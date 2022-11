Visier nicht richtig eingestellt: Black Bears Freising kassieren zweite Saisonniederlage

Einer von nur zwei SEF-Torschützen: Dmitri Kurnosow verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2. © Lehmann

Die Bezirksliga-Eishackler der Black Bears Freising haben in Königsbrunn mit 2:6 verloren. Dabei scheiterten sie vor allem an ihrer schwachen Chancenverwertung.

Freising – Die Bezirksliga-Eishackler des SE Freising traten am Sonntagabend mit einer 2:6-Pleite im Gepäck die Heimreise aus Königsbrunn an. Die zweite Saisonniederlage hatten die Black Bears letztlich ihrer schlechten Chancenverwertung in den ersten beiden Dritteln zu verdanken. Da waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, sie hätten nach dem ersten Durchgang führen müssen.

Obwohl die Freisinger vier Strafzeiten kassierten, schafften es die Königsbrunner Puckjäger nicht, deren Angriffswirbel in den ersten 20 Minuten zu stoppen. Doch die Black Bears hatten ihr Visier nicht richtig eingestellt. Selbst die Routiniers wie Dmitri Kurnosow oder Felix Kammermeier scheiterten frei vor dem Kasten. So wurden beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt.

Nachlässigkeit der SEF-Offensive bitter bestraft

In zweiten Drittel kam Königsbrunn besser ins Spiel und bestrafte die Nachlässigkeiten der SEF-Offensive mit Gegentoren. Patrick Zimmermann brachte den EVK mit 1:0 in Front (24.), Henning Schütz legte kurz danach den zweiten Treffer nach (28.). In der Folge war wieder Freising am Drücker, weil die Gastgeber dreimal die Strafbank drückten. Kurnosow nutzte eine Überzahl zum 1:2 (31.). In der Folge wäre der Ausgleich drin gewesen – doch der Pfosten und fehlende Treffsicherheit verhinderten weitere SEF-Tore. Auch Johannes Sedlmeier im Tor der Gäste konnte sich auszeichnen: Der Goalie parierte einen Penalty (40.).

Der dritte Treffer des EVK fiel dann im Schlussdrittel, wo die Leistung der Gäste nach den Worten von SEF-Sportleiter Gregor Tomasik nur ärgerlich war. Schütz (45.) und Felix Knopf (46.) stellten auf 4:1, und Patrick Voigt erhöhte sogar auf 5:1 (53.). Leon Lutschnikov verkürzte für die Domstädter auf 2:5 (53.), ehe Zimmermann den alten Abstand wiederherstellte (60.).

Spielstatistik:

EV Königsbrunn – SE Freising 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

Tore: 1:0 (23:56) Zimmermann (Pandel), 2:0 (27:28) Schütz (Neumann), 2:1 (30:44) Kurnosow (Aigner), 3:1 (44:25) Schütz (Voigt, Zimmermann), 4:1 (45:41) F. Knopf (Siegler), 5:1 (52:26) Voigt (Zimmermann, Schütz), 5:2 (52:50) Lutschnikov, 6:2 (59:31) Zimmermann (Pandel).

Strafminuten: 14/18.

Zuschauer: 75.

Josef Fuchs

