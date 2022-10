Saisonauftakt bei den Black Bears Freising: Re-Start nach verkorkster Vorbereitung

Das Team der Black Bears Freising 2022/23: (hinten, v. l.) Marco Lieser (Betreuer), Leon Lutschnikov, Chris Schneider, Kevin Schmidt, Philip Schünemann, Daniel Schmidt, Severin Stippl, Philipp Aigner, Gregor Tomasik (Sportleiter), (Mitte, v. l.) Nils Hanfstingl (Trainer), Luca Lindner, Leon Lieser, Florian Rattenberger, Florian Heilmaier, Patrick Sakinger, Felix Linus Bernau, Vincenz Stegner, Sami Hamza, Lenz Häuslmeir (Betreuer), (vorne, v. l.) Nikolas Schünemann, Florian Bochnak, Johannes Sedlmeier, Dmitri Kurnosow, Manuel Hanisch, Simon Schorr und Felix Kammermeier. Ebenfalls zum Team gehören Florian Wöhler und Daniel Wagner. © Fuchs

Die Eishackler des SE Freising müssen für einen gelungenen Neuanfang in der Bezirksliga schnellstmöglich die zahlreichen Neuzugänge integrieren.

Freising – Alles auf Anfang heißt es bei den Eishacklern des SE Freising beim Re-Start in der Bezirksliga. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Landesliga haben die Black Bears zum Auftakt am Freitag (20.15 Uhr) Heimrecht gegen den EC Pfaffenhofen 1b. Am Sonntag gastiert dann ab 18 Uhr der ESC Dorfen 1b in der Weihenstephan-Arena.

Nach der verkorksten Vorbereitungsphase wissen die Freisinger Cracks noch nicht genau, wo sie stehen. Wegen der Probleme mit der neuen Eismaschine in der Weihenstephan-Arena haben die Bears erst neun Eiseinheiten absolvieren können. Das Testspiel-Programm musste von sieben auf zwei Partien, beide bei einem Turnier in Regen, eingedampft werden. Dort verloren die Domstädter gegen die Gastgeber mit 3:8 und gegen Mitterteich mit 2:5.

Kontinuität auf der Torwartposition

Trotzdem war SEF-Trainer Nils Hanfstingl mit der Leistung seines Teams ganz zufrieden. Denn die Priorität lag auf der Integration der vielen Neuzugänge, von denen einige in der vergangenen Saison pausiert hatten. Kontinuität gibt es bei den Black Bears lediglich auf der Torwartposition: Mit Manuel Hanisch, Johannes Sedlmeier und Daniel Wagner blieb das bewährte Trio auch eine Klasse tiefer an Bord und lässt auf einen starken Rückhalt hoffen.

Bei den beiden Ligaspielen am Wochenende hofft Sportleiter Gregor Tomasik, dass sein Team schnell in einen Flow kommt. Dann sollte ein erfolgreicher Auftakt möglich sein, glaubt der 39-Jährige, der insgesamt zuversichtlich auf die neue Spielzeit blickt: „Wir haben einen großen Kader und planen, mit vier Reihen zu agieren, sodass alle ihre Eiszeiten bekommen.“ Die ersten zwei Reihen seien mit Spielern wie Dmitri Kurnosow, Felix Linus Bernau, Felix Kammermeier, Florian Bochnak, Philipp Aigner oder Nikolas Schünemann für die Bezirksliga hochkarätig besetzt. „Daher glaube ich schon, dass wir unter die ersten Drei kommen können.“ Dafür sollten am Wochenende gegen die Reserveteams aus Pfaffenhofen und Dorfen dann gleich die ersten Punkte her.

Der Kader der Black Bears Freising

Tor: Manuel Hanisch (Nummer 82), Johannes Sedlmeier (35), Daniel Wagner (25).

Verteidigung: Daniel Schmidt (84), Leon Lieser (13), Carl-Luca Lindner (24), Simon Schorr (66), Florian Heilmaier (38), Vincenz Stegner (73), Philip Schünemann (44).

Sturm: Dmitri Kurnosow (83), Florian Bochnak (9), Felix Kammermeier (6), Severin Stippl (17), Sami Hamza (16), Nikolas Schünemann (18), Florian Rattenberger (91), Patrick Sakinger (14), Kevin Schmidt (15), Chris Schneider (58), Florian Wöhler (13), Leon Lutschnikov (27), Felix Linus Bernau (11), Philipp Aigner (8).

Josef Fuchs

