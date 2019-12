Eisbären gastieren in Rosenheim: Die Vorberichte jetzt im Live-Ticker

Starbulls Rosenheim 0:0 Eisbären Regensburg (Spielbeginn 19:30 Uhr)

Rosenheim - Es geht Schlag auf Schlag. Bereits am Montagabend kommt es im Rofa-Stadion zum Rückspiel zwischen den Starbulls Rosenheim und den Eisbären aus Regensburg.

Live-Ticker:

Rosenheim: G: 30 Steinhauer, 70 Endres; D: 6 Enk, 7 Reiter, 8 Draxinger, 49 Linden, 52 Bergmann, 55 Krumpe, 98 Vollmayer (A); F: 12 Fröhlich, 18 Henriquez, 19 Litesov, 20 Heidenreich, 21 Höller, 26 Bucheli (A), 40 Baindl (C), 42 Stanik, 71 Wellhausen, 72 Mitchell, 77 Kumeliauskas, 91 Zick; Trainer: John Sicinski Regensburg: G: 1 Holmgren, 29 Fössinger D: 3 Zitzer, 25 Gulda (A), 42 Birner, 43 Tippmann, 44 Vogel, 55 Weber, 65 Diel, 78 Schütz; F: 9 Divis, 10 Schwamberger, 14 Guft-Sokolov, 15 Flache (C), 18 Tausch, 19 Ontl, 21 Keresztury, 24 Heger (A), 26 Schwarz, 33 Sauer, 89 Mühlbauer; Trainer: Max Kaltenhauser Tore: - Strafminuten: Rosenheim: 0; Regensburg: 0

+++ 19:20 Uhr: Im Vergleich zum vergangenen Spiel in der Domstadt können die Starbulls heute Abend wieder auf Dmitrij Litesov zurückgreifen, der nach seiner Disziplinarstrafe aus dem Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am Samstag noch gesperrt zusehen musste. Bei den Gästen ist heute Alexander Diel wieder mit von der Partie, außerdem ist im Tor Raphael Fössinger für Patrick Berger mit nach Rosenheim gereist. Weiterhin verzichten muss Eisbären-Coach Max Kaltenhauser auf Petr Heider, André Bühler, Lars Schiller und Fabian Herrmann. Bei den Starbulls fehlen wie bereits in den vergangenen Spielen auch heute wieder Kevin Slezak und Dominik Daxlberger.

+++ 19:10 Uhr: Erst am vergangenen Samstag standen sich beide Teams zuletzt gegenüber, allerdings noch in der Oberpfalz. Ihr Heimspiel konnten die Eisbären knapp mit 4:3 nach Penaltyschießen für sich entscheiden. Natürlich wollen sich die Starbulls dafür heute Abend revanchieren und möglichst alle drei Punkte an der Mangfall behalten.

+++ 19:00 Uhr: Servus Eishockeyfreunde, wir begrüßen euch heute Abend live aus der Kommentatorenkabine im Rosenheimer ROFA-Stadion und berichten für euch vom zweiten Aufeinandertreffen der Starbulls und den Eisbären Regensburg innerhalb von nur zwei Tagen. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr, bis zum Anspiel vertreiben wir euch die Zeit noch mit ein paar Vorberichten zum heutigen Spiel.

Vorbericht:

Am Samstagabend, 28. Dezember, mussten sich die Starbulls den Eisbären Regensburg im Penaltyschießen mit 3:4 geschlagen geben. Doch nur zwei Tage später - am Montagabend, 30. Dezember - haben die Bullen von der Mangfall bereits wieder die Chance zu zeigen, dass sie gegen die Eisbären gewinnen können. Denn um 19.30 Uhr sind die Regensburger im Rosenheimer Rofa-Stadion zu Gast.

Die späte Niederlage vom Samstag hat am Bild in Tabelle noch nicht viel verändert. Die Starbulls belegen weiterhin Platz drei (51 P.) hinter den Deggerndorfer SC (54 P.) und den Memmingen Indians (59 P.). Drei Punkte trennen die Eisbären Regensburg noch von den Starbulls. Damit die Rosenheimer sicher Rang drei behalten, müssen sie gegen den direkten Kontrahenten mindestens einen Punkt holen.

Karten für das Starbulls-Heimspiel am Montag um 19:30 Uhr gegen Regensburg sind rund um die Uhr zum Selbstausdruck oder Download des Eintritts-Codes auf das Smartphone im Starbulls-Ticketshop (www.starbulls.de)buchbar. In der Starbulls-Geschäftsstelle am ROFA-Stadion sind Karten am Montagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr erhältlich. Die Abendkasse öffnet dann zwei Stunden vor Spielbeginn um 17:30 Uhr.

