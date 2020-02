Viele Verletzte, aber positives Gefühl: Starbulls empfangen Garmisch zum Derby

Ab 17 Uhr live: Starbulls Rosenheim - SC Riessersee

Rosenheim - Am Sonntag, 2. Februar, empfangen die Starbulls Rosenheim den SC Riessersee zum Derby. Rosenheim24.de berichtet ab 17 Uhr live von vor Ort.

Starbulls Rosenheim - SC Riessersee -:- (-:-,-:-,-:-), Sonntag, 17 Uhr:

Rosenheim: G: 50 Mechel (Endres); D: 98 Vollmayer, 52 Bergmann - 8 Draxinger, 7 Reiter - 49 Linden, 20 Heidenreich; F: 81 Slezak, 17 Daxlberger (A), 72 Mitchell - 91 Zick, 40 Baindl (C), 21 Höller - 71 Wellhausen, 26 Bucheli (A), 19 Litesov Riessersee: G: 9 Fischbacher (Freytag) D: 4 Heiß, 95 Mayr - 23 Quaas, 18 Frankenberg - 58 Morgan, 63 Wachter (A); F: 96 Östling, 9 Vollmer (C), 86 A. Radu - 55 Ehliz, 76 Allavena, 24 Akiomaa, 73 T. Radu, 7 Maurer (C), 10 Heigl - 25 Bader, 16 Miguez, 19 Lobach Tore: Strafminuten: Rosenheim: 0; Riessersee: 0

16.48 Uhr: Der Torwart der Gäste, Elias Fischbacher, gibt heute sein Oberliga-Debüt. Bei den Starbulls steht wieder Andreas Mechel im Tor.

16.45 Uhr: Topscorer der Gäste ist Eetu-Ville Arkiomaa. Der Finne kommt in 36 Spielen auf 65 Punkte (19 Tore, 46 Vorlagen). Bei den Starbulls teilen sich Alexander Höller und Josh Mitchell den Titel des Punktbesten, beide kommen auf 52 Punkte.

16.35 Uhr: Die Gäste aus Garmisch-Partenkirchen konnten am Freitag die Lindau Islanders mit 3:1 besiegen. Für die Starbulls setzte es eine bittere 2:5-Niederlage bei den Blue Devils Weiden.

16.25 Uhr: Herzlich Willkommen aus dem Rosenheimer ROFA-Stadion, wo die Starbulls Rosenheim heute den SC Riessersee zum Derby empfangen. Die Mannschaften wärmen sich seit gut fünf Minuten auf, in etwas mehr einer halben Stunde geht es dann auch schon los!

Der Vorbericht:

Ein Highlight erwartet die Zuschauer am Sonntag im Rosenheimer ROFA-Stadion, wenn die Starbulls den SC Riessersee empfangen (Spielbeginn um 17:00 Uhr). Die oberbayerischen Derbys zwischen den beiden „Altmeistern“ waren immer emotionsgeladen, so auch der letzte Vergleich in der laufenden Spielzeit, bei dem die Starbulls eine zwischenzeitliche 2:0-Heimführung hergaben. In der Verlängerung gelang Förderlizenzspieler Emil Quaas nach Zuspiel des finnischen Topscorers Eetu-Ville Arkiomaa (65 Punkte in 35 Partien) sogar noch der 3:2 Siegtreffer aus Sicht des SC Riessersee. Diesmal wollen John Sicinski und sein Team aber unbedingt alle drei Punkte für sich behalten und hoffen dabei auch wieder auf große Unterstützung durch die lautstarken grün-weißen Starbulls Anhänger. Gegen einen bei Spielen gegen Rosenheim stets besonders hochmotivierten – und aufgrund der Kooperation mit DEL-Spitzenteam EHC Red Bull München dann meist speziell verstärkt aufgestellten – Kontrahenten bedarf es dazu freilich einer extrem konzentrierten Top-Leistung.

"Wollen die Punkte in Rosenheim behalten"

Trainer John Sicinski meint zum Spiel: "Am Sonntag zuhause gegen Garmisch erwartet uns wie immer im Derby eine ganz heiße Partie. Der SCR wird sicherlich mit vier Reihen agieren und ist dabei läuferisch sehr stark. Mit unserer Heimstärke wollen wir aber natürlich die Punkte in Rosenheim behalten und werden alles dafür geben."

Karten für das Starbulls-Heimspiel-Derby am Sonntag um 17 Uhr im ROFA-Stadion gegen den SC Riessersee sind rund um die Uhr zum Selbstausdruck oder Download des Eintritts-Codes auf das Smartphone im Starbulls-Ticketshop (www.starbulls.de) buchbar. Die Abendkasse am Stadion öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn um 15 Uhr. In der Starbulls-Geschäftsstelle können Karten im Vorverkauf auch am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr erstanden werden. Auch eine kommentierte Liveübertragung der Partie mit Interviews und Wiederholungen der Höhepunkte in den Drittelpausen über das Internet wird angeboten. Sie ist für eine Gebühr von 5,50 Euro über das Portal www.sprade.tv buch- und abrufbar.

