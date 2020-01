Starbulls gastieren zum Spitzenspiel in Deggendorf - die Vorberichte im Live-Ticker

Deggendorfer SC 0:0 Starbulls Rosenheim (Spielbeginn 20:00 Uhr)

Deggendorf - Am Dienstag, 7. Januar, müssen die Starbulls Rosenheim zum Hauptrundenfinale beim Deggendorfer SC antreten. Spielbeginn ist um 20 Uhr, rosenheim24.de berichtet live von vor Ort!

Live-Ticker:

Deggendorf: G: 34 Schroth, 72 Zabolotny; D: 8 Pietsch, 12 Schmid, 16 Wolfgramm, 18 Gawlik A. 64 Kischer, 88 Pfänder, 91 Großrubatscher; F: 9 Reisnecker, 10 Döring, 11 Leinweber, 15 Janzen, 32 Stern, 39 Greilinger, 54 Sonsky, 71 Brunner, 74 Schembri, 89 Seidl, 97 Röthke; Trainer: David Allison Rosenheim: G: 30 Steinhauer, 70 Endres; D: 6 Enk, 7 Reiter, 8 Draxinger, 20 Heidenreich, 49 Linden, 52 Bergmann, 55 Krumpe, 98 Vollmayer; F: 12 Fröhlich, 18 Henriquez, 19 Litesov, 21 Höller, 26 Bucheli, 40 Baindl, 42 Stanik, 71 Wellhausen, 72 Mitchell, 77 Kumeliauskas, 81 Slezak, 91 Zick; Trainer: John Sicinski Tore: - Strafminuten: Deggendorf: 0; Rosenheim: 0

+++ 2. Minute: Auch auf der anderen Seite sehen wir den ersten Abschluss. Andrew Schembri zieht aus dem rechten Halbfeld ab, aber Endres lenkt den Schuss über das Tor.

+++ 1. Minute: Michael Fröhlich hat im Slot die Chance auf den frühen Führungstreffer, doch er wird in letzter Sekunde entscheidend gestört und kann den Puck nicht in Richtung Tor bringen.

+++ 1. Minute: Der Puck wurde eingeworfen, das Spiel läuft!

+++ 20:03 Uhr: Hier noch die Starting-Six beider Mannschaften:

Starting-Six Deggendorf: Schroth - Pfänder, Wolfgramm - Seidl, Leinweber, Greilinger

Starting-Six Rosenheim: Endres - Vollmayer, Bergmann - Fröhlich, Kumeliauskas, Mitchell

+++ 20:00 Uhr: Das Spiel startet hier mit etwas Verspätung, in Kürze kann es dann allerdings endlich losgehen. Wir haben gleich noch die Starting-Six beider Teams für euch, zuvor können wir euch allerdings noch einen ersten Zwischenstand präsentieren: Der EV Füssen liegt gegen den EC Peiting im "Mittelfeldduell" mit 0:1 im ersten Drittel zurück. Diese Partie begann bereits um 19:30 Uhr und geht bereits mit großen Schritten auf die erste Drittelpause zu.

+++ 19:55 Uhr: Die Starbulls gehen mit acht Siegen aus den letzten neun Spielen im Rücken natürlich mit ordentlich Selbstvertrauen in das heutige Topspiel. Der DSC musste dagegen in der letzten Zeit ordentlich Federn lassen und vier Niederlagen in den letzten sechs Spielen hinnehmen. Der negative Höhepunkt dabei war sicherlich die blamable Niederlage beim Tabellenletzten in Höchstadt am vergangenen Sonntag. Nach dem Spiel wendete sich Topstar Thomas Greillinger in einem offenen Brief im Namen der Mannschaft an die Fans, um sich für das desolate Auftreten zu entschuldigen. Die Niederbayern sollten daher auf keinen Fall unterschätzt werden, denn sie werden sicherlich alles daran setzen, im heutigen Heimspiel mit einem starken Auftritt das letzte Spiel vergessen zu machen.

+++ 19:50 Uhr: Am anderen Ende der Tabelle könnten die Starbulls heute Abend sogar noch als Tabellenführer in die Meisterrunde gehen. Lediglich drei Punkte liegen zwischen dem ECDC Memmingen und den Rosenheimern, die aufgrund des besseren Torverhältnisses mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit an den Allgäuern vorbei ziehen könnten - vorausgesetzt, der Tabellenführer verliert gleichzeitig gegen den EV Lindau ebenfalls in der regulären Spielzeit. Doch der Blick geht nicht nur nach vorne bei den Grün-Weißen, denn auch der dritte Tabellenrang wäre noch möglich. Sollten die Jungs von Trainer John Sicinski heute nach 60 Minuten als Verlierer gegen den DSC vom Eis gehen, dann würden die Niederbayern wieder vorbeiziehen. Wir werden euch natürlich den Abend über mit allen Rechenspielen rund um die Starbulls und auch um den vorletzten Tabellenplatz auf dem Laufenden halten.

+++ 19:45 Uhr: Am heutigen Spieltag stehen noch einige Entscheidungen an. Am wichtigsten wäre dabei wohl die Tatsache, dass neben den Höchstadt Alligators noch eine zweite Mannschaft heute Abend die Segel streichen und in die Verzahnungsrunde mit der Bayernliga muss. In der Verlosung sind dabei noch der ERC Sonthofen, die Blue Devils Weiden und die Selber Wölfe, wobei die Selber die beste Ausgangslage haben und mit einem Punktgewinn beim Tabellenletzten in Höchstadt den Einzug in die Meisterrunde perfekt machen könnten. Auf den ERC Sonthofen und die Blue Devils Weiden warten mit dem SC Riessersee beziehungsweise den Eisbären Regensburg jeweils knackige Aufgaben.

+++ 19:35 Uhr: Servus liebe Eishockeyfreunde, wir begrüßen euch heute Abend zum letzten Hauptrundenspiel der Oberliga Süd live aus dem Eisstadion an der Trat in Deggendorf. Der Tabellendritte empfängt den Tabellenzweiten von der Mangfall, wir dürfen uns also auf ein echtes Topspiel freuen, welches um 20:00 Uhr beginnt. Wir versorgen euch bis dahin noch mit den Vorberichten zum Spiel.

Der Vorbericht:

Ein Spiel ist also noch zu absolvieren, bevor die Meisterrunde der Oberliga Süd startet. Und die Begegnung könnte fast nicht interessanter sein, wenn die Starbulls am Dienstagabend beim Deggendorfer SC antreten müssen. Natürlich sind beide Teams schon lange für die Meisterrunde qualifiziert, trotzdem kämpfen beide Mannschaften noch um eine bessere Platzierung. Die Starbulls können dabei sogar noch auf den ersten Platz springen und Hauptrundenmeister werden, dazu ist aber ein Sieg nach 60 Minuten, bei einer gleichzeitgen Niederlage (ebenfalls nach regulärer Spielzeit) der Memmingen Indians gegen die Lindau Islanders, notwenig. Im Gegenzug würden die Starbulls bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit sogar noch von den Deggendorfern überholt werden, da diese dann das bessere Torverhältnis hätten.

In erster Linie geht es für die Rosenheimer aber wohl darum, den zweiten Platz zu verteidigen, dabei würde ein Punkt schon reichen. Um diesen Punkt zu holen, ist aber eine absolute Topleistung nötig, gegen den DSC tut man sich bekanntlich sehr schwer. Dazu kommen bei den Gastgebern die verletzten Spieler um Thomas Greilinger zurück, welche den Starbulls schon im ersten Duell in Niederbayern das Leben schwer machten, als man nach dem ersten Drittel bereits mit 0:4 in Rückstand lag.

Deggendorfer kommen mit ganz viel Wut im Bauch

Spiele gegen den DSC versprechen dieses Jahr stets viele Tore. In den bisherigen drei Spielen fielen im Schnitt 11 Tore, zweimal hatten die Starbulls dabei das Nachsehen (4:6, 5:6 n.V.). Im letzten Aufeinandertreffen brannten die Rosenheimer aber ein Feuerwerk ab und fegten die Niederbayern vor 4000 Zuschauern mit 8:4 vom Eis. Am Sonntag verlor der DSC mit 6:4 bei Tabellenschlusslicht Höchstadt (für die Franken war es erst der dritte Sieg!), weswegen die Starbulls mit wütenden Gegnern rechnen dürfen. Direkt nach dem Spiel entschuldigte sich DSC-Topstar Thomas Greilinger sogar via Facebook bei den Fans: "Für die gezeigte Leistung gibt es keine Ausreden. Wir haben schlicht und einfach schlecht gespielt." Außerdem versprach er Wiedergutmachung, was gegen die Starbulls gelingen soll.

Die Rosenheimer reisen aber ebenfalls mit (fast) voller Kapelle an, lediglich Dominik Daxlberger fällt weiterhin aus. Ebenfalls noch nicht im Kader ist Neuzugang Dennis Schütt, der erst ab 15. Januar spielberichtigt ist. Spielbeginn in Deggendorf ist um 20 Uhr, Rosenheim24.de berichtet live von vor Ort. Das erste Spiel der Meisterrunde findet übrigens direkt am kommenden Freitag (19.30 Uhr) statt, der Gegner steht jedoch noch nicht fest.

