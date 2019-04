Erste Pause - Rosenheim geht mit Führung in die Kabine!

Jetzt live: Hannover Scorpions - Starbulls Rosenheim 0:2

Hannover - Das dritte Viertelfinale zwischen den Hannover Scorpions und den Starbulls Rosenheim läuft. Wir berichten live von vor Ort.

Hannover Scorpions - Starbulls Rosenheim 0:2 (0:2,-:-,-:-):

Hannover: G: 47 Mathis, Salvarani; D: 9 Schnell, 13 Lehmann (C), 15 Thomson, 18 Pantic, 26 Martin, 40 Strakhov (A), 96 Weist; F: 11 Bombis (A), 16 Garten, 17 Dejdar, 19 Fischer, 21 Schmid, 33 Koziol, 52 Blank, 72, Marek, 77 Arnold, 88 Janisch, 90 Niddery, 90 Wilkins Rosenheim: G: 30 Steinhauer, 70 Endres; D: 8 Draxinger, 33 Neumann, 49 Linden, 55 Krumpe, 96 Nowak, 98 Vollmayer F: 9 Echtler, 12 Fröhlich, 17 Daxlberger (A), 20 Heidenreich, 21 Höller, 26 Bucheli (A), 38 Frosch, 40 Baindl (C), 68 Pauker, 71 Slanina, 83 Bilek, 90 Witala Tore: 0:1 (8.) Höller (Baindl, Witala), 0:2 (12.) Fröhlich (Krumpe, Pauker) Strafminuten: Hannover: 2; Rosenheim: 2

1. Drittel:

Die Hannover begannen den ersten Spielabschnitt mit unglaublich viel Druck, die Starbulls hatten Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. Wieder einmal durften sich die Gästespieler bei Lukas Steinhauer bedanken, der bisher ein perfektes Spiel an den Tag legt. Zwei Unsicherheiten des Hannoveraner Schlussmanns, Christoph Mathis, brachten die Rosenheimer dann in Führung. Alex Höller und Michael Fröhlich trafen für den SBR. Die Scorpions erholten sich erst gegen Ende des Spielabschnitts wieder von dem Schock, doch bisher hält die Starbulls-Defensive dem Druck stand.

20. Ende des ersten Drittels.

20. Mit Ablauf der Spielzeit nochmal ein Riesensave von Steinhauer! Einen Schlagschuss aus fünf Metern kann der Rosenheimer Goalie unter sich begraben.

18. Hannover wieder komplett.

18. Die Rosenheimer finden noch keine Powerplay-Formation. Hannover kann sich oft befreien.

17. Strafzeit gegen Hannover. Patrick Schmid erhält zwei Strafminuten wegen Behinderung.

16. Rosenheim wieder komplett.

15. Rosenheim verteidigt gut in Unterzahl, Hannover leistet sich aber auch sehr einfache Abspielfehler.

14. Strafzeit gegen Rosenheim. Viteszlav Bilek erhält zwei Strafminuten wegen Beinstellens.

12. Toooooooor für die Starbulls! Was ein Tor! Erst tankt sich Tom Pauker mit dem Puck über das ganze Spielfeld und macht ihn in der Angriffszone fest, dann legt er ab auf Florian Krumpe. Der sieht den komplett freien Michael Fröhlich, der aus dem Eck - von der Grundlinie - wieder Pauker in der Mitte bedienen will, doch Scorpions-Goalie Mathis sieht erneut nicht gut aus und lenkt sich die Scheibe mit dem Schoner ins eigene Tor.

11. Simon Heidenreich mit dem nächsten Schuss, diesmal hält Mathis die Scheibe fest.

8. Toooooooor für die Starbulls! Der Treffer kommt nach dem bisherigen Spielverlauf eher überraschend. Nach einem Puckverlust der Hannoveraner schalten die Rosenheimer gut um, Baindl versucht es mit einem Schuss, den Mathis nur nach vorne abprallen lassen kann. Dort ist Alexander Höller zur Stelle und kann die Scheibe ins leere Tor schieben

6. Die nächste gute Chance für die Gastgeber. Dennis Arnold mit einem verdeckten Schuss, doch wieder ist Steinhauer da.

4. Die Starbulls melden sich zum ersten Mal. Michael Fröhlich bedient Daniel Bucheli, doch Chrsistoph Mathis im Tor der Scorpions ist zur Stelle.

4. Hannovers Marian Dejdak probiert es von der blauen Linie, doch Steinhauer ist da und kann mit dem linken Schoner parieren. Kurz darauf verfehlt Robin Thomson das Tor knapp.

2. Die erste Chance des Spiels gehört den Scorpions. Aus zentraler Position kommt Christoph Koziol frei zum Schuss, Steinhauer kann den Versuch aber festhalten.

1. Spielminute: Los geht's! Hauptschiedsrichter Seedo Janssen hat den Puck eingeworfen.

20.01 Uhr: Die Starting Six der Starbulls: Lukas Steinhauer (G), D Felix Linden (D), Florian Krumpe (D), Michael Fröhlich (F), Daniel Bucheli (F), Robin Slanina (F)

20.00 Uhr: Die Hannover Scorpions starten mit folgenden Spielern: Christoph Mathis (G), Robin Thomson (D), Marius Garten (F), Marian Dejdar (F), Sean Fischer (F), 90 Chad Niddery (F)

19.45 Uhr: Langsam wird's ernst: Die Spieler haben das Warm-Up beendet, die Eismaschine bereitet noch einmal das Eis auf, die Lichter gehen zur Einlaufzeremonie aus. Es ist alles angerichtet für ein spannendes drittes Viertelfinalspiel!

19.15 Uhr: Herzlich Willkommen aus der hus de groot Eisarena in Wedemark, wo heute Abend die Starbulls Rosenheim bei den Hannover Scorpions zum 3. Viertelfinalspiel gastieren. Nach einer unglücklichen 3:2-OT-Niederlage am Freitag und einem 6:2-Sieg am Sonntag steht die Serie 1:1-Unentschieden, der Sieger der heutigen Partie erspielt sich also schon einen "Matchpuck" für das Spiel am kommenden Freitag im Rosenheimer rofa-Stadion. Gleich dürften die Spieler zum Warm-Up aufs Eis kommen, um 20 Uhr geht's dann los mit Spiel 3!

Vorbericht:

Auf die unglückliche Auswärtsniederlage zum Auftakt des Viertelfinales in den Playoffs der Eishockey-Oberliga haben die Starbulls Rosenheim am Sonntagabend mit einem 6:2-Heimsieg geantwortet. Obwohl Wilkins die Gäste nach nur 40 Sekunden in Führung brachte, ließen sich die Grün-Weißen nicht beirren und fegten die Scorpions vom Eis. Im Gegensatz zum Freitag zeigten sich die Starbulls vor allem im Überzahlspiel deutlich verbessert. Am Ende konnten die Rosenheimer drei Powerplay-Tore verbuchen.

Neben dem Doppeltorschützen Slanina konnten sich zudem Höller, Witala, Fröhlich und Vollmayer in die Torschützenliste eintragen. Nach dem ungefährdeten Heimerfolg gehen die Jungs von Coach Kofler mit einem kleinen psychologischen Vorteil in Spiel Drei. Allgemein wirken die Starbulls sehr fokussiert und ein Weiterkommen gegen die zu Beginn der Serie favorisierten Scorpions scheint durchaus möglich.

Mehr wissen wir am Dienstagabend. Wir berichten, wie Sie es gewohnt sind, ab 20 Uhr live von der Partie.

