Rückschritt statt Fortschritt: Black Bears Freising unterliegen Trostberg

Ergebniskosmetik: Christian Birk (r.) traf zum zwischenzeitlichen 2:5. © Lehmann

Der TSV Trostberg war für die Black Bears Freising einmal mehr eine Nummer zu groß. Am Freitag setzte es eine 3:7-Heimniederlage.

Freising – Einen Rückschlag haben die Landesliga-Eishackler der Black Bears Freising in der Abstiegsrunde erlitten: In der heimischen Weihenstephan-Arena setzte es am Freitag gegen den TSV Trostberg eine deutliche 3:7-Niederlage. „Es ist sehr enttäuschend. Ich hatte gehofft, dass wir mit einem Sieg einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen könnten. Jetzt geht es im Prinzip wieder von vorne los, wir müssen das Spiel gegen Selb am nächsten Sonntag unbedingt gewinnen“, sagte SEF-Trainer Nils Hanfstingl.

Petr Dvorak und Wayne Grapentine nicht zu stoppen

Offensichtlich können die Bears mit Gegnern wie Trostberg doch noch nicht mithalten. Auch im vierten Aufeinandertreffen schafften es die SEF-Cracks nicht, die TSV-Topspieler wie Petr Dvorak oder Wayne Grapentine in Schach zu halten. Im Gegenteil, Abspielfehler und Schlafmützigkeiten in der Freisinger Defensive luden sie zum Toreschießen ein: Beim ersten Treffer düpierte Dvorak gleich drei Verteidiger und ließ Johannes Sedlmeier, der den verletzten Manuel Hanisch im Bears-Tor vertrat, keine Chance (7.). Beim zweiten vertändelten die Gastgeber den Puck an der eigenen blauen Linie, Grapentine legte quer für Dvorak – das 0:2 (10.). Das zeigte Wirkung: Die Bären agierten ängstlich, taten sich nach vorne schwer. Trotzdem verkürzte Nolan Regan noch vor der ersten Drittelpause auf 1:2 (19.).

Dieses Aufbäumen erstickte Dvorak mit seinem dritten Treffer im Keim (25.). Kollege Grapentine legte bei den sich nun häufenden Überzahlspielen der Gäste das 1:4 nach (31.). Und auch bei der nächsten Situation mit einem Mann mehr auf dem Eis traf Trostberg: Dabei durfte Michal Zak die Vorlage von Dvorak zum 1:5 veredeln (37.). Für die Hausherren betrieb Christian Birk kurz vor der zweiten Pausensirene noch Ergebniskosmetik und erzielte das 2:5 (38.).

Hanfstingl: „Die Trostberger haben zu Beginn kurzen Prozess gemacht.“

Im dritten Abschnitt stellte Chiefs-Stürmer David Meyrl den alten Abstand wieder her (51.), ehe der überragende Dvorak zum vierten Mal einnetzte (52.). Regan markierte kurz vor Schluss noch den 3:7-Endstand aus Sicht der Bears.

„Durch das schnelle, konsequente Ausnutzen unserer Fehler durch Dvorak und Grapentine waren wir nie wirklich dran“, resümierte SEF-Trainer Nils Hanfstingl. „Die Trostberger haben zu Beginn kurzen Prozess gemacht. Und davon haben wir uns in der Folge nicht mehr erholt.“

Josef Fuchs

Spielstatistik

SE Freising – TSV Trostberg 3:7 (1:2, 1:3, 1:2)

Tore: 0:1 (06:27) Dvorak, 0:2 (09:37) Dvorak (Grapentine), 1:2 (18:55) Regan (Seemüller, Heilmaier), 1:3 (24:13) Dvorak (Feldner, Schwabl), 1:4 (30:33) Grapentine (Dvorak, Feldner), 1:5 (36:24) Zak (Dvorak, Grapentine), 2:5 (37:03) Birk (Schünemann), 2:6 (50:17) Meyrl (Magerl, Mayer), 2:7 (51:00) Dvorak (Grapentine), 3:7 (59:23) Regan (Oexler).

Strafminuten: 8/2.

Zuschauer: 80.

