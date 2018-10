It's Derby-Time: Schlusslicht Waldkraiburg empfängt schwächelnde Starbulls

Live-Ticker: EHC Waldkraiburg - Starbulls Rosenheim -:-

von Markus Zwigl

Waldkraiburg - Am Freitag gastieren die Grün-Weißen beim EHC Waldkraiburg, der in dieser Spielzeit noch kein Spiel gewinnen konnte und mit nur zwei Punkten nach sieben Spieltagen die „Rote Laterne“ trägt. Für die Industriestädter ein Derby mit Highlight-Charakter, bei dem alle Spieler dabei sein wollen- egal ob verletzt oder nicht.

Vorbericht:

Durch das vergangene Null-Punkte-Wochenende mit den beiden unglücklichen und knappen Niederlagen gegen den SC Riessersee und bei den Selber Wölfen sind die Starbulls Rosenheim auf Tabellenrang fünf abgerutscht. Das soll freilich nur eine Momentaufnahme sein. Am Freitag beim Tabellenletzten in Waldkraiburg wollen die Starbulls unbedingt drei Punkte mitnehmen und den Negativ-Lauf somit schnellstmöglich beenden.

Aber auch der EHC Waldkraiburg hatte an den Ergebnissen am vergangenen Wochenende zu knabbern. Obwohl man in das vergangene Wochenende mit einem Punktgewinn in Lindau gut startete, gab es gegen die Regensburger Eisbären einen Dämpfer. Das Team von Thomas Vogl hatte trotz Führung und guter Chancen am Ende mit 1:3 gegen die Eisbären verloren- wieder einmal.

Zum Auftakt der vergangenen Saison gewannen die Starbulls in Waldkraiburg klar mit 6:0. Am zweiten Weihnachtsfeiertag mussten sie sich trotz klarer Überlegenheit am Ende in der Industriestadt aber mit 2:4 geschlagen geben – nachdem sie 2:1 in Führung lagen und dann in der Schlussphase binnen 132 Sekunden drei Gegentore schlucken mussten. Manuel Kofler und sein Team sind also durchaus auch gewarnt für das Spiel am Freitag, zumal das Team des EHC Waldkraiburg das Derby ganz besonders motiviert angehen wird. „Gegen Rosenheim muss ich keinen extra aufbauen“, sagt Waldkraiburgs Trainer Thomas Vogl. Und bei den Punktgewinnen in Landshut und Lindau (jeweils 2:3 nach Verlängerung) deutete seine Mannschaft auch schon an, dass mehr in ihr steckt, als der momentane Tabellenplatz aussagt.

Ab 20 Uhr wird die „Raiffeisen Arena“ wieder brennen. Zahlreiche Fans aus beiden Lagern werden erwartet. Alle Vorzeichen deuten auf ein hartumkämpftes und nervenaufreibendes Derby hin. Wir tickern live aus dem Hexenkessel in Waldkraiburg.

mz/Pressemitteilung Starbulls Rosenheim/ EHC Waldkraiburg

Quelle: rosenheim24.de