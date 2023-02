Zielsetzung erfüllt, Erfahrung gesammelt: Die Saisonbilanz der Black Bears Freising

Teilen

Sicherer Rückhalt: Freisings Goalie Manuel Hanisch spielte eine bärenstarke Bezirksliga-Saison. © Michalek

Die Eishackler der Black Bears Freising ziehen nach der Bezirksliga-Saison ein positives Fazit – und planen schon eifrig für die nächste Eiszeit.

Freising – Die Freisinger Eishackler haben die Spielzeit in der Bezirksliga Mitte auf Platz drei abgeschlossen und damit die Zielsetzung vor der Saison erfüllt. Als freiwilliger Absteiger aus der Landesliga wollten die Black Bears im oberen Drittel mithalten, hatte Sportleiter Gregor Tomasik ausgegeben. Der hätte sich zwar am Ende einige Punkte mehr gewünscht, um das Spitzenduo EV Aich und EV Königsbrunn etwas länger ärgern zu können. Doch ein Durchhänger im November mit drei Niederlagen am Stück gegen Königsbrunn, den Münchner EK und den ESV Dachau verhinderte letztlich, dass die SEF-Puckjäger als ernsthafter Kandidat für die beiden Playoff-Plätze in Frage kamen.

Die Ursachen dafür kamen nicht unerwartet. Zum einen wurde konsequent eine Vielzahl an jungen, unerfahrenen Akteuren eingesetzt. Zum anderen hatte das Team vor allem in der Defensive mit Verletzungen zu kämpfen. Das ging sogar so weit, dass mit Armin Dünzl Anfang Dezember ein routinierter Verteidiger reaktiviert werden musste und auch Trainer Nils Hanfstingl selbst zu drei Einsätzen auf dem Eis kam.

Verletzungen bremsten die Black Bears aus

Schmerzlich vermisst wurde auch Stürmer Philipp Aigner, der sich im November eine schwere Armverletzung zugezogen hatte und bis Saisonende ausgefallen war. Damit wurde auch die dynamische erste Angriffsreihe mit Dmitri Kurnosow, Linus Bernau und Aigner gesprengt. Die hatte zu Saisonbeginn genauso wie die drei Routiniers Nikolas Schünemann, Felix Kammermeier und Florian Bochnak für reichlich Turbulenz in den gegnerischen Abwehrreihen gesorgt.

Torgefährlicher Angreifer: Nikolas Schünemann (r.) war bei den Black Bears einer der fleißigsten Scorer. © Michalek

Ebenfalls bärenstark war Goalie Manuel Hanisch. Allerdings musste auch der einige Male passen – was seine Vorderleute unnötigerweise verunsicherte. Denn auch Stellvertreter Johannes Sedlmeier war bei seinen Einsätzen ein sicherer Rückhalt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein Großteil der acht Saisonniederlagen resultierte aus einer schwachen Chancenverwertung. Die führte auch dazu, dass es in den vier Partien gegen Aich und die EG Woodstocks Augsburg keinen einzigen Punkt für die Bears gab.

Die jungen Spieler haben einen Riesenschritt gemacht

Auch Coach Hanfstingl hätte die eine oder andere Pleite gerne vermieden, ist jedoch insgesamt sehr zufrieden: „Die jungen Spieler, die zu uns zurückgekehrt sind, haben viel Einsatzzeit bekommen – und wir haben gesehen, wer dabeibleibt und sich durchsetzt. So haben wir zwei, drei, die jetzt den Spaß wiedergefunden haben und im Verein bleiben werden, was ja auch ein Ziel war“, erklärt der Trainer. Dazu hätten die jungen Akteure aus dem Landesliga-Kader der Vorsaison, wie Severin Stippl, Vincenz Stegner, Florian Heilmaier, Philipp Aigner und Sami Hamza, einen Riesenschritt gemacht, sodass sie künftig Topspieler in der Bezirksliga sein werden.

Nachdem er wegen beruflicher Verpflichtungen nur eingeschränkt das Training leiten konnte, ist noch nicht klar, ob und in welcher Form Hanfstingl in der nächsten Saison dabei sein kann. Sportleiter Tomasik bleibt dem SEF sicher erhalten und plant schon eifrig für die Spielzeit 2023/24. Zwar sei noch nichts in trockenen Tüchern, aber es hätten bereits Gespräche mit allen Spielern im Kader stattgefunden, um ein Stimmungsbild bezüglich der neuen Saison einzuholen. So geht Tomasik davon aus, dass ein Groß- teil der Mannschaft wie Leon Lieser, Florian Heilmaier, Sami Hamza, Severin Stippl und Daniel Schmidt dem Club erhalten bleiben. Auch einige der Routiniers werden wohl noch ein Jahr in Freising dranhängen. Zudem wird es Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung geben. Die hätten zum Teil bereits mittrainiert – und signalisiert, dass sie gerne in Freising spielen würden.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.