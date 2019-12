Steinhauer startet wieder - Rosenheim weiterhin mit Verletzungssorgen

Ab 17 Uhr live: Starbulls Rosenheim - Höchstadt Alligators

Rosenheim - Die Starbulls Rosenheim treffen am Sonntagabend auf die Höchstadt Alligators. Eröffnungsbully ist um 17 Uhr, Rosenheim24.de berichtet live von vor Ort.

Starbulls Rosenheim - Höchstadt Alligators -:- (-:-,-:-,-:-); Sonntag, 17 Uhr:

Rosenheim: G: 30 Steinhauer (Endres); D: 49 Linden, 7 Reiter - 98 Vollmayer, 52 Bergmann (A) - 8 Draxinger, 55 Krumpe (Enk); F: 91 Zick, 42 Stanik, 19 Litesov - 21 Höller, 77 Kumeliauskas, 72 Mitchell - 18 Henriquez, 17 Daxlberger (A), 26 Bucheli (C) (Heidenreich, Wellhausen) Höchstadt: G: 1 Dirksen (Henseleit); D: 3 Stütz (A), 6 Otte, 10 Cejka, 13 Dolezal, 29 Ribarik 69 Vojcak (C); F: 18 Aab, 21 F. Seelmann, 22 P. Seelmann, 23 Neugebauer, 24 Rypar, 27 Nemirovsky, 34 Grau (A), 40 Petrak, 81 Mikesz, 89 Mlynek, 90 Suchomer, 96 Seewald Tore: Strafminuten: Rosenheim: 0; Höchstadt: 0

16.57 Uhr: Die Starting Six der Höchstadt Alligators: Benjamin Dirksen (G), Richard Stütz (D), Felix Ribarik (D), Florian Seelmann (F), Patrick Rypar (F).

16.53 Uhr: So, das Licht ist aus, in wenigen Minuten beginnt die Einlaufzeremonie der Starbulls.

16.45 Uhr: Ein Torhütervergleich ist heute eher nicht möglich. Benjamin Dirksen wechselte erst im Laufe der Woche nach Höchstadt und stand deswegen am Freitag bei der 0:5-Niederlage gegen Memmingen zum ersten Mal auf dem Eis. Lukas Steinhauer spielt heute zum zwölften Mal in dieser Saison, kommt dabei auf 2,98 Gegentore/Spiel, bei einer Fanquote von 86,8%.

16.38 Uhr: Die Starbulls müssen vor allem auf Topscorer Michal Petrak aufpassen. Sechs Tore und zehn Assists bedeuten 16 Scorerpunkte. Punktbester bei den Rosenheimern ist nach wie vor Alexander Höller, er steht mittlerweile bei 13 Toren und 14 Assists.

16.30 Uhr: Herzlich Willkommen aus dem Rosenheimer ROFA-Stadion, wo die Starbulls Rosenheim heute die Höchstadt Alligators empfangen. Derzeit wärmen sich beide Teams auf, der Countdown auf der LED-Wand zeigt noch genau 30 Minuten an.

Der Vorbericht:

Was war das für ein Spiel am vergangenen Freitag in Lindau? Eigentlich über das ganze Spiel hinweg waren die Starbulls die spielbestimmende Mannschaft, hatten deutlich mehr Schüsse und Torchancen. Lindau ging auf einmal aus dem Nichts mit 2:0 in Führung, welche die Rosenheimer nicht mehr aufholen konnten. Die zwei Tore von Tadas Kumeliauskas reichten aufgrund des dritten Treffers der Gastgeber nicht mehr zu einem Punkt.

John Sicinski sagte nach dem Spiel, dass die Jungs am Sonntag gegen die Höchstadt Alligators mit viel Frust aus der Kabine kommen werden. Nach zuletzt wieder zwei unglücklichen Niederlagen in Folge brennen die Starbulls natürlich darauf, das Tabellenschlusslicht ohne Punkte wieder nach Hause zu schicken. Dabei muss man allerdings weiterhin auf zahlreiche Spieler verzichten. Michael Fröhlich wird aller Voraussicht nach erst am nächsten Wochenende wieder auflaufen, dazu fehlen Michael Baindl und Kevin Slezak.

Die Alligators haben sich im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal verstärkt. Torwart Benni Dirksen, dazu Mikhail Nemirovsky und Anton Seewald kommen alle aus Bad Kissingen und haben sich in der Bayernliga bereits einen Namen gemacht. Am Freitag konnten die Neuzugänge noch nicht stechen, gegen den ECDC Memmingen verlor man zuhause mit 0:5. In der Tabelle sieht es auch nicht gerade blenden aus, der HEC hat bereits 15 Punkte Rückstand auf Platz zehn, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigen würde.

Die Starbulls sollten trotzdem gewarnt sein, neigen sie doch oft dazu, gerade die "kleinen" Gegner zu unterschätzen. Im Auswärtsspiel in Höchstadt tat man sich auch lange Zeit schwer und lag sogar zur ersten Pause zurück. Alles andere als ein Sieg am Sonntagabend wäre aber wohl eine faustdicke Überraschung.

