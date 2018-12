Können sich die Starbulls im Spitzenduell die Tabellenführung erobern?

Ab 19.30 Uhr im Live-Ticker

Peiting/Rosenheim - Nachdem die Starbulls am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Riessersee verloren haben, verpassten sie erneut den Sprung an die Spitze. Am Freitag müssen die Grün-Weißen nun gegen den jetzigen Spitzenreiter ran.

Die Starbulls Rosenheim haben das Heimspiel am 27. Spieltag der Eishockey-Oberliga Süd gegen den SC Riessersee mit 1:2 nach Penaltyschießen verloren. Vor 3.275 Zuschauern im stimmungsvollem Rosenheimer emilo-Stadion erzielte Dusan Frosch in der 50. Spielminuten den einzigen Rosenheimer Treffer des Tages und sicherte seinen Farben damit zumindest einen Punkt. Wie schon in den letzten Spielen ließen die Starbulls zahlreiche gute Tormöglichkeiten ungenutzt und verpassten es damit erneut, die Tabellenführung zu übernehmen. Die hat nun der EC Peiting inne, gegen den die Starbulls am Freitag auswärts und schon zwei Tage später am Sonntag im eigenen Stadion antreten werden.

Am Freitagabend steigt das Spitzenspiel um 19.30 Uhr in Peiting, am Sonntag kommt es um 17 Uhr zum Rückspiel im emilo-Stadion. Die Starbulls Rosenheim rangieren aber lediglich einen Zähler dahinter und duellieren sich mit dem neuen Spitzenreiter aus Peiting am Wochenende nun gleich zweimal. Am Freitagabend steigt das Spitzenspiel um 19:30 Uhr in Peiting, am Sonntag kommt es um 17 Uhr zum Rückspiel im emilo-Stadion.

Tickets für dieses Topspiel am späten Sonntagnachmittag sind jederzeit zum Selbstausdruck im Ticketshop auf www.starbulls.de erhältlich, oder aber in der Starbulls-Geschäftsstelle am emilo-Stadion am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr und am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 17 und 19 Ihr. Die Tageskasse am Stadion öffnet am Sontag um 15 Uhr.

