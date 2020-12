Jetzt live: Los geht‘s! Holen die Starbulls heute den Sieg gegen Weiden?

Starbulls Rosenheim - Blue Devils Weiden 0:0

Rosenheim - Nach der unnötigen Niederlage in Höchstadt am Freitagabend (2:3 n.V.) wollen die Starbulls Rosenheim am Sonntagabend gegen die Blue Devils Weiden wieder nachlegen. rosenheim24.de berichtet ab 17 Uhr live von vor Ort.

Starbulls Rosenheim - Blue Devils Weiden 0:0 (0:0;-:-,-:-):

Tore: Strafminuten: Rosenheim: 0; Weiden: 0

1. Spielminute: Los geht‘s! Hauptschiedsrichter Markus Wohlgemuth hat die Scheibe eingeworfen.

+++ 16.58 Uhr: Die Starting Six der Starbulls Rosenheim: Andreas Mechel (G), Benedikt Dietrich (D), Florian Krumpe (D), Alexander Höller (F), Michael Baindl (F), Timo Bakos (F).

+++ 16.57 Uhr: Die Starting Six der Blue Devils Weiden: Timon Bätge (G), Ralf Herbst (D), Dominik Müller (D), Philipp Siller (F), Martin Heinisch (F), Tomas Rubes (F).

+++ 16.50 Uhr: Knapp zehn Minuten vor Spielbeginn schauen wir noch kurz auf die Statistik. Nach zwölf Spielen stehen die Gäste aus Weiden auf dem fünften Tabellenplatz mit nur drei Punkten Rückstand auf die Starbulls - welche allerdings erste zehn Spiele auf dem Konto haben. In der Powerplay-Tabelle belegen die Blue Devils den achten Platz (16,7%) und stehen damit knapp vor den Starbulls (16,2%). In Unterzahl stehen die Starbulls nach wie vor an der Spitze (89,2%, vier Unterzahltore!), Weiden findet sich in dieser Statistik auf einem starken vierten Platz wieder (88,4%). Topscorer der Gäste ist Tomas Rubes mit 19 Punkten (4 Tore, 15 Assists). Punktbester bei den Starbulls ist Enrico Henriquez, der sich allerdings auf dem Weg zur U20-Weltmeisterschaft in Kanada befindet. Bester Rosenheimer Score auf dem Eis ist daher Tobias Meier mit 13 Punkten (8 Tore, 5 Assists).

+++ 16.45 Uhr: Ein weiterer Ex-Rosenheimer kann heute leider nicht mit dabei sein. Luca Endres, von 2012-2020 für die Starbulls aktiv - davon im letzten Jahr über 20 Mal als Starttorwart - spielt seit Sommer für die Blue Devils Weiden. Aufgrund einer Gehirnerschütterung konnte er die Reise in seine alte Heimat leider nicht mit antreten. Nichtsdestotrotz wollte er sich die Chance nicht nehmen lassen, auf diesem Wege seine alten Rosenheimer Weggefährten, seine Familie, seine Freunde und die Fans der Starbulls Rosenheim ganz herzlich zu grüßen. Grüße zurück in die Oberpfalz, Luca!

+++ 16.40 Uhr: Auch bei den Gästen aus Weiden steht wieder ein alter Bekannter im Aufgebot. Magnus Enk trug von 2014 - 2020 das Rosenheimer Trikot und führt unter anderem die U20 als Kapitän an. Im vergangenen Sommer schloss er sich dann wieder seinem Heimatverein an.

+++ 16.35 Uhr: Neben Kevin Slezak und Enrico Henriquez müssen die Starbulls heute noch auf Maximilian Vollmayer und Kilian Steinmann verzichten. Dafür ist Jugendspieler Alexander Biberger neu mit dabei. Außerdem kehrt Philipp Lode nach seiner Verletzung wieder zurück ins Aufgebot.

+++ 16.30 Uhr: Herzlich Willkommen aus dem Rosenheimer Rofa-Stadion, wo die Starbulls heute die Blue Devils aus Weiden empfangen. Nach der Niederlage am Freitag brennen die Starbulls heute darauf, alle drei Punkte in Rosenheim zu behalten. In einer knappen halben Stunde geht‘s los!

Die Aufstellungen:

Rosenheim: G: 50 Mechel (Stettmer); D: 7 Dietrich, 55 Krumpe - 28 Kolb, 88 Gottwald - 8 Draxinger, 44 Beck (Biberger); F: 42 Bakos, 40 Baindl (C), 21 Höller - 45 Bosecker, 11 Leinweber (A), 9 Gibbons - 83 Meier, 17 Daxlberger (A), 20 Heidenreich - 74 Maierhofer, 43 Bauer, 16 Lode Weiden: G: 31 Bätge (Lindmeier); D: 6 Herbst (C), 22 Müller - 7 Jakob, 20 Schusser - 9 Schreyer, 95 Noe (Enk); F: 23 Heinisch, 73 Rubes (A), 4 Siller - 14 Latta, 71 Homjakovs, 27 Palka - 93 Pronath, 19 Kirchberger (A), 67 Schmidt (Maschke, Wallner)

Der Vorbericht:

Nach der unnötigen Niederlage am vergangenen Freitagabend in Höchstadt (2:3 n.V.) sind am Sonntagabend die Blue Devils aus Weiden zu Gast in Rosenheim. Die Blue Devils sorgten am Freitag für ein Ausrufezeichen, indem sie den Deggendorfer SC mit 6:1 besiegten. In der Tabelle stehen die Oberpfälzer nur drei Punkte hinter den Starbulls, haben aber auch zwei Spiele mehr auf dem Konto.

Zu unterschätzen ist die Weidener Mannschaft also nicht. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams am 1. Spieltag endete zwar mit einem klaren 4:1 aus Rosenheimer Sicht, allerdings stand die Partie lange auf Messers Schneide und wurde erst im letzten Drittel entschieden.

Es steht also erneut ein wichtiges Spiel für die Starbulls an. Nachdem man am Freitag nur einen Punkt holen konnte, wäre die volle Ausbeute am Sonntag immens wichtig, um an der Spitzengruppe dran zu bleiben. Spielbeginn im Rofa-Stadion ist um 17 Uhr, rosenheim24.de berichtet wie gewohnt live von vor Ort!

