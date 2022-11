Sechs-Punkte-Wochenende für die Black Bears Freising

Auf Erfolgskurs: Nikolas Schünemann (l.) und die Black Bears Freising machten die München-Pleite vergessen. © Lehmann

Ein starkes Wochenende haben die Bezirksliga-Eishackler der Black Bears Freising gespielt. Gegen den Münchner EK gelang die Revanche.

Freising – Der SE Freising hat am Sonntag das Heimspiel-Wochenende mit einem 4:2-Erfolg über den Münchner EK abgeschlossen und sich damit für die 3:6-Niederlage vor wenigen Tagen revanchiert. „Unsere Revanche-Woche ist erst vorbei, wenn wir nach Königsbrunn und München nächsten Freitag auch gegen Dachau gewonnen haben“, betont Sportleiter Gregor Tomasik, der erneut den beruflich verhinderten Trainer Nils Hanfstingl an der Bande vertrat.

Sein Team war von Beginn an dominant und erspielte sich gute Möglichkeiten, doch Jan Kumerics im Münchner Tor schien unüberwindbar. Das war auch nötig, denn Freising durfte viermal in Überzahl ran und konnte diesen Vorteil nicht nutzen. „Wir sind da zu fad und nicht präsent genug“, sagt Tomasik. „Wir meinen, wir schießen in Überzahl die Tore, wenn wir uns aufgestellt haben und dastehen. Das funktioniert aber nicht, da muss man sich mehr bewegen und aktiv sein.“ Linus Bernau sorgte trotzdem noch im ersten Drittel für das 1:0 (14.). Auch die Gäste hatten einige gute Chancen – doch Manuel Hanisch im SEF-Tor war der gewohnt sichere Rückhalt.

Freisinger Spieler verletzt ins Krankenhaus

Nach der Pause zog Severin Stippl von der blauen Linie ab, und Sami Hamza fälschte unhaltbar zum 2:0 ab (29.). Kurz darauf musste Philipp Aigner nach einem Check mit einer Armverletzung vom Eis und ins Krankenhaus (31.). Die Black Bears waren dadurch etwas schockiert, passten kurz nicht auf und kassierten den Anschlusstreffer durch Yehor Vinnytskyi (35.). Das brachte weitere Unruhe ins Freisinger Spiel.

Im Schlussdrittel schafften es die Hausherren nicht, die Scheibe hinter dem Tor wegzubringen – und schon stand es 2:2. Christian Steinmetz hatte getroffen (47.). Doch Stippl (49.) und Hamza (51.) beruhigten die Partie sofort wieder und stellten per Doppelpack den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Auch wenn die Gäste noch eine kurze 5:3-Überzahl hatten (53.), brachten die Bears den zweiten Sieg des Wochenendes über die Zeit.

Spielstatistik:

SE Freising – Münchner EK 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Tore: 1:0 (13:40) Bernau (Lieser, Sakinger), 2:0 (28:16) Hamza (Stippl), 2:1 (34:05) Vinnytskyi (Langnickel, Axtner), 2:2 (46:48) Steinmetz (M. Schorr, Axtner), 3:2 (48:43) Stippl (Rattenberger, Bochnak), 4:2 (50:52) Hamza (P. Schünemann).

Strafminuten: 14/25+40.

Zuschauer: 90.

