Live-Ticker: Starbulls in Unterzahl - und prompt 0:4 zurück!

Rosenheim zu Gast bei den Bayreuth Tigers

Bayreuth/Rosenheim - Die Starbulls müssen wieder auswärts ran: Derzeit gastieren´die Rosenheimer bei den Bayreuth Tigers.

Ende zweites Drittel:

Nach 40 Minuten haben die Gastgeber mit einem 3:0 für relativ klare Verhältnisse gesorgt. Kasten mit einem weiteren Powerplay-Treffer (22.) und der junge Valentin Busch (36.) schossen das Resultat heraus, das allerdings nun nicht mehr unbedingt den Spielverlauf widerspiegelt. Rosenheim war nun weitestgehend ebenbürtig und hatte zwischen der 30. und ca. 35. Minute seine beste Phase und hätte hier durchaus den Anschlusstreffer schaffen können.

Ende erstes Drittel:

Nach 20 ziemlich ereignisarmen und eher schwachen Minuten führen die Gastgeber durch ein frühes Powerplay-Tor von Christopher Kasten mit 1:0. Anschließend gab es viele Stockfehler, wenig Spielfluss und kaum Torraumszenen. Die knappe Führung geht aber bisher in Ordnung, da die Oberfranken doch ein optisches Übergewicht verbuchen konnten. Die besten Rosenheimer Gelegenheiten gingen auf das Konto von Neuert und Kronthaler.

Vorbericht:

Am heutigen Valentinstag müssen die Jungs von Trainer Franz Steer nach Bayreuth. Nach zwei Siegen in Folge gegen direkte Tabellennachbarn will das ersatzgeschwächte Starbulls-Team auch bei den Tigers punkten. Der Gastgeber aus Bayreuth wiederum verlor seine letzten beide Spiele gegen die Kassel Huskeys und in Riessersee.

Franz Steer war am Sonntag rundum zufrieden nach dem verdienten Heimsieg gegen Bad Nauheim: "Im letzten Drittel hat man gesehen, dass wir nichts Kompliziertes machen, sondern einfach nur die einfachen Dinge richtig machen müssen". Zudem spielte die Starbulls-Rumpftruppe mit fünf Spielern, die eigentlich noch DNL-Spieler sind. Dadurch ist dieser Sieg noch höher einzuordnen. Ob die jungen Nachwuchs-Talente diese tolle Leistung wiederholen können, wird sich heute um 20 Uhr in Oberfranken zeigen.

Das Team aus Bayreuth (9.) steht mit 65 Punkten drei Plätze vor den Starbulls (12.) in der Tabelle. Doch noch sind acht Spiele zu gehen und vierundzwanzig Punkte zu erobern. Nach den beiden Siegen am Wochenende ist immer noch ein Funke Hoffnung vorhanden den zehnten Tabellenplatz, welcher zur Teilnahme der Pre-Playoffs berechtigt, erreichen zu können. Dafür müssten die Rosenheimer aber unbedingt von Tigers drei Punkte entführen.

rosenheim24.de berichtet die Partie wie gewohnt im Live-Ticker.

