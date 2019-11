Zahlreiche Strafen und ein Faustkampf - Die Starbulls führen weiter im Derby!

Starbulls Rosenheim - SC Riessersee 2:0

Rosenheim - Das Derby zwischen den Starbulls Rosenheim und dem SC Riessersee läuft. Rosenheim24.de berichtet live von vor Ort.

Starbulls Rosenheim - SC Riessersee 2:0 (2:0,-:-,-:-)

Rosenheim: G: 70 Endres (Steinhauer); D: 8 Draxinger, 55 Krumpe - 98 Vollmayer, 52 Bergmann - 49 Linden, 20 Heidenreich (Enk); F: 91 Zick, 17 Daxlberger (A), 72 Mitchell - 81 Slezak, 40 Baindl (C), 21 Höller - 71 Wellhausen, 18 Henriquez, 26 Bucheli (A) (Litesov) Riessersee: G: 30 Fießinger (Fischbacher); D: 23 Quaas, 43 Zitterbart - 4 Heiß, 5 Woidtke - 63 Wachter (A), 58 Morgan; F: 7 Maurer (A), 24 Arkiomaa, 86 A. Radu - 21 Brooks, 9 Vollmer (C), 19 Lobach - 73 T. Radu, 65 Kircher, 55 Ehliz Tore: 1:0 (5.) Mitchell (PP1) (Baindl, Höller), 2:0 (11.) Höller (Slezak, Baindl) Strafminuten: Rosenheim: 10 (plus zehn für Henriquez); Riessersee: 10 (plus zehn für Ehliz)

31. Das wäre fast der nächste Treffer gewesen! Matthias Bergmann zieht direkt von der blauen Linie ab, der Schuss geht aber ganz knapp vorbei.

31. Es ist weiter eine sehr ansprechende Leistung der Starbulls. Sie halten die Gäste weitesgehend vom Tor fern und kommen auf der anderen Seite zu guten Chancen. Das 3:0 liegt nun immer mehr in der Luft.

29. Slezak hat im rechten Bullykreis viel Zeit und will schießen, aber Daniel Fießinger hatte das Tor zuvor - wohl aus Versehen - verschoben.

29. Riesenchance für die Starbulls! Michael Baindl spielt die Scheibe von hinter dem Tor in den Slot, wo Alex Höller direkt schießt, aber nur den Schoner von Fießinger trifft.

27. Die Starbulls sind wieder komplett.

26. Pfosten! In Unterzahl hat Josh Mitchell ganz viel Zeit im Slot. Er kann frei schießen, trifft aber nur den linken Innenpfosten, von dort aus springt die Scheibe aber nicht ins Tor.

26. Etwas über eine Minute spielen die Starbulls jetzt also in Unterzahl-

26. Der SC Riessersee ist wieder komplett.

25. Eine knappe halbe Minute spielen beide Teams jetzt mit vier Feldspielern.

25. Strafzeit gegen die Starbulls Rosenheim. Alex Höller erhält zwei Strafminuten wegen Beinstellens.

24. Strafzeit gegen den SC Riessersee. Dennis Lobach erhält zwei Strafminuten wegen Stockschlags.

23. Strafzeit gegen beide Mannschaften. Enrico Henriquez und Aziz Ehliz erhalten jeweils 2+2+10 Strafminuten wegen eines Faustkampfes.

23. Enrico Henriquez wird vor dem Tor von Aziz Ehliz hart angegangen, aber der 18-jährige lässt sich nichts gefallen. Beide lassen die Handschuhe fallen, es kommt zum Fight! Beide Spieler schenken sich nichts, am Ende ist der Rosenheimer aber wohl der SIeger des Faustkampfes.

22. Chance für die Starbulls! Kevin Slezak passt wunderschön auf Michael Baindl, aber Daniel Fießinger kann im letzten Moment mit dem Schoner parieren.

21. Eetu-Ville Arkiomaa gibt den ersten Schuss im zweiten Abschnitt ab, Endres fängt sie Scheibe sicher.

21. Weiter geht's! Das zweite Drittel läuft.

1. Drittel:

Die Starbulls lieferten im ersten Abschnitt einen fast einwandfreie Leistung ab. Die beiden Tore durch Mitchell und Höller wurden wunderschön herausgespielt, die Defensive um Goalie Luca Endres steht bisher sicher. Wirklich gute Torchancen hatten die Gäste in den ersten 20 Minuten noch nicht.

20. Ende des 1. Drittels.

18. Die Gäste haben jetzt etwas mehr vom Spiel und verbleiben länger in der Rosenheimer Zone, aber so richtig gefährlich wird es nicht.

17. Der SC Riessersee ist wieder komplett.

15. Slezak bedient Höller, den Direktschuss kann Fießinger mit dem Schoner parieren.

15. Strafzeit gegen den SC Riessersee. Jannik Woidtke erhält zwei Strafminuten wegen Stockschlags.

14. Garmischs Jannik Woidtke schießt von der blauen Linie, aber Anton Radu fälscht die Scheibe neben das Tor ab.

14. Bis auf diesen einen Fehler war es wieder eine starke Unterzahl der Starbulls, Garmisch bleibt weiter ohne eigene gute Torchance.

14. Die Starbulls sind wieder komplett.

13. Tobias Draxinger spielt einen fatalen Fehlpass im eigenen Drittel, am Ende kann Endres in höchster Not retten.

12. Strafzeit gegen die Starbulls Rosenheim. Simon Heidenreich erhält zwei Strafminuten wegen Hakens.

11. Fabian Zick ist nach einem Check gegen die Bane liegen geblieben und muss vom Eis geführt werden, eine Strafe gibt es nicht.

11. Toooooooor für die Starbulls Rosenheim! Wahnsinn, die Gäste aus Garmisch haben bisher nicht den Hauch einer Chance gegen die Starbulls! Ein traumhafter Spielzug über Kevin Slezak und Michael Baindl landet bei Alex Höller, der Fießinger mit einem Move ins leere schickt und eiskalt einschiebt.

10. Die erste Halbchance für Garmisch, doch Luca Endres kann die Scheibe abwehren.

8. Rosenheim zeigte in der ersten Unterzahl ein sehr gutes Penalty-Killing, Garmisch konnte nicht einmal die Formation finden und die Starbulls schlugen ein ums andere Mal die Scheibe aus dem Drittel.

8. Die Starbulls sind wieder komplett.

6. Eine unnötige Strafe, die Starbulls gingen im gegnerischen Drittel gut drauf und Vollmayer ließ sich zu einem Stockcheck gegen einen Gästespieler hinreißen.

6. Strafzeit gegen die Starbulls Rosenheim. Maximilian Vollmayer erhält zwei Strafminuten wegen Stockchecks.

5. Toooooooor für die Starbulls Rosenheim! Gerade einmal 21 Sekunden lief das Powerplay und Riessersee kann sich eigentlich befreien. Dann machen es die Starbulls allerdings schnell, Josh Mitchell wird im Slot freigespielt und der kann mühelos zur Rosenheimer Führung einschieben. Riessersee damit wieder komplett.

4. Strafzeit gegen den SC Riessersee. Luca Zitterbart erhält zwei Strafminuten wegen unkorrekten Körperangriffs.

3. Dominik Daxlberger bringt die Scheibe von rechts aufs Tor, Fabian Zick kann noch leicht abfälschen, aber Fießinger hat das kurze Eck zugemacht.

2. Kevin Slezak taucht das erste Mal vor Fießinger auf, sein Schuss ist aber zu unplatziert.

1. Spielminute: Los geht's! Schiedsrichter Artur Votler hat die Scheibe das erste Mal eingeworfen.

16.57 Uhr: Die Starting Six der Starbulls Rosenheim: Luca Endres (G), Tobias Draxinger (D), Florian Krumpe (D), Dominik Daxlberger (F), Joshua Mitchell (F), Fabian Zick (F).

16.55 Uhr: Die Starting Six des SC Riessersee: Daniel Fießinger (G), Emil Quaas (D), Luca Zitterbart (D), Ulrich Maurer (F), Eetu-Ville Arkiomaa (F), Anton Radu (F).

16.52 Uhr: Es ist soweit, die Einlaufzeremonie der Starbulls beginnt, in knapp zehn Minuten beginnt das Derby!

16.48 Uhr: Hauptschiedsrichter der heutigen Partie ist Artur Votler, seine Linesmen sind Alex Loosley und Norbert van der Heyd.

16.45 Uhr: Die Gäste sind in prominenter Besetzung angereist. Mit Dennis Lobach, Emil Quaas und Luca Zitterbart stehen drei Spieler im Kader, die in der aktuellen Saison auch schon für den EHC Red Bull München - unter anderem in der Champions Hockey League - aufgelaufen sind.

16.30 Uhr: Bei den Starbulls steht, wie schon am Freitag, Luca Endres im Tor. Der 20-Jährige steht damit in dieser Saison schon zum siebten Mal zwischen den Pfosten.

16.25 Uhr: Herzlich Willkommen aus dem Rosenheimer ROFA-Stadion, wo heute das Derby zwischen den Starbulls Rosenheim und dem SC Riessersee stattfindet. Die Starbulls sind nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge fast schon zum Siegen verdammt. Am Freitag nahm man zumindest einen Punkt mit nach Hause, aber die 3:2-Overtime-Niederlage in Weiden entspricht sicherlich nicht den Rosenheimer Ansprüchen. Riessersee dagegen konnte am Freitag einen beachtlichen 5:0-Sieg gegen den ECDC Memmingen feiern.

Der Vorbericht:

Ein Highlight erwartet die Zuschauer am Sonntag im Rosenheimer ROFA-Stadion, wenn die Starbulls den SC Riessersee empfangen (Spielbeginn um 17 Uhr). Die oberbayerischen Derbys zwischen den beiden „Altmeistern“ waren immer emotionsgeladen, so auch der erste Vergleich in der laufenden Spielzeit, bei dem die Starbulls eine zwischenzeitliche 3:1-Führung hergaben. Erst im Penaltyschießen sicherten sich die Grün-Weißen dank des „Game-Winners“ von Kevin Slezak den Zusatzpunkt.

Diesmal wollen John Sicinski und sein Team unbedingt alle drei Punkte für sich behalten. Gegen einen bei Spielen gegen Rosenheim stets hochmotivierten – und aufgrund der Kooperation mit DEL-Spitzenteam EHC Red Bull München dann meist speziell verstärkt aufgestellten – Kontrahenten bedarf es dazu freilich einer Top-Leistung.

Quelle: rosenheim24.de