Starbulls kassieren in Unterzahl frühen Gegentreffer - 1. Drittel jetzt im Live-Ticker

Garmisch-Partenkirchen - Zwei Spiele gilt es für die Starbulls Rosenheim in der Eishockey-Oberliga Süd vor Beginn der Playoffs noch zu bestreiten. Am Freitag gastieren die Grün-Weißen beim SC Riessersee.

SC Riessersee: G: 30 Fießinger, 72 Allavena D.; D: 4 Heiß, 7 Maurer (A), 10 Heigl, 55 Ehliz, 63 Wachter (A), 76 Allavena L., 95 Mayr; F: 9 Vollmer (C), 16 Miguez, 19 Lobach, 23 Quaas, 24 Arikomaa, 43 Zitterbart, 58 Morgan, 65 Kircher, 73 Radu T., 86 Radu A., 96 Östling, 98 Eckl; Starbulls Rosenheim: G: 30 Steinhauer, 50 Mechel; D: 7 Reiter, 8 Draxinger, 20 Heidenreich, 49 Linden, 52 Bergmann, 55 Krumpe, 98 Vollmayer; F: 12 Fröhlich, 17 Daxlberger (A), 18 Henriquez, 19 Litesov, 21 Höller, 26 Bucheli (A), 40 Baindl (C), 51 Smith, 71 Wellhausen, 72 Mitchell, 81 Slezak, 91 Zick; Tore: 1:0 Zitterbart (6. PP1) Strafminuten: Riessersee: 0 ; Rosenheim: 2 (Baindl) Zuschauer: -

+++ 8. Minute: Riesenglück für die Starbulls! Der Pfosten bewahrt die Gäste vor dem Doppelschlag, Mechel wäre in dieser Situation bereits geschlagen gewesen.

+++ 6. Minute: TOR für den SC Riessersee! Statistisch gesehen haben die Hausherren das schlechteste Powerplay der Liga, doch gleich in ihrem ersten Überzahlspiel schlagen sie durch Luca Zitterbart eiskalt zu und gehen in Führung.

+++ 6. Minute: Strafzeit gegen die Starbulls! Michael Baindl erhält zwei Strafminuten wegen Beinstellen. Nur wenige Sekunden zuvor wurde es zum ersten Mal brenzlig vor Mechel, doch Dennis Lobach scheiterte knapp.

+++ 5. Minute: Tobias Draxinger bringt den Puck gut ins Angriffsdrittel, seinen Querpass verpasst Mitchell nur knapp.

+++ 4. Minute: Beide Mannschaften schenken sich zu Beginn nichts, die ersten Minuten machen Lust auf mehr.

+++ 2. Minute: Michael Baindl mit dem ersten Abschluss der Partie. Sein Schuss war allerdings zu unplatziert und so kein Problem für Daniel Fießinger.

+++ 1. Minute: Es ist angerichtet, Gänsehautstimmung gleich zu Spielbeginn! Jetzt gilt es für beide Teams, sich im Endspurt der Meisterrunde zu behaupten.

+++ 20:00 Uhr: Kurz vor Spielbeginn haben wir hier noch die Starting-Six beider Teams für euch:

Starting-Six SC Riessersee: Fießinger - Heiß, Mayr - Vollmer, Östling, Eckl

Starting-Six Starbulls Rosenheim: Mechel - Vollmayer, Bergmann - Daxlberger, Smith, Mitchell

+++ 19:55 Uhr: Langsam aber sicher steigt die Stimmung proportional mit der Spannung. Die Halle ist sehr gut gefüllt, in den beiden Fankurven ist es ordentlich eng - freuen wir uns also auf ein schönes, spannendes und faires Spiel sowie eine großartige Atmosphäre! In wenigen Minuten geht es dann endlich los.

+++ 19:50 Uhr: Wie ihr schon unserer oben stehenden Tabelle mit den Aufstellungen entnehmen konntet, ist Enrico Henriquez wieder im Kader der Starbulls. Weiterhin verletzt sind Tadas Kumeliauskas und Dennis Schütt, für den die Saison bereits seit geraumer Zeit beendet ist. Auf der Gegenseite kann Chefcoach Georg Kink heute auf die berühmte "volle Kapelle" zurückgreifen, auch Emil Quaas, Luca Zitterbart und Dennis Lobach vom EHC RedBull München stehen im Aufgebot.

+++ 19:45 Uhr: Die bisherigen Saisonspiele zwischen beiden Mannschaften waren allesamt sehr knappe Angelegenheiten. Das erste Auswärtsspiel am Fuße der Zugspitze konnte die Truppe von John Sicinski früh in der Saison mit 5:4 im Shootout für sich entscheiden. Die beiden Heimspiele waren ähnlich eng, hier setzten sich die Rosenheimer einmal mit 3:2 nach regulärer Spielzeit durch, in der zweiten Partie vor heimischem Publikum mussten sie sich dagegen mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.

+++ 19:35 Uhr: Bereits im Lauf der Woche haben wir sämtliche Eventualitäten bezüglich der finalen Tabellenposition der Rosenheimer durchgerechnet und zusammengefasst. Eins steht also fest: Sollten die Grün-Weißen heute Abend als Verlierer vom Eis gehen, ist der Kampf um Platz vier schon verloren.

+++ 19:25 Uhr: Servus liebe Eishockeyfreunde, wir wünschen euch einen schönen guten Abend live aus dem Olympia-Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen. Die Rosenheimer starten heute in das Wochenende der Entscheidungen und wollen möglichst mit einem Dreier gegen den SC Riessersee die Chance auf das Heimrecht für die erste Playoff-Runde wahren. Das Spiel beginnt um 20:00 Uhr, wir haben bis dahin wieder ein paar Vorberichte für euch vorbereitet.

Vorbericht:

Spielbeginn im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen ist um 20 Uhr. Dem oberbayerischen Derby kommt im Kampf um den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde entscheidende Bedeutung zu.

Am Sonntag empfangen die Starbulls zum letzten Heimspiel der Meisterrunde dann die Blue Devils Weiden. Erstes Bully im ROFA-Stadion ist um 18 Uhr! Das Heimspiel wurde um eine Stunde nach hinten verlegt, um möglichen Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen.

Am Freitagabend kommt es im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen zum „Showdown“ aus Rosenheimer Sicht: Im Kampf um Tabellenplatz vier, der zum Heimvorteil im ersten sowie in einem eventuell fünften und dann alles entscheidenden Playoff-Achtelfinalspiel berechtigt, zählt nur ein Auswärtssieg gegen den SC Riessersee.

Drei Punkte und fünf Tore Rückstand auf Riessersee

Drei Punkte müssen die auf Tabellenplatz fünf rangierenden Grün-Weißen auf den oberbayerischen Rivalen gut machen – und zusätzlich bis zur Endabrechnung das aktuell um fünf Treffer bessere Torverhältnis der Werdenfelser egalisieren. Der SC Riessersee hat an den bisherigen 48 Spieltagen elf Tore weniger erzielt, aber auch deren 16 weniger schlucken müssen, als die Starbulls.

Sollten die Rosenheimer Eishockey-Cracks Teil eins für die letzte Chance auf Tabellenplatz vier am Freitagabend erfolgreich gestalten können, kommt dem finalen Rosenheimer Heimspiel am Sonntag gegen die Blue Devils Weiden im Hinblick auf das Torverhältnis noch einmal ganz besondere Bedeutung zu. Rivale Riessersee ist zeitgleich – an diesem letzten Spieltag beginnen alle Partien um 18 Uhr – bei den EV Lindau Islanders im Einsatz.

Fernduell am Sonntag?

Es wäre ein Fernduell mit gleichen Voraussetzungen, denn sowohl für Lindau als auch für Weiden ist die Saison nach der Schlusssirene am Sonntagabend beendet. Beide Playoff-Teilnehmer (Plätze sieben und acht) der vergangenen Saison haben diesmal die Ausscheidungsrunde letztlich recht deutlich verpasst.

Theoretisch könnten die Starbulls sogar noch Tabellenrang drei erreichen, falls zusätzlich zum eigenen Totalerfolg das sehr unwahrscheinliche Ereignis eintritt, dass Deggendorf (derzeit vier Punkte voraus) in den eigenen Spielen gegen Lindau und in Selb zusammen nicht mehr als zwei Zähler holt. Auf Rang sechs noch abrutschen würden die Starbulls hingegen nur dann noch, wenn sie keinen einzigen Punkt mehr ergattern und der EC Peiting in Weiden und gegen Regensburg maximal punktet. Mögliche Playoff-Achtelfinalpaarungen zwischen den Starbulls und den Crocodiles Hamburg oder den Hannover Scorpions (Wedemark) sind daher ziemlich theoretischer Natur.

Stand jetzt geht es gegen die Hannover Indians

Aktuell – Tabellenrang fünf – wären die Hannover Indians der erste Gegner der Starbulls Rosenheim in den am 13. März beginnenden Playoffs, wobei im Gegensatz zum Achtelfinale vor zwei Jahren der Heimvorteil diesmal auf Seiten der Leinestädter läge. Sollten sich die Starbulls Rang vier noch holen, käme es zum Achtelfinalduell mit den Icefighters Leipzig mit Heimvorteil für Rosenheim.

Für Starbulls-Cheftrainer John Sicinski steht die letztgenannte Option im Fokus: „So lange wir Platz vier rechnerisch erreichen können, ist das auch ganz klares Ziel. Wir wollen die Spiele an diesem Wochenende unbedingt gewinnen. Wir wollen uns Erfolgserlebnisse und Selbstvertrauen für die Playoffs zu holen!“

Personell sieht es bei den Starbulls, wie übrigens auch bei den Wochenend-Gegnern, recht gut aus. John Sicinski muss neben Dennis Schütt (Saisonende) zwar weiterhin auf Tadas Kumeliauskas verzichten, hofft aber auf das Comeback von Enrico Henriquez-Morales: „Die endgültige Entscheidung fällt erst nach dem Abschlusstraining, aber die Vorzeichen sehen gut aus. Enrico hat diese Woche voll trainieren können und hatte keine Beschwerden mehr. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt endlich wieder mit vier kompletten Sturmreihen spielen können“.

