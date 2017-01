Starbulls wollen Derby-Bilanz aufpolieren

Ab 17 Uhr zu Gast beim SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen - Zwei Tage nach dem Heimspiel gegen Ravensburg geht es für die Starbulls gleich wieder in die Vollen. Am späten Nachmittag steht das prestigeträchtige Oberbayern-Derby beim SC Riessersee auf dem Programm.

Spielbeginn im altehrwürdigen Olympiaeisstadion ist um 17 Uhr. Die diesjährige Derby-Statistik liest sich aus grün-weißer Sicht dabei alles andere als positiv. Alle drei bisherigen Saisonvergleiche gewannen die Werdenfelser, die Starbulls blieben dabei im emilo-Stadion gar zweimal ohne eigenen Treffer (0:1 und 0:2) und verloren in Garmisch-Partenkirchen trotz früher Führung noch hoch mit 1:6.

Es gilt also, noch etwas gut zu machen, wobei die Mannschaft von Trainer Tim Regan als Tabellensiebter (Stand: Donnerstag) natürlich als Favorit in den sonntäglichen Derbyvergleich geht – zumal sich das Riesserseer „Lazarett“ wieder deutlich gelichtet hat. Neben Julian Eichinger und wohl auch Tim Richter (beide Schulterverletzung) fehlt nur noch der kanadische Stürmer Jared Gomes, für den aber Landsmann Alexis Loiseau nachverpflichtet wurde, der in seinen ersten beiden Spielen am vergangenen Wochenende bereits jeweils punktete.

Auch personell sieht es bei den Starbulls immer noch nicht gut aus. Bei Michael Rohner, Simon Fischhaber und Michael Baindl stockt der Heilungsverlauf - und Prognosen auf die Länge der Ausfallzeiten möchte Trainer Franz Steer momentan auch nicht abgeben. Wieder einsatzfähig ist dagegen Jungverteidiger Andreas Nowak.

Damit hätten die Starbulls, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, die Möglichkeit auf vier Sturmreihen. "Und so möchte ich wenn es irgendwie geht auch unbedingt agieren", sagte Steer im Vorfeld des Wochenendes, für den ansonsten natürlich auch die variable Taktik des letzten Wochenendes mit drei Centern und vier Außenpaaren in der Offensive wieder eine Option wäre.

