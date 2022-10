Topspiel und Prestigeduell zugleich: Black Bears Freising bitten den EV Aich zum Tanz

Richtig gut lief es für Florian Heilmaier (r.) und die Black Bears Freising in den ersten beiden Saisonspielen. Die Partie gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Moosburger Vorstädter wird der erste echte Gradmesser. © Lehmann

Die Black Bears Freising und der EV Aich kämpfen am Freitag um den Status der Nummer 2 im Landkreis. Vor allem die Gäste geben sich selbstbewusst.

Freising – Zwei ganz alte Bekannte treffen sich am Freitag um 20.15 Uhr in der Weihenstephan-Arena. Denn die Duelle zwischen dem SE Freising und dem EV Aich gab es in den 2000er Jahren auch schon ohne Dach. In der frühen Saisonphase der Bezirksliga-Gruppe Mitte 2022 ist die Partie Black Bears gegen EVA ein Spitzenspiel zwischen dem aktuellen Tabellenführer und dem Dritten.

Beide Kontrahenten sind bis dato noch ungeschlagen, was bei zwei beziehungsweise einem absolvierten Ligaspiel wenig aussagt. Interessant ist aber, dass sowohl die Domstädter als auch die Moosburger Vorstädter in der vergangenen Woche gegen den ESC Dorfen 1b antreten mussten. Der EV Aich erledigte diese Aufgabe mit einem 7:1-Erfolg standesgemäß, war jedoch im Spielverlauf nicht so souverän, wie sich das Trainer Georg Herrmann gewünscht hätte. Seine Stürmer gingen zu Beginn der Partie wieder viel zu großzügig mit ihren Chancen um. Nach einer schöpferischen Pause im zweiten Drittel fielen fünf Treffer erst in den letzten 20 Minuten. Immerhin zeigten dort Sebastian Lachner und Christian Poetzel, die beiden Neuzugänge aus Erding, dass sie die erhofften Verstärkungen im Angriff sein können.

Andreas Koller wird dem EVA weiter fehlen

Das wäre auch im Hinblick auf das Freitagsspiel wichtig, denn der EVA-Topscorer aus der Saison 2021/22, Andreas Koller, wird wohl weiter fehlen. Er hatte im Testspiel gegen Waldkraiburg eine fragwürdige Strafe mit Zusatzmeldung kassiert und acht Spiele Sperre aufgebrummt bekommen. Dazu verletzte sich Alex Scholz im Ligamatch gegen Dorfen 1b schwer am Knie.

Auch die Dorfener hatten zwei verletzte Spieler zu beklagen. Aber erst einen Tag später beim Spiel in Freising, das die Black Bears mit 7:3 gewannen. Vor allem eine Aktion von Vincenz Stegner Ende des ersten Abschnitts brachte Feuer in die Partie, sodass am Ende beide Teams 24 Strafminuten auf dem Konto hatten. Aus Sicht von SEF-Sportleiter Gregor Tomasik war das unnötig, denn seine Truppe hatte insgesamt alles im Griff.

Schünemann steht schon bei fünf Saisontoren

Vor allem die ersten beiden Reihen zauberten beim Landesliga-Absteiger tolle Kombinationen aufs Eis. Bears-Kapitän Dmitri Kurnosow scheint sich an der Seite der beiden 22-jährigen Youngsters Philipp Aigner und Linus Bernau pudelwohl zu fühlen. Und auch die Oldie-Reihe mit Nikolas Schünemann, Felix Kammermeier und Florian Bochnak blüht in der Bezirksliga richtig auf. Schünemann erzielte in den beiden Partien am vergangenen Wochenende stattliche fünf Treffer.

Fakt ist: Sowohl die Bears als auch der EV Aich sind gut aus den Startlöchern gekommen. Beim Derby am Freitag geht es ums Prestige – mal sehen, ob der SEF wie beim letzten Aufeinandertreffen in der Saison 2015/16 mit 3:0 siegt. „Wir wollen zeigen, dass wir im Eishockey die Nummer zwei im Landkreis sind“, sagt EVA-Verteidiger Christian Koller selbstbewusst. Das sieht sein Trainer Georg Herrmann ähnlich, auch wenn es in Freising gegen einen Landesliga-Absteiger geht: „Wir müssen nur auf uns schauen und unsere Leistung bringen, dann läuft das schon.“

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.