dachau darüber nicht, denn Linus Bernau stellte den Vier-Tore-Abstand wieder her (35.). „Es war wichtig, dass wir nach dem Gegentor gleich die Antwort gegeben haben. Aber es war auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir über einen längeren Zeitraum Probleme bekommen würden“, fand Hanfstingl, der mit dem ersten Auftritt des reaktivierten Armin Dünzl sehr zufrieden war.

Am Ende ließen es die Bears etwas ruhiger angehen und kassierten in Unterzahl noch das 5:2 von Max Braun (56.). Am dritten Sieg in Serie änderte das nichts mehr – und so gelang auch die dritte Revanche gegen ein Team, gegen das Freising im Hinspiel noch verloren hatte.

Josef Fuchs

Spielstatistik:

SE Freising – ESV Dachau 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Tore: 1:0 (14:23) Kammermeier (N. Schünemann, Stegner), 2:0 (17:48) N. Schünemann (Kammermeier), 3:0 (19:06) Stegner (Bernau), 4:0 (24:08) N. Schünemann, 4:1 (32:27) Berndt (Dürr), 5:1 (34:44) Bernau (Kurnosow, Hamza), 5:2 (55:03) Braun (Fleißner, Karl).

Strafminuten: 8/8.

Zuschauer: 84.