Zimmermann zum zweiten - Selb stellt den alten Abstand wieder her!

Starbulls Rosenheim - Selber Wölfe 2:4

Rosenheim - Die Partie zwischen der Starbulls Rosenheim und den Selber Wölfen läuft. Wir berichten live von vor Ort.

Starbulls Rosenheim - Selber Wölfe 2:4 (1:2,1:2,-:-)

Rosenheim: G: 30 Steinhauer, 70 Endres; D: 6 Enk, 7 Reiter, 8 Draxinger, 49 Linden, 52 Bergmann, 55 Krumpe, 98 Vollmayer; F: 12 Fröhlich, 17 Daxlberger, 18 Henriquez, 19 Litesov, 20 Heidenreich, 21 Höller, 26 Bucheli (A), 40 Baindl (C), 43 Stanik, 71 Wellhausen, 72 Mitchell, 81 Slezak; Selb: G: 29 Deske, 21 Kümpel; D: 2 Silbermann, 10 Böhringer, 17 Ondruschka (C), 22 Müller, 25 Bär, 90 Nijenhuis; F: 8 Graaskamp, 11 Kabitzky, 16 McDonald (A), 18 Gare (A), 24 Hirschberger, 36 Klughardt, 63 Zimmermann, 67 Schmidt, 92 Gelke; Tore: 1:0 (9.) Höller (Bucheli, Reiter), 1:1 (12.) Bär (Graaskamp, Gelke), 1:2 (18.) McDonald (Gare), 1:3 (28.) Zimmermann (Hirschberger), 2:3 (30.) (PP1) Slezak (Vollmayer, Mitchell), 2:4 (38.) Zimmermann (Ondruschka, McDonald) Strafminuten: Rosenheim: 2; Selb: 4

38. Strafzeit gegen die Starbulls Rosenheim. Michael Baindl erhält zwei Strafminuten wegen Beinstellens.

38. Tor für die Selber Wölfe! Dieses Tor geht zu 80% auf Ian McDonald. Wunderschön setzt er Tim Zimmermann von der blauen Linie aus in Szene, welcher nur aus kurzer Distanz das 2:4 erzielen kann.

36. Auf der anderen Seite kommt Dominik Daxlberger zum Schuss, doch auch er scheitert am Goalie.

36. Tim Zimmermann schließt einen Angriff der Selber schnell ab, aber Steinhauer ist mit dem Schoner zu Stelle.

34. Die Gäste kommen seit langem mal wieder in das Rosenheimer Drittel, doch Marius Schmidt schießt über das Tor.

32. Es spielt eigentlich weiterhin nur Rosenheim, die zahlreichen Schüsse sind aber alle nicht gefährlich genug.

31. Die Riesenchance zum Ausgleich! Nach einem Gestochere im Slot liegt Niklas Deske schon auf dem Eis, doch Dimitrij Litesov scheitert mit dem Nachschuss am Schoner des Wölfe-Goalies.

30. Toooooooor für die Starbulls Rosenheim! Ein super herausgespieltes Tor. Maxi Vollmayer legt auf Josh Mitchell ab, welcher eigentlich schon das leere Tor vor sich hat. Er wartet aber ab und legt in die Mitte auf Slezak, der nur noch einschieben muss. Selb damit wieder komplett.

29. Strafzeit gegen die Selber Wölfe. Christoph Kabitzky erhält zwei Strafminuten wegen Beinstellens.

28. Tor für die Selber Wölfe! Es ist unglaublich. Wieder lasse sich die Starbulls durch einen Pass - diesmal von Maximilian Hirschberger - aushebeln und Tim Zimmermann bleibt vor Steinhauer ganz cool und trifft zum 1:3.

28. Selb wieder komplett. Rosenheim fand schnell seine Powerplay-Formation, hatte aber nur diese eine Chance durch Kevin Slezak.

27. Den muss er machen! Kevin Slezak steht komplett frei im Slot und bekommt den Puck, aus kürzester Distanz schießt er aber über das Tor!

26. Strafzeit gegen die Selber Wölfe. Lukas Klughardt erhält zwei Strafminuten wegen Hakens. Sebastian Stanik hatte sich da schön durchgesetzt.

25. Die Starbulls machen weiter gut Druck, diesmal scheitert Tobias Draxinger aber mit einem Schlagschuss am Wölfe-Goalie.

23. Die nächste Chance für Rosenheim! Dimitrij Litesov fährt mit Tempo auf Deske zu, trifft aber nur den rechten Pfosten.

22. Florian Krumpe versucht es von der blauen Linie, doch auch den Schuss kann Deske im Nachfassen festhalten.

21. Maxi Vollmayer mit dem ersten Schuss im zweiten Abschnitt, aber Deske kann die Scheibe fangen.

21. Weiter geht's! Das zweite Drittel läuft.

1. Drittel:

Eigentlich haben die Starbulls mehr vom Spiel und auch die klar besseren Chancen, gehen aber trotzdem mit einem Rückstand in die erste Pause. Die Rosenheimer scheiterten zu oft am guten Niklas Deske im Wölfe-Tor, auf der anderen Seite verteidigen sie ein bisschen zu fahrlässig. Alex Höller konnte nach neun Minuten die verdiente Führung erzielen, Steven Bär und Ian McDonald drehten das Spiel zugunsten der Wölfe.

20. Ende des 1. Drittels.

18. Tor für die Selber Wölfe! Das ging viel zu einfach. Landon Gare hebelt die komplette Starbulls-Abwehr mit einem Pass aus dem eigenen Drittel aus und Ian McDonald fährt allein auf Lukas Steinhauer zu, der macht einen Move und schiebt Steinhauer den Puck durch die Beine ins Tor.

18. Felix Linden kommt frei zentral zum Schuss, der ist aber kein Problem für Deske.

17. Rosenheim hat deutlich mehr vom Spiel und spielt sich gut im Angriffsdrittel fest, doch ein zweiter Treffer wollte noch nicht gelingen. Die Selber Angriffsbemühungen werden meistens im Keim erstickt.

15. Die nächste Chance für Rosenheim! Marinus Reiter stiehlt dem letzten Mann der Selber den Puck, kann sie aber mit der Rückhand nicht mehr aufs Tor bringen.

14. Die Riesenchance zur erneuten Führung! Michael Baindl läuft aufs Tor zu und legt nach links auf Kevin Slezak ab, der schießt aber aus wenigen Metern links vorbei.

12. Tor für die Selber Wölfe! Die Gäste können direkt ausgleichen. Steven Bär zieht von der blauen Linie einfach mal ab und die Scheibe schlägt unhaltbar im rechten Kreuzeck ein. Vielleicht war sogar noch der Schläger von Marinus Reiter dazwischen, der den Puck noch abfälscht.

9. Toooooooor für die Starbulls Rosenheim! Ein überragendes Tor! Bei angezeigter Strafe fährt Daniel Bucheli für Lukas Steinhauer aufs Eis und bekommt sofort den Puck. Am rechten Pfosten sieht er den freistehenden Alex Höller, den er sofort bedient, Höller muss nur noch seinen Schläger hinhalten.

7. Starke Aktion von Josh Mitchell! Der Rosenhemimer zündet den Turbo und kommt aus zentraler Position zum Schuss, Deske kann die Scheibe aber fangen.

6. Matthias Bergmann mit dem nächsten Rosenheimer Schuss, aber wieder ist Deske mit dem Schoner zur Stelle.

4. Glück für Rosenheim! Lukas Steinhauer wehrt einen Schuss mit der Schulter ab und die Scheibe springt einem Gästestürmer vor den Schläger, verspringt aber so sehr, dass sie der Selber nicht im leeren Tor unterbringen kann.

3. Kevin Slezak mit der ersten guten Chance, seinen Schuss aus der Drehung kann Deske aber abwehren.

3. Der erste Schuss der Starbulls gehört Daniel Bucheli, der aus kurzer Distanz aber nur den Schoner von Niklas Deske trifft.

1. Selbs Richard Gelke gibt den ersten Schuss ab, seinen Versuch von der blauen Linie kann Lukas Steinhauer aber festhalten.

1. Spielminute: Los geht's! Hauptschiedsrichter Robert Ruhnau hat die Scheibe eingeworfen.

19.29 Uhr: Die Starting Six der Starbulls: Lukas Steinhauer (G), Matthias Bergmann (D), Maximilian Vollmayer (D), Alexander Höller (F), Michael Baindl (F), Kevin Slezak (F)

19.28 Uhr: Die Starting Six der Selber Wölfe: Niklas Deske (G), Dominik Müller (D), Steven Bär (C), Charles Graaskamp (F), Christoph Kabitzky (F), Richard Gelke (F)

19.25 Uhr: Die Einlaufzeremonie der Starbulls beginnt, die Gäste stehen auch schon neben dem Eis bereit.

19.18 Uhr: Das Eis ist fertig aufbereitet, das Licht geht aus. Der Stadionsprecher spricht die Begrüßungsworte, alles ist bereit! In knapp zehn Minuten geht's los.

19.10 Uhr: Herzlich Willkommen aus dem Rosenheimer ROFA-Stadion, wo heute die Starbulls Rosenheim auf die Selber Wölfe treffen. Die Starbulls wollten an diesem Freitagabend eine Reaktion auf die Niederlage am Mittwoch in Deggendorf zeigen und den dritten Saisonsieg einfahren. Die Gäste hingegen spielen noch unter ihren Erwartungen und konnten bisher erst zwei Punkte holen. Für sie wäre ein Auswärtssieg in Rosenheim immens wichtig, um den (bisher) verkorksten Saisonstart wenigstens ein bisschen zu verschönern.

Der Vorbericht:

Die Pressemeldung im Wortlaut:

Dem einer souveränen Leistung entsprungenen 5:0-Auftaktsieg gegen Weiden am vergangenen Freitag ließen die Starbulls einen knappen, aber verdienten 5:4-Auswärtserfolg nach Penaltyschießen am Sonntag gegen den oberbayerischen Rivalen SC Riessersee folgen. Und auch beim Auswärtsspiel am Mittwoch gegen den Deggendorfer SC begeisterten die Grün-Weißen mit einer starken Leistung – allerdings erst nach der ersten Pause. Das Anfangsdrittel verschliefen die Starbulls und lagen prompt mit 0:4 im Rückstand. Wie das ohne den gesperrten Kapitän Michael Baindl auskommen müssende Team gegen den Topfavoriten der Liga dann aber zurück kam, war beeindruckend: Josh Mitchell, Kevin Slezak und zweimal Alexander Höller trafen zum 4:4-Zwischenstand. Sogar der Rosenheimer Führungstreffer lag im letzten Drittel in der Luft, ehe ein Unterzahltor vom langjährigen DEL-und Nationalmannschafts-Stürmer Thomas Greilinger und ein Deggendorfer Empty-Net-Goal zur unglücklichen 4:6-Auswärtsniederlage der Starbulls führten.

Am Freitag kommt es nun zum zweiten Rosenheimer Heimspiel der angelaufenen Spielzeit. Mit den Selber Wölfen erwartet die Rosenheimer Mannschaft im ROFA-Stadion einen Gegner, der nicht nur als sicherer Playoff-Kandidat gilt, sondern wie in den vergangenen Jahren Format und Ambition hat, um den begehrten „Heimrecht-Platz“ vier mitzuspielen. Die Abgänge von etablierten Kräften wie Achim Moosberger und David Hördler (beide Karriereende) sowie Andreas Geigenmüller, Dominik Kolb und Erik Gollenbeck scheinen trotz leicht reduziertem Etat adäquat ausgeglichen. So holte man unter anderem mit Christoph Kabitzky (Crimmitschau), Richard Gelke (Heilbronn) und Steven Bär (Lausitzer Füchse) namhafte Akteure aus der DEL 2. Und mit dem Kanadier Ian McDonald (111 Punkte) und dem Deutsch-Kanadier Landon Gare (86) stürmen die beiden mit Abstand erfolgreichsten Selber Scorer der Vorsaison auch in dieser Spielzeit wieder für die Oberfranken. Dazu kommt der erst 23-jährige US-Amerikaner Charley Graaskamp, der in den ersten drei Spielen bereits zweimal getroffen und drei weitere Tore vorbereitet hat.

Dass die Mannschaft von Henry Thom, der seit knapp vier Jahren als Trainer an der Bande der Porzellanstädter steht, nach drei Spieltagen erst zwei Punkte auf dem Konto hat, liegt vor allem an der bislang überaus schwachen Chancenverwertung. Beim Auftaktspiel in Füssen (3:4) gingen die Oberfranken trotz klarer Überlegenheit und einer Vielzahl von Tormöglichkeiten leer aus. Bei der Heimpremiere gegen den Deggendorfer SC agierten die Wölfe über weite Strecken auf Augenhöhe, mussten sich aber dem sehr clever und vor dem Tor eiskalt agierenden Ligafavoriten mit 1:5 geschlagen geben. Mit dem Heimsieg am Mittwoch (4:3 nach Penaltyschießen gegen den starken SC Riessersee) hofft Chefcoach Henry Thom nun, dass der vielzitierte Knoten geplatzt ist. In Rosenheim wollen die Wölfe nun gleich nachlegen, während die Starbulls ihre Fans ein weiteres Mal – und diesmal wieder durchgehend über drei Spielabschnitte – begeistern wollen und einen Heimsieg fest im Visier haben. Für Spannung und tollen Eishockeysport auf dem Rosenheimer Eis am Freitagabend ist also gesorgt.

Tickets für das Heimspiel der Starbulls Rosenheim am Freitag um 19.30 Uhr sind am Spieltag zwischen 9 und 12 Uhr in der Starbulls-Geschäftsstelle am ROFA-Stadion und ab 17.30 Uhr an den Tageskassen erhältlich. Am komfortabelsten ist aber natürlich die rund um die Uhr mögliche Online-Buchung mit Selbstausdruck oder Download des Eintritts-Codes auf das Smartphone im Starbulls-Ticketshop, der über www.starbulls.de erreichbar ist.

Das Heimspiel der Starbulls Rosenheim gegen die Selber Wölfe wird natürlich auch live und kommentiert aus mehreren Kamerapositionen und mit Wiederholungen aller entscheidenden Szenen sowie Spieldrittelzusammenfassungen per Internet übertragen. Die Liveübertragung ist zum Preis von 5,50 Euro je Spiel auf www.sprade.tv buchbar.

Pressemitteilung Starbulls Rosenheim e.V. (M.H.)

