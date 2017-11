Ausgleich für Lindau - 2:2

Starbulls Rosenheim gegen EV Lindau Islanders

Rosenheim - Die Starbulls gastieren in Lindau und erwarten eine schwierige Aufgabe.

Freitag, 18 Uhr, live im Ticker:

Fazit zweites Drittel

Verdient führen die Starbulls am Ende des zweiten Drittels mit 2:1. Durch den Doppelschlag aus der 22. und 23. Minute durch Nättinen und Reichel haben sich die Rosenheimer endlich für ihren harten Kampf belohnt. Aber Lindau ließ sich nicht verunsichern - und so können sie in der 33.Minute den Anschluss erzielen.

Eine Minute später hatte Smith die Megachance auf den Ausgleich, denn er bekam ein Penalty. Doch Steinhauer war dagegen und hielt souverän.

Im Großen und Ganzen spielen die Starbulls besser, aber sie belohnen sich zu wenig für ihren Kampf. Der EV Lindau hält stark dagegen und lässt sich nicht unterkriegen.

Fazit erstes Drittel

Rosenheim ist die bessere Mannschaft im ersten Drittel. Sie spielen eine super Unterzahl und versuchen alles, um ein Tor zu machen. Passiert ist das aus Sicht der Rosenheimer noch nicht, denn Lindau hält stark dagegen und macht den Starbulls das Leben richtig schwer.

Vorbericht

Am Sonntag gastieren die Starbulls zum ersten Mal überhaupt beim EV Lindau Islanders. Das Spiel in der direkt am Bodenseeufer gelegenen Eissportarena beginnt um 18 Uhr. Manuel Kofler erwartet ähnlich dem ersten Aufeinandertreffen in Rosenheim vor zwei Wochen, bei dem die Starbulls im letzten Drittel einen Rückstand drehten und noch 5:3 gewannen, eine schwierige Aufgabe: "Uns erwartet ein bissiger und sicher sehr motivierter Gegner, der auch spielerische Qualitäten besitzt. Es könnte durchaus erneut ein Geduldsspiel für uns werden. Dass wir aber auch aus Lindau unbedingt alle drei Punkte mitnehmen wollen, steht natürlich außer Frage."

