Starbulls führen mit 2:1 gegen Heilbronn

Heilbronn/Rosenheim - Das nächste "Alles-oder-Nichts"-Spiel steht am Sonntag um 18.30 Uhr auf fremden Eis gegen die Heilbronner Falken an. Gibt's nach dem Heimsieg am Freitag das nächste Erfolgserlebnis?

Nach dem kräfteraubenden Spiel gegen Kaufbeuern werden die Aufgaben für die Starbulls Rosenheim nicht leichter. Am Sonntag reist die Truppe von Franz Steer nach Baden-Würtemberg zu den Heilbronner Falken. Ähnlich wie gegen den ESV Kaufbeuren liest sich die Bilanz gegen das Team von Coach Fabian Dahlem.

Ausgeglichene Bilanz

Im emilo-Stadion gab es am 25. Spieltag einen knappen, aber verdienten 4:3-Sieg, das erste Gastspiel am Neckar ging dagegen am 11. Spieltag mit 1:6 deutlich in die Binsen. Allerdings sprachen Spielanteile, Schussverhältnis und Qualität der Torchancen deutlich für die Grün-Weißen. Was fehlte, war die Effektivität. Diesmal dürfte die Aufgabe in der Heilbronner Kolbenschmidt-Arena für die Starbulls aber ein gutes Stück anspruchsvoller werden, als im Oktober.

Die von Fabian Dahlem trainierte Mannschaft der Falken ist deutlich stabiler geworden, es gibt derzeit kaum Ausfälle zu beklagen und der Kader hat an Qualität und Breite gewonnen. Von DEL-Kooperationspartner Bremerhaven stehen stets Förderlizenzspieler wie Marius Stöber, Tobias Kircher und Steven Bär zur Verfügung.

Falken mit breiter Brust nach Sieg gegen Erzrivalen Bietigheim

Den langfristigen Ausfall des schwedischen Torhüters Stefan Ridderwall kompensieren die Falken mit dem nachverpflichteten Kanadier Andrew Hare bestens und die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen, nachdem sie am vergangenen Sonntag den Lokalrivalen aus Bietigheim mit 6:2 von der Tabellenspitze schoss.

Justin Kirsch traf dabei vierfach, Kevin Lavallée doppelt. Beide Stürmer kommen nach Schwierigkeiten in der Anfangsphase der Saison immer besser in Fahrt. Sie in den Griff zu bekommen, wird mit entscheidend dafür sein, ob die Starbulls gegen den Tabellennachbarn punkten und den Abstand auf den zwölften Tabellenplatz verringern können.

Auch die Tatsache, dass Heilbronn mit einer Erfolgsquote von 26 Prozent das beste Überzahlteam der Liga ist, sollten Franz Steer und sein Team im Auge haben und in die Ausrichtung ihrer Spielweise einpreisen.

rosenheim24.de berichtet von der Partie wie gewohnt ab 18.30 Uhr per Live-Ticker. Zudem sind auch unsere Kollegen von Radio Charivari vor Ort und berichten in Einblendungen. Nach der Premiere gegen Bietigheim vor Wochenfrist wird es das zweite Mal sein, dass ein Spiel der DEL 2 aus der Kolbenschmidt-Arena live und kommentiert im Internet übertragen wird.

